CENA DE NEGROS

Marco A. Vázquez

El uniforme neutro…

Para decirlo en cinco palabras: Este país es un desmadre.

Muertos por todas partes, asesinatos, secuestros, actos de terrorismo, amenazas de bomba, el dólar cada vez más caro, la gasolina que no baja ni un centavo y actos de corrupción que conocemos todos los días que parecen no importarle a nadie pero se ha puesto el grito en el cielo luego de la ocurrencia, que eso es, del gobierno de la Ciudad de México por cambiar reglamentos escolares y permitir que los niños se vistan con el uniforme de las niñas o viceversa según ellos, en un acto de inclusión y de combate frontal a la discriminación.

La medida del uniforme neutro es inútil e incluso podría confundir a los niños o ponerlos en peligro, según dice uno de los que seguramente toda su vida ha tenido este tipo de problemas (o ventajas) porque es homosexual, gay, me refiero al regidor del cabildo de Victoria conocido como Chevo.

“Creo que es más importante discutir la calidad educativa, la falta de maestros, las condiciones de las escuelas que enfrascarse en un tema que no trae ningún beneficio e incluso podría confudir”, dijo el regidor al opinar del uniforme neutro.

Es claro que el edil sabe de qué habla, que conoce que el vestirse de hombre o de mujer no elimina los problemas de las personas con ese tipo de preferencias sexuales pero, más aún, que en un niño si puede causar confusión o, peor tantito, ponerlos en la mira de chacales, de adultos que solo buscan víctimas para cometer actos de pedofilia.

Y si, lo ideal sería que hoy se estuviera discutiendo la calidad de la educación, de las condiciones de los edificios que sirven como escuelas, de la falta de maestros, de las estrategias para retener a los niños y cuidarlos lo más posible del entorno en el que viven, de los riesgos que corren todos los días.

Claro que es respetable que cada uno de los menores desarrollen su personalidad pero no me vaya a salir con que en la primaria ya saben que quieren, si así fuera pues deberían dejarlos elegir gobernantes y también sancionarlos penalmente cuando cometen delitos o son utilizados por el crimen para ello.

No señores y señoras de la Ciudad de México, la inclusión, el respeto, la tolerancia no se gana ni se fomenta permitiendo uso de falda o de pantalón a los niños y niñas, se obtiene con mejor educación, de mejor calidad, enseñando que todos somos iguales sin depender del dinero que uno tiene, el color de piel, la preferencia sexual, ni nada parecido.

Por lo demás, creo que la discusión, como lo dice el regidor Chevo, se debe centrar en los temas torales del país, en la problemática social, en la forma de ir obligando a las autoridades de todos los niveles a cumplir sus obligaciones y al ciudadano a no quedarse atrás.

El uniforme neutro en realidad es una cortina de humo a no ser que haya nacido de una mera ocurrencia, me explico por qué le digo esto, porque no existe ningún estudio que lo avale, no existe ningún otro país en el mundo donde se utilice la medida con todo y que en tres o cuatro naciones los niños usen falda por tradición o en uniformes de gala pero no como una forma de inclusión sexual, le insisto, este México lindo y querido es un desmadre porque se nos cae a pedazos con la violencia, los problemas económicos, sociales y el gobierno, más algunos gobernantes, solo hacen cosas para entretenernos y alejarnos de lo importante, para que no entremos en el debate que realmente podría llevarnos al cambiar de políticos si no pueden y de paso brincar al primer mundo o por lo menos a no volver a caer en manos de políticos que son corruptos, abusivos y voraces.

En otras cosas… Los alumnos de la Facultad de Enfermería-Nuevo Laredo de la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT) tuvieron una destacada participación en la 8va. Reunión Nacional de Grupos de Estudiantes de Enfermería en Contra de las Adicciones (GREECA) realizada en la Universidad Veracruzana (UV).

En el evento nacional que tuvo como sede la ciudad de Veracruz, Veracruz, los jóvenes de Enfermería-Nuevo Laredo apoyaron con gran entusiasmo a su compañera Laura Carolina Abrego Soto, estudiante del séptimo semestre, quien participó en el concurso Miss GREECA Nacional 2019, donde obtuvo el título de Miss GREECA Sustentabilidad, representando con gran orgullo a la UAT.

Con el apoyo de sus maestros y asesores, los alumnos de la UAT participaron en las actividades organizadas en el encuentro que reunió a grupos de alrededor de 30 universidades de todo el país, en cuyo marco inaugural se presentó una conferencia magistral por la Presidenta Nacional de GREECA, Dra. María Magdalena Alonso Castillo.

Con el apoyo de la Directora de la Facultad, Nohemí Selene Alarcón Luna, atendiendo las políticas del Rector José Andrés Suárez Fernández, los jóvenes GREECA dieron a conocer en el 8vo. Encuentro Nacional, el resultado de los programas que desarrollan en Nuevo Laredo para la promoción de la salud y la prevención de adicciones en la población infantil y juvenil.