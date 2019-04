PRESENCIA

ANA LUISA GARCÍA G.

< El saldo en la 1ª semana de campaña

< Panistas los más visibles

< Priistas tienen, pero gastan poco

1.- Los candidatos de todos los partidos tienen como obligación reportar semanalmente sus egresos, el incumplimiento representa sanciones ante la autoridad electoral que los vigila. En los primeros 7 días de campaña se observan varios signos que de alguna manera anuncian lo que se puede esperar en resultados finales. Por ejemplo los 22 abanderados panistas cumplieron con el reporte; los de Morena en ninguno de los distritos reportaron sus egresos, cabe mencionar que por pocos que estos sean deben de darse cuenta de ello, así sea de su bolsa o de donativos, es decir no sólo del recursos institucional.

Aunque la primera semana de campaña (del 15 al 21 de abril) fue de poca actividad para algunos candidatos, es también en este lapso en que se debiera registrar mayores egresos por la contratación de panorámicos, publicidad impresa, desde pegotes, posterts y toda propaganda impresa, misma que tendrá un aprovechamiento a lo largo de los 45 días de proselitismo.

En esas circunstancias se justifica que los candidatos panistas que son los que tienen mayores recursos asignados por la autoridad electoral hubieran ejercido mayores gastos en los primeros días por los conceptos antes señalados. Ellos disponen de dinero público en promedio de alrededor de 921 mil pesos cada uno, en el caso de Victoria la candidata por el 14 Distrito Pilar Gómez reportó un ejercicio de 542 mil 242, el más alto, pero también es la candidata más visible en panorámicos y posters, ojo es hasta ahora en la capital el rostro que más se ha asomado a los ciudadanos.

Le sigue Arturo Soto Alemán con un ejercicio de 356 mil pesos en los primeros 7 días. En ambos casos además de la publicidad impresa vienen trabajando con brigadas de impacto en diferentes puntos de la ciudad, además de traslados en la zona rural.

2.- Los candidatos del PRI también tienen recursos decorosos, son aproximadamente 750 mil pesos lo que percibirán de dinero público y en este caso la candidata Ofelia Garza Pineda del XV Distrito gastó 78 mil 490 pesos en esta semana, Usted dirá pero anunció que no haría proselitismo, pero seguramente hubo la compra de camisetas y gorras para su equipo, mínimo, y otras formas de propaganda. Su compañero de fórmula Alejandro Etienne Llano reportó egresos por 67 mil 971, él ha utilizado la pinta de bardas con su propaganda y pronto veremos de qué manera se promociona.

En cuanto a los candidatos de Morena, ninguno de todo el estado realizó reporte semanal, seguramente lo hará, si no es que ya lo hizo este lunes, pero por lo pronto esto significa una sanción. Los candidatos de Morena tendrán en promedio 257 mil pesos, que desde luego son insuficientes y tendrán que hacer uso del recurso de financiamiento externo para poder cumplir con un mínimo de acciones de proselitismo.

Líneas arriba señalamos que los candidatos del PAN son los que tienen mayores recursos, y en este caso los que menos gastaron tienen egresos superiores a los 150 mil pesos en la primera semana de campaña.

Los priistas pese a que cuentan con recursos institucionales decorosos muestran muy pocos gastos, en el distrito 21 de Tampico, Ricardo Garza Narváez reportó 6 mil 368 pesos; en el 18 de Altamira, José Luis Vargas Ortega ejerció 21 mil 684 pesos, en el 19 de Miramar, Bertha Vázquez Alonso gastó 29 mil 631 pesos, son gastos bajos en comparación con los panistas y en referencia a los recursos institucionales que señalamos antes, andan alrededor de los 750 mil pesos.

De estas cifras podemos concretar que a mayor gasto mayores recursos de promoción y de hacerse visible ante el electorado; en el caso de Morena su falta de reporte de egresos manifiesta de alguna manera que los mandos estatales no están haciendo su chamba para orientarlos debidamente, con asesoría o apoyo directo en el manejo de recursos. ¿O no están recibiendo el recurso?, esto aflorará los siguientes días.

La cuestión es que el tren electoral ya está en marcha y el que no logre subirse oportunamente se rezagará y difícilmente llegará a la meta.

Por otra parte los distritos de Victoria serán una escuela muy importante en el tema electoral, por una parte tenemos una candidata como Pilar Gómez Leal, que siendo su primera oportunidad electoral tiene metido el acelerador hasta el fondo, en su contra parte Alejandro Etienne Llano está muy tranquilo, parece confiado en que ya es conocido y seguramente le apuesta a las estructuras.

Arturo Soto en el distrito 15 está imparable, lo mismo realiza reuniones con grupos diversos, que caminatas por colonias, eventos de gran concentración en su arranque de campaña, etc. Es una cara conocida, y su tercera campaña, las anteriores las perdió, quizá por eso no se confía, no le basta el trabajo con estructuras. Su competencia priistas es Ofelia Garza Pineda, figura muy conocida en los círculos priistas, en las estructuras, pero necesita asomarse más a su distrito (aunque sea con posters) para que la identifiquen.

Las 2 mujeres morenistas Irma Sáenz Lara ya compitió en 2015 por una diputación federal por el V Distrito, parte de los municipios de ese proyecto, hoy están incluidos en el 15 Distrito local, tanto ella como su compañera del 14 Distrito Nora Hilda de los Reyes realizan trabajo de territorio, lo cual es muy bueno, pero no permite grandes avances. A ambas les falta propaganda impresa para ser identificadas por los ciudadanos, y no tienen el apoyo de sus dirigentes que enfrascados en conflictos internos no se asoman para respaldarlas, ni a ellas, ni a el resto de candidatos en la entidad.

Ese es el panorama en el día 8, cuando se ha consumido la 6ª parte de la agenda electoral.

3.- La temporada vacacional no ha terminado para la zona sur a donde permanecen visitantes y otros que están arribando, con lo cual se espera superar la derrama económica de mil 500 millones de pesos hasta ahora registrada. El esfuerzo conjunto de los tres niveles de gobierno logró una jornada sin contratiempos en carreteras y centros turísticos durante la Semana Santa. Las playas son el principal atractivo turístico, Miramar en Madero y playa tesoro en Altamira, pero también la Barra del Tordo todo esto en la zona sur.

Fue notorio el patrullaje en carreteras y las principales ciudades fueron sobrevoladas por unidades de vigilancia para imperdir cualquier clase de delitos.

En esta gran coordinación de esfuerzos los 2 kilómetros de playa Miramar se colocaron 16 torres de guardavidas e igual número de rescatistas; se instalaron 13 módulos de la jurisdicción sanitaria para el control de consumo de alimentos, puestos de socorro para atender cualquier contingencia.

Pero además hubo 30 elementos guardavidas dispuesto al rescate de personas en las playas de la Barra del Tordo en Aldama, Tesoro en Altamira y Miramar de Madero.

Abordamos este tema de la vigilancia y asistencia en las playas porque hubo dos ahogados, uno de ellos en la zona Fundadores y otro en Tildillos, son playas prácticamente vírgenes porque no son explotadas turísticamente, están muy solas, usted las puede localizar por el buscador digital, no siendo puntos de atracción turística, prácticamente son desérticas, por lo mismo no hay vigilancia.

Pero además esas playas tienen pozas (cavidades hondas) donde incluso se puede pescar y desde luego representan un alto riesgo para los nadadores.

Por eso en esta semana si Usted va a tomar unos días de descanso en playas, más vale que sea en centros que son concurridos, donde hay vigilancia, asistencia y supervisión sanitaria.