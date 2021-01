Gaceta.

Por: Raúl Terrazas Barraza

El TUT regeneracionista

Al grupo partidista de Regeneración Nacional que tiene en su poder la dirigencia estatal, se la volvieron ha hacer los Diputados y las Diputadas federales y locales, porque no les invitaron a la reunión en la que presidente de ese partido en el país, Mario Delgado Carrillo, estuvo para presentar a Lucio Ernesto Palacios Cordero.

Desde luego, el profesor Enrique Torres Mendoza y la secretaria General Nancy Ruiz Martínez, ahora si que no pueden reclamarle nada al Diputado Erasmo González Robledo, sobre la invitación al evento realizado en el sur de la entidad, porque, la llegada del delegado es un signo claro de que faltan muy pocos días para que los inquilinos del edificio que alberga las oficinas del PMRN cambien.

Extraño por donde quiera que se vea es que, Mario Delgado Carrillo, no tocó el tema de las relaciones difíciles que hay con los actuales encargados del comité estatal de Regeneración y es que, cuándo parecía que abordaría el tema, se salió por la tangente para decir que no haya distanciamiento entre ellos y que son plurales. Además, subrayó que el debate interno siempre vivo y que son más las cosas que les unen que aquellas les dividen.

Hizo ver además que no se antepondrán interés de personas al proyecto general de la transformación, cuya intención es acabar con los privilegios en el gobierno y que se ponga por delante los intereses de la población.

Resulta entonces que, a nivel nacional el Partido Movimiento de Regeneración Nacional está en plena reorganización, por eso es por lo que Delgado Carrillo acude a las entidades del país, sin embargo, hay cosa elementales que quizá no le dicen, como la ninguneada de que son objeto los miembros del comité estatal del PMRN por parte de los Legisladores entre los cuales él se mueve y por lógica debe entenderé que se respete el rol que juegan quienes despachan en las oficinas estatales.

Lo otro es que, tampoco se sabe que Torres Mendoza y sus colaboradores hayan decidido renuncia a sus cargos y dejar todo en manos del delegado que acaba de llegar, antes que de les hagan el feo y los desplacen de sus oficinas, porque dejaron de ser útiles al partido de la transformación.

Las divisiones en el PMRN están a todos los niveles, solo que, quienes hacen partido todos los días porque se desempeñan en algún cargo o tienen encomiendas en específico, deben de saber que las cosas cambiaron y que, ya no son las bases quienes ponen a sus dirigentes, sino que esos llegan desde la oficina de un Legislador o bien, cualquiera de ello, viene a la entidad organiza un evento y habla de las acciones partidarias, sin tomar en cuenta a la autoridad constituida en el comité.

Para el dirigente nacional del PMRN que tendrá una elección complicada, porque la oposición se ha unido en forma descarada, se quitaron las caretas y no tienen un plan de lucha electoral, su postura es simple, evitar el triunfo de Regeneración Nacional, para contener la transformación ha que ha llamado el gobierno de la República, no obstante a ello, sus augurios son en el sentido de que ganarán la mayoría de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, así como más espacios en alcaldías y diputaciones en la elección local, preámbulo, subrayó, para la elección del 2022 en que se renovará la gubernatura de Tamaulipas.

Respecto a los candidatos, Delgado Carrillo dijo que en su partido la designación de éstos será por encuestas, ya que, son una herramienta práctica a través de la cual se conoce sabe a quienes quiere la gente y como el pueblo es el que manda en Regeneración, las decisiones quedan conectadas a resultados adecuados en las votaciones.

En otra parte de su intervención para presentar al nuevo delegado del PMRN en Tamaulipas de quien se afirma llegó tarde, porque casi llega en tiempo de campañas y nada más para ver como trabajan los candidatos, puesto que no sabrá ni de donde salieron ni como llegaron a las encuestas, aunque, a quienes deba de registrar será porque ganaron la encuesta.

El delegado del comité nacional debió de llegar al inicio del proceso o cuándo menos en el momento en que hubo dirigente nacional, porque es claro que Delgado Carrillo no ja tenido tiempo de ver el asunto de la estructura que tienen los comités estatales en el país y no quiere dar entrada a las versiones de quienes colaboran allí, porque se perdería el objetivo de la circunstancia, es decir, designar a los candidatos, no le hace que los líderes estatales se molesten.

Aquello que el presidente del comité nacional de Regeneración Nacional sabe de entidades como Tamaulipas es mediante sus compañeros diputados, no de quienes trabajaron anos anteriores desde la base para llevar al triunfo a Legisladores y alcaldes.

Además, como que su fuerza está cifrada en los Legisladores a muchos de los cuales el comité nacional, les resolvió sobre su reelección, para quedarse tres años más en la Cámaras, por ello es por lo que, estuvieron con él, la Senadora y el Senador, Ma. Guadalupe Covarrubias Cervantes y Américo Villarreal Guerra.

Así como, tras Legisladoras y Legisladores como Olga Juliana Elizondo Guerra, Nohemí Alemán Hernández, Héctor Joel Villegas González, Armando Javier Zertuche Zuani, Olga Patricia Sosa Ruiz, Adriana Lozano Rodríguez, Edna Rivera López, Esther García Ancira, Guillermina Reyes Medina, Leticia Sánchez Guillermo, Susana Juárez Rivera, Roque Hernández Cardona, Eliud Almaguer Aldape, Rigoberto Ramos Ordoñez y Carmen Lilia Cantú Villarreal.

Ahora sí que fue un grupo de Todos Unidos contra Torres, el TUT, porque al menos esa lectura se le debe dar a la reunión que se llevó a cabo en el sur de la entidad y en la cual, el dirigente nacional, Delgado Carrillo, indicó que estarán muy atentos par aquel gobernadores abusivos no metan las manos en el proceso para tratar de conservar posiciones que no les correspondan, velarán por que dejen que la gente decida en forma libre.

Luego echó una hablada, pues consideró que a Tamaulipas le urge que lleguen gobiernos honestos, por eso tendrán mucho cuidado en las elecciones locales de este año, ya que, los triunfos marcarán el camino para la elección del año que viene.