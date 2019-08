EL INFILTRADO…

El Truco controla, a senador de MORENA, dice el compadre del intérprete de “Gavilán o Paloma”

Por: J. Ángel Ríos Cepeda

Sean Ustedes Bienvenidos….

Vamos con el humor: * La Ferretería*

Y Dice Así: Un Norteño entra a la ferretería y pregunta:

-“Señor, ¿tiene clavos?”; –– “No, no tengo, responde el vendedor”; -“¿Y pintura?”; –– “La verdad es que tampoco tengo.” -“¿un Serrucho?”;-–– “Mire señor, para serle franco, casi no tenemos nada.”; Molesto, el cliente le reclama: -“Bueno, ¿Y Sierras?”; –– ¡¡ a las 9:00 p.m. pero no tengo candados!!

El Truco controla, a senador de MORENA y al compadre del intérprete de “Gavilán o Paloma”

Es lamentable pero muy lamentable para muchos ciudadanos tamaulipecos, el que no se perciban ni se vean aun los cambios en el gobierno federal y que después de que ha pasado un año en que Andrés Manuel López Obrador logró ganar las elecciones y a 8 meses de asumir al poder del gobierno federal; en Tamaulipas no se sienta ningún indicio de esa 4ª transformación que se pregonó en los tiempos de campaña.

El presidente, sin duda, está cumpliendo cabalmente su palabra, lo que dice, lo cumple hasta hoy al pie de la letra, sin embargo, nadie empuja al gobierno federal en Tamaulipas, pero un senador tiene mucho que ver en lo que ocurre.

Recordemos que una de las peticiones en campaña fue, “Nosotros vamos bien y vamos a ganar, pero para poder lograr los cambios que necesita el país, requerimos un poder legislativo que respalde el proyecto político que proponemos”, “Por eso les pido a los ciudadanos, votar por nuestros candidatos a diputados y senadores”. A su paso por Tamaulipas, así fueron sus palabras, así lo dijo en repetidas ocasiones.

López Obrador, sabía muy bien que tenía que empujarlos para que, con su propia fuerza electoral construida durante muchos años, el camino al triunfo les fuera más fácil. Ese apoyo que recibieron del ahora presidente todos los morenistas que ahora ocupan una curul o un escaño, se lo han reconocido, y en su carácter de independientes del poder ejecutivo pese a ello, han mostrado ser agradecidos.

Esa educación y oficio en la política no lo han demostrado unos cuantos, esos pocos y contados legisladores tienen nombre y apellido, en Tamaulipas los encabeza Américo Villarreal Anaya, ese médico cirujano que lleva sólo el nombre de su padre que fue gobernador y que gracias al gran arrastre político de López Obrador ahora se dedica únicamente a cobrar en la nómina del Senado de la República.

La soberbia con la que se conduce Américo Villarreal Anaya es parte de las recomendaciones que recibe de su consejero favorito Rafael Diez Piñeyro, quien se autonombra, politólogo, analista político, conferencista y comentarista de Radio y Televisión; pero que en realidad lo único que domina y lo hace muy bien es ser un gran adorador del “Dios Baco”, condición que aprendió sin olvidar aun, de su compadre el cantante José José, durante sus alegres años de juventud.

Américo Villarreal Anaya, para infortunio de los tamaulipecos, se somete fielmente a los consejos y ordenes de Diez Piñeyro; se asimila a un caballo de tiro con tapa ojos. Ya es público que personajes cercanos al grupo del senador, aseguran que Diez Piñeyro lo regaña y lo condiciona; le dice lo que tiene que hacer y lo ha convencido de que el mandatario de Tamaulipas en turno, es su verdadero jefe político. A ello obedece el silencio sepulcral del senador – Tiene prohibido respaldar públicamente al régimen de la 4ª Transformación –. Su consejero priísta, a quien le zampó a un familiar cobrando salario en el senado; atiende hoy por hoy los intereses del gobierno panista. Recibe órdenes de César Augusto Verástegui Ostos, mejor conocido como (EL Truco), de quien dice el mismo Díaz Piñeyro depende económicamente. El senador de MORENA es azuzado al oído para que atienda las recomendaciones del gobernador García Cabeza de Vaca.

Tenemos información de nuestras fuentes que no pocos senadores de MORENA del PRI y del PAN, califican a Américo Villarreal Anaya como un gran ignorante de su encargo, sus participaciones en el pleno o en comisiones, resultan de poca ayuda a su grupo parlamentario, son verdaderos disparates lo que expone. Américo Villarreal interviene sin contenido y sin sentido.

Susurran sus vecinos en el escaño que es un gran oportunista del régimen y muchos prefieren sacarle la vuelta a su compañero Villarreal Anaya, como él lo hace desde que ganó el pasado 1 de julio del 2018, dándole la espalda a los ciudadanos que votaron por un cambio verdadero, y que ahora se arrepienten porque resultó ser un gran fiasco el senadorcito de MORENA.

Villarreal Anaya; Es un traidor, un chantajista de la política y un vil servil del Truco y del gobierno panista de Tamaulipas y si no es así, que el mismo lo desmienta.

Diría mi abuelita, “Hazlo y a ver cómo te va, ahora sí vas a saber quién manda aquí”

Notas del Infiltrado:

1.-La Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT) reanuda este lunes 5 de agosto la actividad administrativa en todas las facultades, unidades académicas y dependencias de la administración central, al concluir el período vacacional de verano,

2.- El martes 3 de septiembre, el presidente municipal Enrique Rivas ofrecerá al pueblo de Nuevo Laredo, el Primer Informe de Gobierno correspondiente a la administración 2018-2021, en el Centro Cultural a las 10 a.m.

La del Estribo:

— Entra don Wenseslao a la farmacia y pregunta: ¿Señorita vende frecuencia? -¿Frecuencia? ¿Qué es eso?

— ¡¡-No sé, pero el doctor me dijo señor necesita lavarse las axilas con frecuencia!! 🙂 🙂

P.D. Respetados y amables lectores, disfruten sus actividades con alegría.

Para contacto mi correo es: angelrioscepeda@gmail.com, elinfiltradomx7@gmail.com

Facebook; Angel Rios Mx; Tweeter @AngelRiosmx