El sobrino incomodo…

Por José Luis Castillo

Con el paso del tiempo y en el marco de las campañas políticas por todo los rincones de la entidad circulan las famosas “redes de amigos”, “los grupos en WhatsApp”, y las “listas de promovidos”, de todos los partidos políticos y para lo que se ofrezca en las próximas semanas, aunque la verdadera encuesta y resultado sólo se observara el día 2 de junio.

Las autoridades electorales hacen lo que les corresponde en esa materia, desde la organización, hasta la coordinación de cada una de las acciones que se realizarán con el fin de garantizar: primero, la emisión y después, el respeto al sufragio, la FEPADE, dicen que también vigila, eso dicen.

Pero hay que decirlo, hay quienes están ejerciendo la presión y el chantaje para obligar a los trabajadores a declinar hacia un proyecto político muy específico, Luis Espino, el sobrino de la Secretaria, flaco favor le hace al abanderado albiazul a la diputación local Arturo Soto, tratando de cobrar favores a cambio de comulgar con este candidato.

El supervisor de calidad, es también el yerno de la deudora Sonia Díaz Martínez, quien a propios y extraños presume el poder y la influencia que ejerce su familiar, sin darse cuenta lo mucho que dañan un proceso que apenas está en desarrollo y que esta sobre todo en manos y decisión de los ciudadanos.

2.-Vaya que el obispo de la Diócesis local Antonio González, puso el dedo en la llaga cuando señala que La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, causa más problemas que la migración, y remata, que en relación a la reforma educativa se está apoyando y cumpliendo sus caprichos más a la coordinadora que el propio Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación que aglutina al mayor número de trabajadores del sistema educativo.

El Obispo de la Diócesis local, es crítico y aborda diversos temas que le son planteados, ahora opina sobre la “echada” atrás, de la Reforma Educativa, aunque advierte que una muestra de la irracionalidad y problemas que causa la coordinadora esta precisamente la toma violenta de las instalaciones del Congreso y las calles aledañas a ese poder en la ciudad de México y eso, eso sí es un verdadero problema.

Por cierto, en Tamaulipas hay corrientes críticas hacia el actuar del Comité Ejecutivo Seccional, y hay que decirlo, todo critican, nada les parece, todo señalan, a los logros les buscan siempre un pero y nada los tiene contentos, pero y la pregunta es en el caso de MxM, ¿qué han hecho en beneficio de los miles de maestros de Tamaulipas?, hay que decirlo el magisterio no vive de críticas, vive de logros y beneficios sindicales, ¿estamos?

3.-Aunque Raúl García Vallejo, asegura que el sector campesino es de los más leales al PRI, y que hay una decepción de la población en lo que se refiere al estado; poco o nada se le cree a este líder campesino, porque solo hay que observar la lista de prospectos a las diputaciones locales, que la verdad, pal caso es más de lo mismo de siempre.

Sin embargo, hay que admirar el ánimo qué trae consigo el líder de la CNC en Tamaulipas, cuando dice, “que no quede duda, este 2 de junio vamos hacer sentir en las urnas la fuerza territorial de la CNC”, pero de verdad ¿Usted le cree?

García Vallejo, es uno de los beneficiados de lo que queda del PRI, cuando asume la dirigencia de la CNC en Tamaulipas, dejando en el camino a verdaderos campesinos y líderes de las comunidades ejidales, es uno más en la lista de los que sólo conocen la tierra porque se ensucian el zapato, pero de ahí a que tanga pueblo entre la comunidad de la zona rural, es otra cosa.

Por eso y otras razones resulta poco creíble que el sector campesino aporte una gran cantidad de votos para lo que queda del PRI, que la verdad sigue con las mismas prácticas antidemocráticas, de siempre y lo que es peor, ahora sometido a los caprichos y sensibilidad de una dama, así de fácil.

4.-La ex presidenta Municipal de Tampico Magdalena Peraza Guerra, sufrió en carne propia lo que algún día ella en contubernio con su ex vocera de prensa Patricia Castro, le hizo pasar al ex presidente Municipal del puerto Gustavo Rodolfo Torres Salinas, al acusarlo de todo y a pesar de las muestras de apoyo y estrategias en las que el también ex líder congresal, participó para hacerla ganar, amén de las listas de recomendados que dejó en la administración porteña.

Lo cierto es que la ex alcaldesa es acusada de desviar más de 70 millones de pesos y por ello recurrió según trasciende a la justicia federal tramitar un amparo para evitar ser detenida, pero de que esta denunciada penalmente lo está, veremos.

