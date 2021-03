FACTOR ENTRE DOS

Por: José Efraín Caballero Sevilla

El Rocket, turista político.

La experiencia que han venido adquiriendo los ciudadanos tamaulipecos en cada intervención electoral, les ha otorgado un gran nivel de madurez política, que les favorece de manera más crítica y objetiva.

La participación en cada trienio o sexenio, según sea el caso, y su interés en el desempeño de estas autoridades, como de las mismas legislaturas, lo hacen contar con un conocimiento que se ha visto reflejado en los resultados electorales, donde se ha manifestado el voto diferenciado.

La repercusión en el área de seguridad, servicios y obra pública, es un compromiso mínimo que debe de atenderse de parte de las autoridades hacia las demandas ciudadanas.

Políticos advenedizos, que de la noche a la mañana aparecen en boletas electorales, sin experiencia alguna es lo que ha dado al traste con los proyectos.

Tal fue el caso del mal logrado ex Alcalde XICOTÉNCATL GONZÁLEZ en Victoria, que, siendo un excelente endocrinólogo y galeno, no contó con la capacidad ni el liderazgo que se necesita para administrar a una ciudad y a un municipio.

Y aunque usted no lo crea, es lo que se está pretendiendo hacer ahora de nueva cuenta, ante un personaje que es conocido, pero tiene cero experiencia en el servicio público.

Es el caso de ISMAEL “EL ROCKET VALDEZ”, quien de la noche a la mañana se aparece con una pretensión de obtener la candidatura a la Alcaldía de Victoria por Morena, siendo que no vive ni en Victoria y no conoce la problemática que existe.

Difícilmente, sabe cuántas colonias existen en Victoria y sus respectivas carencias. No ha tenido protagonismo territorial, ni se ha asoleado haciendo recorridos, vaya, se le pretende dar en charola de plata algo por lo que no se ha esforzado. Hay que recordar, que a quien no le cuestan las cosas, difícilmente las valora a la hora de obtenerlas.

Ya hemos tenido como ciudadanos, las recientes experiencias, tanto de una persona que gobernó y era popular además de eficiente en su profesión; pero se convirtió en la peor pesadilla de los Victorenses dejando la ciudad hecha un caos.

También la de otra ciudadana, que nunca había vivido en Victoria, y así como llegó fácilmente se podría regresar a su ciudad natal si la ciudadanía así lo determina en las urnas.

El turismo político es algo que los electores rechazan y que no se le ha dado en los últimos años en resultados, por lo que repetir fórmulas que no han funcionado, sería un gran error.

ERNESTO NAVARRO SE SUMA A LA PRESENTE LEGISLATURA

En otro orden de ideas le comentare amigo lector, en charla con el Diputado Victorense ERNESTO NAVARRO ACOSTA, quien recientemente asumió dicho cargo, menciona que, entre las prioridades del congreso, estría la necesidad de replicar u homologar lo que se ha venido haciendo en los congresos federales, como la remoción del fuero constitucional, pero ahora a nivel local.

Esta, mencionó, ser una necesidad de primer nivel, ya que considera que la administración pública debe de desarrollarse de manera transparente y con total acercamiento la sociedad, por lo que anima a sus compañeros legisladores a que se sumen a dicha iniciativa.

Querido lector, que tenga un excelente día, nos leemos la próxima.

Contacto: [email protected]