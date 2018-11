T E C L A Z O S

Por Guadalupe E. González

“EL TICO CANTÚ, AÑORA EL DINERO DEL PUEBLO”.

X.-Noroña no podrá cobijarlo, porque AMLO, “no comulga con presuntos corruptos”

TODO PARECE indicar que, el político y empresario de Nuevo Laredo HERIBERTO “EL TICO” CANTÚ, “añora el dinero del pueblo”, porque éste y su empresa, desde la salida de la Presidencia Municipal de su compadre CARLOS CANTUROSAS, dejó de percibir la nada despreciable suma de “más dos y medio millones de pesos mensuales”, más otro tanto, por concepto de canonjías y privilegios que están registrados en actas del Ayuntamiento 2013-2016 y por esta razón, “el presunto saqueador de dinero público”, al ver que, “su también socio” Canturosas, “trae a la voladora encima”, es decir la orden de aprehensión, por el injustificado faltante de 900 millones de pesos, “TICO, desesperado busca poder político”, allá en el Congreso de la Unión, donde recientemente, “desayuno” con el Diputado Federal de MC Gerardo Fernández Noroña, para obviamente, “intentar concertar su propósito político” y naturalmente, eludir la acción penal en la que, presumiblemente está involucrado. Pero Noroña, “no podrá salvarlo de la acción penal”.

SIN EMBARGO, Tico Cantú, deberá entender que, “los actos de corrupción”, se aclaran bajo la norma de hechos y, “no se resuelven con el uso de influencias”, porque en el supuesto, de tener nexos en los saqueos del dinero del Ayuntamiento presidido por Canturosas, esto, “El Tico”, deberá aclararlo en Tribunales. Por ejemplo, todo mundo en Nuevo Laredo sabe que, la empresa de éste, en los 3 años de Gobierno de su compadre, obtuvo más de 93 millones de pesos, cuyo monto financiero estratosférico, “FUE UN INSULTO PARA LAS FAMILIAS DE AQUEL PUERTO FRONTERIZO” porque esos millonarios recursos, debieron llegar a miles de ciudadanos de colonias populares y no para beneficio de una empresa en particular.

AQUÍ lo que vale y cuenta es que, “los que la hacen la tienen que pagar”, detalle por el qué Carlos Canturosas Villarreal, ya no está radicando en Nuevo Laredo, ni en Laredo Texas, sino en San Antonio, por la magnitud del problema de los 900 millones de pesos que, quiera o no, tendrá que explicar ante la ASE en que los gastó y por este tan interesante motivo, el ex alcalde “se ha vuelto ojo de hormiga”. Y de todo ello, Tico Cantú, sabe que, “no está exento de ser llamado a cuentas”, por haber sido regidor y explique también en base a que, “concertó un millonario convenio de su empresa con el Ayuntamiento”.

INCLUSO, se alude que, “el atractivo convenio millonario” aceptado y autorizado por Canturosas en su gobierno con el negocio publicitario de su compadre Tico Cantú, está por ser llevado “A LA REVISTA FORBES”, por ser un negocio extravagante, increíble y además imperdonable, porque simple y llanamente, se evidenció que, “por la gran amistad de ambos”, hacían con el dinero del pueblo “lo que les daba su regalada gana”, cuestión por la que, “los muy gandayas”, en los tres años del Gobierno Canturosista, “gozaron de lo lindo con el dinero público”.

POR ESTE MOTIVO, Tico Cantú, repito, sin saber que hacer y consciente de lo que le puede esperar en los legal o jurídico, por los desórdenes o desfalcos financieros en el Gobierno Municipal 2013-2016, a costa de lo que sea, proyecta lograr una posición política, para tener protección o cobijo gubernamental, pero repito y reitero que, “eso, al TICO CANTÚ, no le será posible”, porque el Presidente Andrés Manuel López obrador, no comulga con los presuntos ladrones del dinero público, él así lo ha expresado y sabiendo que TICO CANTÚ, es de los principales antagonistas de “esta clase de patrañas de agravio al pueblo de Nuevo Laredo”, sin lugar a dudas, “podría dejarlo fuera de la jugada política”, porque, esta clase de políticos son los que ya no conviene tenerlos en espacios públicos, precisamente porque se apropian de los dineros que son de los pueblo y no de ellos, esto esta claro y sino, pues el tiempo es el que sobre el particular, os dará la razón. Y porque “lo que no descubre el agua, lo descubre el tiempo”.

Y SI EL NUEVO GOBIERNO Federal “desea un cambio verdadero”, tendrá que hacer a un lado “a todo lo que huela a corrupción” y si TICO CANTU, fue abanderado de MORENA a Diputado Federal y perdió ante SALVADOR ROSAS en su Distrito, es porque lo conocen bien y por ende, la gente lo repudia, precisamente, porque en Nuevo Laredo, nadie desconoce cómo y de qué forma se estuvo beneficiando éste y su empresa publicitaria durante el Gobierno Municipal del ex alcalde Carlos Canturosas Villarreal. Y no dudemos que, cuando menos lo espere este político y empresario, “al igual que Canturosas, “tenga que poner pies en polvorosa o tierra de por medio”, porque no se descarta que, “la voladora”, pueda también andar tras él.

Por hoy es todo y hasta mañana.

