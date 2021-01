PRESENCIA

ANA LUISA GARCÍA G.

< El showman Torre Aliyán monta espectáculo en el 17

< Homólogo de Bruno Álvarez, pero en versión fifí

< ¡Vivimos en el error! Inexistente la veda electoral

1.- El innombrable exalcalde de Victoria sigue en el escenario local, este martes fue epicentro de dos notas periodísticas, por una parte el titular de las finanzas municipales, Arturo Vela Palacios informó sobre un pasivo de 22 millones de pesos que no fueron liquidados dentro de los tiempos que le corresponden al susodicho y los heredó a la actual gestión y por otra parte le ofrecieron una serenata fifí acorde a su nivel y a su gusto por lo charro.

En el primer caso, el funcionario municipal no se atrevió a descifrar si lo adeudado es poco o mucho, pero apenas hace unos días celebramos que la política de ahorro de la actual alcaldesa permitirá ejercer 11 millones de pesos en mejorar los servicios, asimismo la conclusión de la deuda heredada por Arturo Diez Gutiérrez que permitirá disponer de otros 3 millones 600 mil pesos, un total de 14 millones 600 de pesos que traerá indudablemente mejoras a la ciudad, pero resulta que 22 MDP son más que 14.6 MDP y tendrán que ser ejercidos para cubrir el adeudo.

La otra nota generada en torno del exalcalde innombrable fue propiciada por el showman Luis Torre Aliyán, quien demostró una vez más su capacidad para protagonizar un espectáculo circense, ahora en la pista del 17, al más viejo estilo de la práctica del circo político que generaciones anteriores llevaron a la práctica.

No cabe duda que el homólogo del pelirrojo Bruno Álvarez Valdez ya está aquí, si Usted es mayor de 45 años de edad lo recordará cuando se crucificó, si literal, se subió a una cruz, o bien, cuando siendo diputado local en el sexenio de Américo Villarreal Guerra, se apoderó de una patrulla de tránsito local, la subió a la Plaza Juárez, encendió la sirena y las torretas, para luego darle un balazo a una de las llantas y terminó siendo sometido por elementos judiciales.

El showman Torre no llegó a tanto, él ofreció un espectáculo de categoría fifí, su sueldo de Síndico 2º le permitió pagar a un grupo de mariachis para llevar serenata matutina a quien fuera su amigo en algún momento, si al exalcalde innombrable, aunque lo niegue fue su colaborador. El espectáculo contó con un grupo coral armado de cartulinas para la ocasión, todos ellos apostados en el frente de la Secretaría de Salud cuerpetearon al actor estrella, “el abogado del pueblo” como se proclama.

Lástima de música, lástima de escenografía, lástima del esfuerzo del primer actor, pero el aludido no salió ni siquiera por tratarse del exito de Paquita la del Barrio, “Rata de dos patas”. La obra teatral-circense se denominó “Serenata de la impunidad” y fue agradecida por los inquilinos del edificio que laboraban en la Secretaría de Salud, les subió el ánimo y eso en tiempos de pandemia se agradece y no deja de ser un lujo cuando hay tantas personas que no tienen ni para comer, en esas condiciones hay que reconocer que no dejó de ser animoso el Showman.

2.- En otro tema, la cancelación de las mañaneras no debiera estar a discusión, contamos con disposiciones precisas estipuladas en la Constitución por tratarse de difusión de actos de gobierno de filiación de un determinado partido, un escenario donde cotidianamente se presumen logros que se convierte en propaganda política. No aplicar la ley en este tema federal, abre oportunidad para que los gobernadores de las 32 entidades y de todos colores hagan lo mismo, afectando particularmente los comicios estatales en 15 entidades donde elegirán gobernador.

Y no sólo los mandatarios estatales, sino alcaldes, diputados locales y federales, ni se digan los superdelegados, etc. todos estarían realizando promoción a favor de sus respectivos partidos, en pocas palabras se desataría un desorden y falta de respeto a la Ley Electoral, a la Constitución e instituciones electorales.

Lorenzo Córdova Vianello, consejero presidente del INE declaró que la ley contempla elementos que establecen suspender la transmisión de las mañaneras durante las campañas electorales, ahora acaba de aclarar, que “no es una propuesta suspender o cancelarlas”. No lo es, porque la jurisprudencia es precisa, no se maneja con sugerencias.

Pero haga usted entender a los morenistas que los criterios vigentes se han aplicado en los últimos años durante los diferentes procesos de elección, incluyendo el de 2018, la ley establece que durante las campañas electorales deben de suspender toda difusión de actos de gobierno considerados propaganda.

De eso somos testigos quienes laboramos en los medios de comunicación porque la medida nos atañe también como conducto de difusión, las campañas electorales son períodos, en que la única información que difunden los aparatos gubernamentales de los diferentes niveles de gobierno, se refieren a los sectores de salud, educación, seguridad y todo lo que tiene que ver con protección civil como medidas preventivas por cuestiones climatológicas.

Sin embargo, de acuerdo a las afirmaciones del vocero de la Presidencia de la República, Jesús Ramírez Cuevas, hemos vivido en el error en los últimos años, guardando una “veda electoral” inexistente.

OTRA VEZ TRAEN EN JAQUE A CÓRDOVA.- Total que el Consejero Presidente del INE lo traen otra vez en jaque, porque sus detractores han sugerido que la medida coarta la libertad de expresión, un derecho, que Lorenzo Córdova Vianello tuvo que aclarar, que el Instituto a su cargo defiende y promueve.

Esta vez Córdova va a tener problemas para defender y promover las condiciones de equidad y legalidad en la competencia política, pero tendrá que hacerlo porque son atribuciones constitucionales que le corresponden. Y de igual forma sus homólogos del INE en Tamaulipas y el órgano estatal IETAM tienen la responsabilidad de aplicar la ley en aras de asegurar el principio de equidad entre las fuerzas políticas participantes.

El adversario a vencer no es pequeño, se trata del principal huésped del Palacio Nacional, quien acusa al Instituto Nacional Electoral, léase Gonzalo Córdova, de “censura e intolerancia” por anunciar la suspensión provisional de las mañaneras, como respuesta al cuestionamiento de los medios de comunicación.

Este martes Jesús Ramírez Cuevas, vocero de la Presidencia, a través de las redes sociales lanzó declaraciones contra Lorenzo Córdova, argumentando que “ataca” la libertad de expresión del presidente Andrés Manuel López Obrador al “querer impedir” la transmisión completa de las conferencias mañaneras. De acuerdo a su criterio “la ley tipifica la propaganda gubernamental y las mañaneras son un medio de informar a los ciudadanos”, luego señala, “digamos no a la censura”.

De acuerdo a las explicaciones de Jesús Ramírez hemos vivido en el error en los últimos años, guardando una “veda electoral” inexistente y valdría la pena escuchar las opiniones de los jurisconsultos mejor calificados del país, antes que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, muy comprometido con la “lealtad absoluta” que reclama el alto mando, emita su juicio, que es, hay que advertirlo, el órgano que tiene la última palabra en el terreno de las disputas electorales.