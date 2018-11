RESEÑA POLÍTICA

Juan R. de la Sota

El títere de la Gordillo y Macías y las minas

Falsos dirigentes de un grupillo de maestros aviadores e improductivos y que no han tenido la capacidad ni para dirigir a su familia, motivados por intereses personales y de grupo, andan bastante desatados tratando de dividir al magisterio de Tamaulipas, el cual se encuentra en paz, tranquilo y cumpliendo con su deber de la enseñanza-aprendizaje y bajo un liderazgo de Rigoberto Guevara Vázquez, quien cumple con su obligación y responsabilidad de defender los intereses de los profesores.

El promotor de este movimiento contra el SNTE de Tamaulipas, es el ex dirigente de esta organización, Enrique Meléndez Pérez, bajo la orden de la ex convicta Elba Esther Gordillo Morales, los cuales a machetazos y chapoleo pretenden retomar el liderazgo del magisterio nacional.

El profesor Meléndez, actúa con cinismo y traición, pues en principio no debería de criticar, sin fundamento, a un sindicato que durante muchos años le ha dado de comer a él y su familia y la supuesta división que él asegura existe entre los maestros tamaulipecos, sólo él la trae en su mente perversa y desestabilizadora.

Para que tenga antecedentes de Enrique Meléndez y la ex presidiaria Gordillo, estos sirven a los intereses del Presidente de la República electo, Andrés Manuel López Obrador y como fue enjuiciada, por presunta ladroncilla del dinero de los maestros, por el Gobierno del Presidente Enrique Peña Nieto, comenzó su venganza despotricando y acusando al líder nacional del SNTE, Juan Díaz de la Torre y a las dirigencias estatales de esta organización, para los que exige la aplicación de auditorías.

Elba Esther, fue liberada de la fresca cárcel, todo indica que un político obradorista le ayudó a obtener su libertad y viene con todo a recobrar, lo que según ella le quitaron y que es el manejo del magisterio nacional desde su casa y con poder de cacicazgo, lo cual en la democracia moderna ya no debería prevalecer y tendría que rechazar el próximo Gobierno de la República que encabezará Andrés Manuel López Obrador.

Es inexplicable que López Obrador, prometa acabar con los líderes caciques, como el del sindicato petrolero, minero y otros que se han enriquecido con las cuotas de los trabajadores y la realización de acuerdos y negocios bajo la fuerza sindical y reviva a una líder, como Elba Esther Gordillo, quien jamás rindió cuentas de las cuotas de los maestros aportadas al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, a su cargo.

En Tamaulipas no hay división de maestros, la división sólo existe en la mente de Enrique Meléndez y pandilla, quienes ya promueven grillas, criticas, denuncias, pellizcos , sacada de lengua y acusaciones, sin comprobar, con el fin de dividir a los maestros, para imponer a un nuevo dirigente que obedezca los intereses de Elba Esther Gordillo, Enrique Meléndez y sus secuaces.

Si doña Elba y Meléndez, quiere que auditen al SNTE, como ejemplo de honestidad y transparencia, deberían empezar pidiendo se investigue y se compruebe cada peso que gastaron de las aportaciones magisteriales, cuando ellos fungieron como líderes de esa organización sindical.

El líder de los maestros de Tamaulipas, Rigoberto Guevara Vázquez, respondió sereno, con sigilo y tranquilo, exigiendo que en lugar de criticar deberían de aportar y no escupir para arriba, refiriéndose a personas externas que han tratado de empeñar la gestión actual pidiendo auditoría por supuesta malversación de recursos.

La gente que critica y pide auditoría, son los mismos que en otro tiempo, señalaban que la maestra Elba Esther Gordillo, estaba haciendo mal uso de las cosas, sobre la venta de plazas y herencia, además de que desviaba presupuestos, expuso.

No se vale que por intereses personales enloden al sindicato, solicitó, luego de referirse a la opinión emitida por Venancio Morales Zúñiga, como Presidente de la agrupación Análisis Jurídico y Dignidad Magisterial, quien pidió realizar una auditoría a todos los líderes sindicales de la sección 30, además de que ya había interpuesto una denuncia ante la PGR por supuesto mal manejo de recursos por miles de millones de pesos.

Dijo a quienes desde fuera intentan dividir a la organización sindical que dirige, que si realmente quieren una auditoría que se haga completa, asegurando que él no tiene nada que esconder.”Aquí en la sección 30 estamos haciendo las cosas bien y yo sigo viviendo en la misma casa, no me he cambiado”.

Comentó que esas críticas, derivan del Séptimo Congreso Extraordinario dl CEN del SNTE, que se llevó a cabo en Puerto Vallarta, donde Tamaulipas, no ocupó ningún espacio, por lo que aseguró ahora los intereses han cambiado y la historia que se está representando, se está haciendo con gran convicción.

Al respecto, sugirió a los maestros a no dejarse llevar ni engañar por grupos externos que lo púnico que quieren es dividir al sindicato y desestabilizarlo, en lugar de apoyar a la organización que “en otros tiempos les dio mucho a ellos y sus familias”.

Cambiando de tema, el que enfrentó un plantón de protesta este jueves, fue el delegado de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) y ex diputado local del Partido Verde, Jesús González Macías.

Decenas de campesinos de la Central Campesina Cardenista, se manifestaron frente al Palacio Federal en Ciudad Victoria, en donde acusaron al delegado de la SEMARNAT en Tamaulipas, Jesús González Macías y al líder de la Confederación Nacional Campesina, organización del PRI, Florentino Áron Sáez Cobos, de pretender apoderarse de unas tierras y de varias minas de plata.,

El representante de los hombres del campo inconformes, Mario Reyes Cantú, destacó que son más de cinco mil los campesinos afectados del municipio de Gómez Farías, a quienes el Gobierno Federal, les quiere quitar sus tierras.

La acción es motivada porque en esa zona se encuentra 11 minas de plata, mismas que quieren dejar que empresas extranjeras las exploten en la entidad.

Los campesinos han sido engañados y mediante diversos apoyos los han hecho firmar documentos para que les cedan sus terrenos y así poder realizar un plan de manejo de las propiedades en donde están dichas minas, comentó.

El líder campesino acusó al líder de la CNC, Sáez Cobos, de tener supuestamente un rancho de más de 100 hectáreas que colinda con el ejido “Las Minas”, en donde se ubican precisamente dos de estas minas de plata, de las cuales se quiere apoderar, para explotarlas con funcionarios del Gobierno Federal.

Al delgado de la SEMARNAT, Jesús González Macías, lo acuso de ser cómplice de dicha acción para adueñarse de las minas

En otro asunto, los ue andan bastante molestos y desesperados son los empresarios industriales de la zona sur de Tamaulipas, al verse severamente golpeados por el aumento de un 70 por ciento al precio del gas y un 30 por ciento en el de energía eléctrica.

El empresario Luis Apertti Llover, como ejemplo citó que MG Polímeros paga un millón de pesos más al mes, impactando fuertemente en la economía de esta empresa.

Aseguró que los empresarios de esa zona del Estado, enfrentan situaciones complicadas, porque además de lo caro de la energía eléctrica, padecen escasez de combustibles y falta de material para el proceso de plásticos.

El Gobierno Federal, debería apoyar a este tipo de empresas, al menos otorgándoles un subsidio para la tarifa de luz y los combustibles, porque de no ser así muchas empresas dejarán de funcionarán y emigrarán a otros estados, generando con ello más desempleo y pobreza entre la población.

Por otro lado, en el municipio de Madero cientos de habitantes de varias colonias están resultado afectados por la falta de energía eléctrica.

Unas 48 colonias de esa localidad llevan más de dos días sin luz, luego de la caída de postes y líneas de la Comisión Federal de Electricidad por los vientos generados por el frente frio, ocasionando paro de actividades y que los productos alimenticios de refrigeración se echen a perder.

Así como es puntual y de carera la CFE, debería tener capacidad para rehabilitar los desperfectos que en las líneas de energía eléctrica provocan los fenómenos meteorológicos.

Es conveniente inviertan el dinero por cobros injustificados, de elevadas tarifas y los caros contratos, con el objeto que cuenten con el personal capacitado y el equipo moderno para arreglar rápido los desperfectos que se presenten las líneas de luz.

El dato: El que seguramente no aplaude la elección del catedrático Edgar Danés Rojas, como Magistrado del Tribunal Electoral de Tamaulipas, es el estudiante de la Facultad de Derecho, campus Victoria de la UAT. Esto porque el doctor Danés hace tiempo propinó severa golpoza a este estudiante universitario.

