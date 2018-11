RESEÑA POLÍTICA

Juan R. de la Sota

El reto de los panistas y el despido de empleados federales

Los panistas deberían dejar a un lado las diferencias, envidias, ambiciones, reproches y venganzas y mejor privilegiar la unidad, el acuerdo y trabajo, en aras de inyectarle fortalecimiento a su partido, el PAN y con ello tener la fuerza y estrategia que les dé como resultado seguir ganando la mayoría de los puestos de representación popular.

Este es un reto que tienen que cumplir, si odian el fracaso, debido a que el Partido Acción Nacional, es la primera fuerza política en Tamaulipas y para mantener esta posición los dirigentes, consejeros, militantes y simpatizantes tienen que caminar juntos con un mismo rumbo, proyecto y acciones, pues de esta manera lograrán los objetivos proyectados que son ganar las próximas elecciones constitucionales, cuyo éxito, no deben olvidar les da trabajo y un salario para sortear los retos de la vida.

El trabajo y la unidad los mantendrá en el poder público, el desorden y las inconformidades debilitan al instituto político y lo cual les podría generar derrotas electorales y por consecuencia que sean retirados de las instituciones públicas.

Se viene un proceso de selección de candidatos a diputados locales y en estos trabajos tendría que imperar la unidad, el acuerdo, la civilidad, la razón y la justicia, pues si esto no se practica perjudicaría al partido blanquiazul, dado que surgirían las inconformidades que provocaría desbandada de panistas hacia otros partidos.

El dirigente estatal del PAN, Francisco Elizondo Salazar, está cumpliendo con su obligación y responsabilidad, pero ya es tiempo refuerce las acciones para hacer del PAN, un instituto político más fuerte, más unido y más cercano a la gente, ya que de esta forma ganaría clientela electoral y cumpliría con el objetivo de mantenerlo como la primera fuerza política en Tamaulipas.

No deben olvidar que al PRI, sus dinosaurios políticos, los que se adueñaron de este partido, la flojera, las pugnas internas y la ambición de poder, lo llevaron a la tumba política y su casi desaparición del mapa político-electoral, mientras que los de MORENA nada hacen por darle presencia a este partido en esta entidad federativa, es más no tienen la capacidad ni para ponerse de acuerdo.

Los liderazgos panistas están obligados a trabajar de tiempo completo para mantener al PAN en el poder, si asumen una actitud tibia, de confianza e inactiva, podrían perder espacios de representación popular.

Hay un nuevo líder nacional del PAN que le exigió unidad, trabajo y resultados.

Para los que no lo saben, Marko Cortés Mendoza, ganó las elecciones internas del PAN, con lo cual se convertirá en el próximo dirigente nacional de este instituto político para el periodo 2018-2021.

El recién electo líder del panismo nacional, invitó a regresar quienes dejaron ese instituto político, dado que en esta coyuntura que vive el país, se requiere de unidad.

Afirmó que en el PAN se vive la democracia y comentó que los panistas son bienvenidos y necesarios, al tiempo que solicitó a los que se fueron, que lo reconsideren, ya que en este momento es el único partido de oposición. El resultado de la contienda por la dirigencia nacional fue contundente, el margen fue de cuatro a uno, la votación fue alta y no hubo fraude; fue un proceso limpio y cuidado, porque el padrón fue validado.

Invitó a su contendiente Manuel Gómez Morín a que se integre a la Comisión Política Nacional del PAN y aseguró que buscará a los actores sociales y sectores para encabezar las causas de la sociedad y ofreció cambios de forma y fondo.

Por su parte Gómez Morín, afirmó que el PAN no va en la dirección correcta y que si el partido ofrece democracia y no existe a nivel interno, difícilmente lo cumplirá y dejó en claro que no dejará al PAN ni impugnará la elección, pero tampoco aceptó el ofrecimiento de Cortés Mendoza para sumarse a la Comisión Política Nacional del PAN y agregó que realizará una reflexión sobre el futuro del Partido.

Marko Cortés, derrotó con amplia ventaja a su adversario Manuel Gómez Morín. La fórmula conformada por Marko Cortés y el ex senador Héctor Larios, fue apoyada por los gobernadores del PAN y los grupos más fuertes del panismo nacional.

Cambiando de tema, bastante nerviosos andan cientos de trabajadores de las delegaciones federales, debido a las ideas y proyectos que trae en mente el Presidente de la República electo, Andrés Manuel López Obrador, de poner, según él, orden y privilegiar la honestidad y combate a la corrupción en estas instituciones públicas.

Los servidores públicos federales deben saber que si ya no son útiles, tienen el compromiso del próximo mandatario nacional de ser liquidados conforme a la ley.

López Obrador, proyecta desaparecer algunas delegaciones federales en Tamaulipas, lo cual podría provocar el desempleo de miles de tamaulipecos.

Tiene contemplado fusionar 56 delegaciones que funcionan en esta entidad, para reducir gastos.

El delegado de la Secretaría de Gobernación en Tamaulipas, Eliseo Castillo Tejeda, dijo tener conocimiento que si el estudio requiere de menos personal en determinadas dependencias, se reubicará al trabajador a donde se necesite o tendrían que ser liquidados conforme a la ley.

López Obrador determinará el destino de esas delegaciones durante los primeros seis meses de su gobierno.

Tejeda comentó que algunas delegaciones podrían sumarse a otras y como ejemplo citó que la Comisión para la Regularización de la Tenencia de la Tierra (Corett) con la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano , (SEDATU), toda vez que ambas coinciden en varias de sus funciones.

La delegación de la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL) podría fusionarse con Liconsa y Diconsa.

Lo cierto, es que el próximo gobierno federal morenista, en su intención de ahorra recursos, dejará sin empleo a cientos de trabajadores. Afectará a unos y favorecerá a otros y seguirá gastando el mismo presupuesto, ya que finalmente necesitará de empleados para poder cumplir con las funciones de cada dependencia y si no hay la contratación de suficiente personal, no ofrecerán un servicio deficiente que no atenderá las demandas de la población.

En otro asunto, es conveniente que la población en general tome las medidas preventivas, sobretodo en niños y los adultos mayores, con el fin de protegerlos del frio, toda vez que las autoridades pronostican para las próximas horas un la baja en las temperaturas.

El coordinador general de Protección Civil, Pedro Granados Ramírez, dijo que los albergues están listos en Tamaulipas, a fin de auxiliar a las personas que así lo requieran, ante el descenso fuerte de las temperaturas que generará el frente frío número 10.

En los albergues se apoyará a la gente que necesita de la protección con alimentos calientes y atención médica a quien la necesite.

Todos los municipios se encuentra con albergues rehabilitados y listos para apoyar a las familias de escasos recursos e indigentes, pues se tienen pronosticadas para la tarde de este día temperaturas de 25 a 12 o 10 grados centígrados, principalmente en la zona fronteriza, como son los municipios de Nuevo Laredo, Rynosa y Matamoros.

Las bajas temperaturas vienen acompañadas de lluvias moderadas o chubasco en algunas zonas del Estado y componente de viento del norte, las cuales se presentarán en los próximos tres días.

Son 52 frentes fríos los pronosticados para esta temporada invernal y se estarían presentando dos por semana, por ello se exhorta a la sociedad a aplicar las medidas para protegerse, con el fin de prevenir posibles enfermedades.

El dato: La renuncia del ex presidente de la República, Felipe Calderón Hinojosa, al PAN, no tiene relevancia, pues en nada afecta a este instituto político, dado que es un político que por su afición al alcohol y deficiencias como servidor público y militante panista, sufre el desprecio del panismo nacional y es repudiado por la sociedad mexicana, por ser el responsable de la violencia e inseguridad que vive el país.

Correo: jrdelasdota@hotmail.com