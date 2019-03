EL FRANCOTIRADOR

Por Óscar Jiménez

EL TRAIDOR

Este martes Tamaulipas amaneció con varias carreteras bloqueadas por campesinos.

Todos se quejaron de que el gobierno de la república de Andrés Manuel López Obrador los perjudicó por haberles quitado el apoyo a la producción.

Hubo bloqueos carreteros en el municipio de Aldama, a la altura del ejido Higinio Tanguna. Fue la carretera Manuel-Aldama la afectada.

También en la carretera Mante-Valles (Tamaulipas-San Luis Potosí), hubo bloqueo, y lo mismo sucedió en la carretera

Victoria-Monterrey, a la altura de El Barretal, municipio de Padilla, Tamaulipas.

Y en el municipio de San Fernando se desató el caos carretero otra vez con motivo de las protestas de los campesinos organizados que se duelen de la afectación causada por el gobierno de AMLO.

El caos llegó a Tamaulipas como consecuencia de las políticas sociales del gobierno de MORENA emanadas de palacio nacional y que han puesto ya en pie de guerra a organizaciones campesinas.

Y en una manta, los campesinos afectados no pudieron ser más directos en su mensaje al dirigirse al Coordinador General de Delegaciones Federales en Tamaulipas José Ramón Gómez Leal conocido como Jr.

A él le dicen: “Abre los ojos y defiende a tu pueblo, no seas traidor a tu Estado. ¡Los perros abren los ojos a los 15 días tú para cuando JR? Si no hay justicia para el pueblo que no haya paz para el gobierno”.

Claro y contundente el mensaje de los campesinos de uno de los bloqueos que se quejan de que llegó la pobreza y la injusticia al quitarles el apoyo a la producción.

Y es que se tiene la percepción de que el proyecto de poder de Andrés Manuel López Obrador se sienta sobre las necesidades del 40 % de la población que se ubica en la pobreza.

Los analistas nacionales opinan que la manera en que el dirigente moral de MORENA Andrés Manuel López Obrador quiere retener o aumentar el alto porcentaje de votantes que lo favorecieron en las urnas en el 2018 es con la única e inmejorable arma gubernamental que tiene al alcance de su mano…el dinero. Y como lo escribió María Amparo Casar, este gobierno federal o AMLO se quieren convertir en El Gran Benefactor repartiendo dinero.

Vaya pues, que la estrategia para aumentar su clientela electoral es dando dinero en efectivo. Creando la mentalidad de que “todos tenemos derecho a ese dinero”.

Y como si fuera un botín nacional, muchos piensan que se debe repartir lo recaudado por la vía de los impuestos y que “ahora le toca a ellos”, y es así como se están dejando de apoyar a grandes sectores productivos que generan riqueza para dar paso a la entrega personal de dinero.

Total, que el caos llegó a Tamaulipas la mañana de este martes como consecuencia de las protestas por las medidas adoptadas desde palacio nacional en la capital del país.

Solamente por citar algunas cifras le digo que se habla de que el gobierno de la república le recortó al campo más de 2 mil millones de pesos.

Que a PROAGRO mil millones y a la comercialización de productos del campo 1 mil 200 millones de pesos y a los ganaderos 70 millones de pesos. Y así empezó el caos en las carreteras tamaulipecas.

Y mientras hay bloqueos de carreteras en esta entidad el Coordinador General de Delegaciones Federales en Tamaulipas José Ramón Gómez Leal sólo aparece en fotos rodeados por mandos militare su navales.

Le gusta mucho salir en las gráficas con esos altos mandos, pero no quiere ir a las manifestaciones de protesta de campesinos…no va a los bloqueos carreteros.

MAQUIAVELITO

…Vanesa Rubio Márquez, exsubsecretaria de hacienda opinó que:

“Para resolver la terrible inequidad en México primero hay que crecer, y si no crecemos, los que sufren son los que menos tienen y las clases medias”.

osjinuf@gmail.com