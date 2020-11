AGENDA POLÍTICA

Por: Juan Antonio Lerma

El tablero político en movimiento

La salud del Dr. Carballo y el 2021

Fallece hijo de ex alcalde Leal Guerra

Mateo y su gobierno bien consolidados

A escasos siete meses, de las elecciones, donde se elegirán 500 diputados federales, 15 gobernadores, más de Mil diputados locales y Mil 926 alcaldes, se han filtrado las primeras encuestas para los 300 Distritos Electorales Federales, donde no vislumbran cosas buenas para MORENA, partido gobernantes del tabasqueño ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR.

De cara al proceso electoral de 2021, el más grande en la historia de nuestro país, donde se jugarán un promedio de 21 mil 368 cargos de elección, se pondrá en la balanza el poder real de Morena, dirigido por MARIO DELGADO, hombre de todas las confianzas del Presidente mexicano.

Sin embargo nos revelan que a pesar de los pesares, hoy MORENA lleva ventaja en 199 Distritos, mientras que el PAN mantiene la delantera en 77 Distritos, en tanto que el PRI ganaría 8 Distritos en todo el país, la mitad de los 16 que podría obtener Movimiento Ciudadano. ¿Y la chiquillada? Pues habría que ver qué pasa con el PT, Verde, PRD y otros si van solos en alianza para alcanzar migajas, ya que no tienen recursos ni estructuras como para tan quiera ganar un Distrito.

Pero ojo, aún le falta mucho a este arroz, y sin duda la foto de hoy no será la del día de las elecciones, ya que según analistas, aseguran que no es lo mismo medir partido contra partido que liderazgos locales, todo cambiará dentro de poco tiempo una vez que se les ponga nombres, apellidos y rostros a las candidaturas, pero no solamente para las diputaciones federales, sino también para gobernadores, diputados locales y alcaldes.

En lo que se refiere a Tamaulipas, actualmente MORENA, en su mayoría con ex priístas al frente tiene 6 de 9 diputaciones federales, siendo los Distritos Electorales Federales; II, III, IV, VII, VIII y IX, con cabera en Reynosa, Río Bravo, Matamoros, Ciudad Madero, Tampico y Reynosa, respectivamente.

El PAN, tiene los Distritos I, V y VI, de Nuevo Laredo, Ciudad Victoria y El Mante.

Nos comentan que la mayoría de los diputados federales por Morena en Tamaulipas buscarán la reelección, en tanto que por el PAN se habla que harán lo mismo VICENTE JAVIER VERÁSTEGUI OSTOS, del Distrito VI, con cabecera en el Mante, y SALVADOR ROSAS QUINTANILLA, del Distrito I, de Nuevo Laredo.

Los trancazos políticos en Morena y en el PAN ya empezaron no solamente por las candidaturas a las diputaciones federales, sino también por las diputaciones locales y las alcaldías.

En el Distrito VI, con cabecera en el Mante, donde VICENTE VERÁSTEGUI busca la reelección, pues es seguro que ganará, ya que no llevará candidatos de peso político y económico que le pudieran hacer una competencia electoral real.

Se habla de que el ex alcalde y ex diputado local de origen priista, JAVIER “JAVO” VILLARREAL TERÁN será el abanderado de Morena por la diputación del VI Distrito, pero también iría por la vía plurinominal con la finalidad de asegurar una curul en la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión.

Por cierto, en lo que se refiera a la región cañera tamaulipeca, difícilmente Morena tendrá buenos candidatos, tanto a diputados locales como a alcaldes, pues carece de liderazgos locales y regionales.

Curiosamente, no hay hasta ahora perfiles claros ni por el PAN ni por Morena, en cuanto al Distrito local que tiene como cabecera Xicoténcatl. Seguidores del actual diputado local JUAN ENRIQUE LICEAGA PINEDA, comentaban que buscaría la reelección, pero aparte de que el médico ya no levanta en las encuestas, lo absorben muchos asuntos personales.

Ahí, en Xicoténcatl, tampoco se sabe si alcaldesa NOEMY GONZÁLEZ MÁRQUEZ pudiera buscar la reelección, pero el PAN tiene muy en cuenta su liderazgo regional, así como su gran trabajo por su municipio, lo cual la fortalece como pensar en la diputación local y los panistas también traen el nombre de ALBA VERÁSTEGUI OSTOS como prospecto a la alcaldía.

Las encuestas revelan que también como punteros para ser candidatos del PAN a las alcaldías de Gómez Farías y Ocampo figuran; FRANK YUSSEF DE LEÓN ÁVILA y el contador MELCHOR BUDARTH. No se ve hasta hora, quién pudiera hacerles frente por otros partidos políticos, de tal modo que es casi seguro que esos dos municipios seguirán siendo azules., lo mismo que Xicoténcatl.

En cuanto al municipio de el Mante, en el PAN se siguen tomando muy en cuenta los liderazgos locales de don ELOY MARTÍNEZ, MATEO VÁZQUEZ ONTIVEROS y NOÉ RAMOS FERRETIZ.

Acción Nacional tendrá que decidir en los próximos días a cuál de estos tres personajes le conviene postularlo para la alcaldía. Ya sea MATEO VÁZQUEZ para la reelección o la diputación local o bien NOÉ RAMOS para la alcaldía o para la diputación local.

Y es aquí donde tiene algo de desventaja don ELOY MARTÍNEZ, pues se dice que VICENTE VERÁSTEGUI va a la reelección y pide licencia, don ELOY tendría que asumir por algunos cuantos meses la diputación federal, pues no hay que olvidar que es su suplente.

En cuanto a MORENA, nos hacen llegar información que es a través de un poderoso grupo político ligado al Senador, RICARDO MONREAL ÁVILA, que la candidatura para la alcaldía ya está lista para el Dr. RIGOBERTO HERNÁNDEZ CARBALLO, viene apoyado desde México, pero resulta que por cuestiones de salud, ya que el médico no se ha repuesto bien del tema del Covid-19, por lo cual otro personaje de su grupo político pudiera entrar al relevo como candidato a la alcaldía, siendo este uno de sus operadores políticos y financieros, MARIO ALBERTO OBREGÓN BETANCOURT. Ya veremos. Falta poco para se cosa el arroz político en toda la región cañera tamaulipeca.

DEL ARCHIVERO…

Me preguntaban si sabía si la diputada local por el Distrito XVII Mante- González, buscaría la reelección, obviamente abanderada por el PAN, pero la verdad, es que la legisladora no ha dado muchas señales sobre el tema.

Y es que SONIA MAYORGA LÓPEZ ha estado muy enfocada a cumplir su responsabilidad de legisladora, así como en el tema de la industria cañera que es su fuerte, que andar pensando en reelección o en otra cosa.

Sin embargo, mire usted que si el PAN voltea a ver a una mujer de nueva cuenta para esa diputación, no se les puede descartar a dos grandes mujeres: CORAL FENTANES MAYORGA y SHEYLA FRIDA PALACIOS JUÁREZ.

Por el lado de Morena para ese distrito local, sigue sonando la posibilidad de que postulen al ex alcalde de González, JUAN RAFAEL “EL CACHO” OSORIO GARZA.

En el PRI suenan los nombres para esa diputación de GUADALUPE ACEVEDO, ALMA MARTÍNEZ y RAÚL GARCÍA VALLEJO.

Para la alcaldía de González, por el PAN ya le hemos manifestado, se manejan dos nombres de mujeres: GABY VERLAGE y VERONICA ESCOBAR.

Por Morena, se manejan los nombres de JAVIER CASTILLO y de SILVIA RAGA. Por el PRI no se quien levante la mano o cuando menos asome el rostro.

En Nuevo Morelos, donde también hace aire, es muy posible que el PRI lleve como su candidato a la alcaldía a ELEODORO RIVERA ESPINOZA, quien viene trabajando desde hace rato y trae el respaldo no solamente de la gente de ese partido político sino también de una buena mayoría de la población que lo quiere ver despachando en la presidencia Municipal.

Ahí, en Nuevo Morelos, el PAN también tendrá que decidir si va por la reelección con la actual alcaldesa EUNICE HERNÁNDEZ o bien, le apuesta por otra dama que muy querida y muy bien vista YANETH CRTITAL NÁJERA CEDILLO. PEPE NÁJERA es el que más suena por el lado de Morena.

Pasando a otras cuestiones, cuando por la tarde de este lunes redactábamos esta columna, trascendió como reguero de pólvora el lamentable deceso del regidor panista en el Ayuntamiento de JOSÉ MATEO VÁZQUEZ ONTIVEROS, un buen médico JUAN FRANCISCO LEAL LARA, hijo del ex alcalde JUAN FRANCISCO LEAL GUERRA y de la maestra JUANITA LARA.

El gobierno del Mante y amigos del médico LEAL LARA enviaron las respectivas condolencias a su familia y lamentaron esta terrible pérdida.

En lo personal envío mi más sentido pésame al Ingeniero JUAN FRANCISCO LEAL GUERRA, así como a su señora esposa por tan lamentable pérdida. Un fraternal abrazo.

En cuanto al Cabildo del Mante se tendrá que llamar al suplente de la regiduría que ocupaba el médico LEAL LARA para que continúe desempeñando el cargo y se siga trabajando en equipo a favor de las familias de la urbe cañera. Como suplente aparece el Profesor, SERGIO SILVA ZÚÑIGA, una persona muy ligada al deporte mantense.

Por cierto, casi desde que inició su gobierno, el actual alcalde de Mante, JOSÉ MATEO VÁZQUEZ ONTIVEROS ha sido blanco de una brutal guerra sucia de ataques en redes sociales.

Le han dicho de todo, todo le han criticado seguramente sus adversarios y sus manejadores de cuentas falsas en redes sociales, pero el alcalde VÁZQUEZ ONTIVEROS muy a su estilo se mantiene fuerte y sólido, lo mismo que su gobierno que ya va para el tercer año.

Hoy, gracias a un gran trabajo desarrollado como jefe de una administración municipal, donde cuenta con un excelente equipo de colaboradores, el alcalde MATEO VÁZQUEZ tiene la posibilidad de la reelección de acuerdo a información obtenida en las altas esferas del panismo estatal.

Si no es así, seguramente el partido lo ha tomado muy en cuenta, pues desde los triunfos de Acción Nacional en la urbe cañera, ha sido una pieza clave junto con su esposa CORAL FENTANES y varios de sus colaboradores. De ninguna manera se quedarán fuera de la jugada.

Los tiempos políticos se aproximan, MATEO VÁZQUEZ se mantiene fuerte, firme y sólido, pero también con un liderazgo local que está tomando muy en cuenta Acción Nacional.

Y mientras los tiempos que ya casi llegan para nominar candidatos, la administración municipal en el Mante sigue avanzando en muchos aspectos y de ello el alcalde da cuenta todos los días a través de redes sociales y los medios informativos de la localidad. Digan lo que digan, se ha sabido mantener en un ambiente invadido por mentes perversas.

