NI A SOL NI SOMBRA

Por Ramón Padilla Loo

EL TURISMO EN MADERO REQUIERE DE UNA INTERACCIÓN CONURBANA

*Sesión itinerante de diputados federales en playa

*Comisión de turismo conoce importantes proyectos

*Firma turística: ¿Tampico o Madero “Miramar”?

*Construirán moderno complejo hotelero en playa

Al término de la sesión itinerante de la comisión de turismo que la integran 10 diputados federales provenientes del Congreso de la Unión, efectuada en la zona de playa de ciudad Madero. Tuvimos la oportunidad de entrevistar en exclusiva al legislador federal por el estado de Quintana Roo, JOSÉ LUIS ALEGRE SALAZAR, Presidente de dicha comisión, quién expreso que el resultado de esa sesión fue en verdad muy productiva.

Señaló el diputado federal que, los temas e intervenciones que sé derivaron en esa ocasión por los ahí presentes, fueron muy interesantes, porque sé pudo escuchar de viva voz, las inquietudes y necesidades que esgrimieron la sociedad civil, las autoridades de gobierno, los empresarios y también los políticos, para poder detonar esa zona turística. Argumentos que, hace que sé sensibilicen en la comisión de turismo. Destacando dos puntos: las necesidades que se tienen y el potencial que existe en esa ciudad en ese rubro, incluyendo por supuesto a TAMPICO.

Expuso LUIS ALEGRE que, esa zona es en verdad muy privilegiada y cuenta con una playa espectacular, pues los ochenta metros que tiene entre el boulevard costero a la orilla del mar y sus 10 kilómetros de longitud, no sé ven en cualquier otro lugar y parece que esa zona playa sigue creciendo. Pues a pesar que todo mundo conoce e identifica a ciudad Madero como productora de petróleo y que tiene un astillero y además en su zona conurbana existe un puerto importante que, aunque se encuentra en otra ciudad, como lo es ALTAMIRA hace que, en conjunto con Tampico, estas características demuestren un gran potencial que, puedan hacer crecer rápidamente y eficazmente y a corto plazo está gran zona del sur tamaulipeco.

Expresó el diputado federal de manera encomiable, la figura del Presidente municipal de Madero: ADRIÁN OSEGUERA KERNION. Él cual ha demostrado mucho ímpetu y que tiene muchas ganas de hacer las cosas, no solo en la zona de playa sino también, por diferentes rumbos de la ciudad, como es el estacionamiento subterráneo y sus próximas oficinas del gobierno municipal en su plaza principal “ISAURO ALFARO” la cual que tiene una óptima condición, para establecer una economía diversificada, basada en servicio. Así como también en su parte histórica, como es en la colonia “ARBOL GRANDE” y la Iglesia de “SAN JUAN BOSCO”. Además, incluyeron durante el breve recorrido que hicieron los diputados federales por esa ciudad, el FARO en la colonia “LA BARRA” y a la VIRGEN DEL CARMEN e incluso ante ella, le pidió el diputado federal a esa virgen que, los iluminara con un poco de sol en ese día, en que estuvo lloviznando, y efectivamente, el astro Rey se asomó por poco tiempo durante su estadía en la playa.

Reconoce el Presidente de esa comisión de turismo que ciudad Madero tiene una alto grado de potencialidad en turismo, y le agradó escuchar por parte de los empresarios, la sociedad civil y las asociaciones, todas las inquietudes que tienen para esa zona. Eso marcó la pauta para que se le repreguntara, en base a esa potencialidad que existe en esa zona turística: ¿Que deberá de ser lo conducente, para que sé determine sí, es que sé habrá de continuar adelante con la firma turística denominada “TAMPICO–MIRAMAR” o que, como muchos maderenses, quieren y anhelan que sea cambiada a “MADERO–MIRAMAR”?. A lo que mostró sorpresa al escuchar esa condición que existe y que se ha polemizado actualmente, sin importar que el nombre de TAMPICO sea más conocido que el de MADERO. Por lo que él diputado federal, LUIS ALEGRE, mostró una cara de asombro y dijo que, de momento, ese es un tema que no sé lo han comentado que, es lo primero que escucha al respecto y que desconoce esa situación de la firma turística.

Pero que, es difícil dividir esas dos ciudades, pues tanto Tampico como Madero, de una u otra manera están ligadas, pues a final de cuentas, son dos ciudades que las divide una línea muy gris e hizo referencia del estadio de FUT–BOL que, una mitad sé encuentra en una ciudad y la otra mitad está en la otra, por lo que considera que sé debería de buscar una manera de convivir como un solo pueblo y tomar las ventajas una de la otra, para hacer de esto una sola población, porque al final de cuentas es una sola mancha urbana.

Abundando sobre el mismo tema, se le cuestionó que: ¿entonces?, cuando se aterricen los fondos de los recursos federales, los cuales deberán de llegar desde la federación de manera directa, ¿estos deberán de etiquetarse a la ciudad de Madero, sin importar esa firma turística?. A lo que expresó que, el tema de crear o lanzar una marca, no es sencillo y se requieren de recursos para lanzarla, por lo que si la intención es posicionar la marca turística “MIRAMAR” o MADERO, hay que entender o tener una estrategia muy clara y bien definida, ¿ para que y como?. Porque sí no sé tiene una táctica bien trazada desde antes, el gasto puede ser más de lo que sé tiene contemplado y ¿tal vez?, no sé llegue a la meta que se pretende llegar, por lo que depende de las autoridades locales o estatales, para que se determine como quieren posicionar la marca turística o sí la quieren diferenciar de una manera u otra.

Ya para finalizar el diputado federal LUIS ALEGRE insistió en que, definitivamente Madero tiene mucho potencial turístico, pues contempla una nueva zona hotelera, más allá de donde está la carretera que divide las dunas de la playa, por lo que sería ideal que, se aprovechara la carretera, para construir un complejo de hoteles y quedaran en una zona elevada al nivel de las dunas. Manifestando emotivamente que está playa es tan grande que la verdad es envidiable. Aduciendo un poco más, al declarar que, sostuvo una platica con el Presidente de Madero sobre el tema de la playa, y él le comentó que está todo listo para desarrollarse un importante complejo hotelero de playa, y que sé darían facilidades en permisos, para poder atraer a los inversionistas, por que, quién no lo haga hoy de una buena vez, de seguro que de aquí a treinta años, se va ha dar de topes, al decir por que no sé invirtió en ciudad Madero.