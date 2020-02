AGENDA POLÍTICA

Por: Juan Antonio Lerma

El uso político del presupuesto

Los ilusos amigos del presidente

El liderazgo de la señora Mariana

Los presupuestívoros partidos chicos

Ciertamente, existen coincidencias con muchos ciudadanos tamaulipecos sobre el tipo de acciones y de obras públicas que debe emprender un gobierno federal: hospitales con médicos, enfermeras, enfermeros y suficiente medicamento, además de los equipos necesarios para todo tipo de exámenes y estudios que requieran los usuarios, carreteras interestatales, puentes, presas, refinerías, aeropuertos y todo lo que genere crecimiento y desarrollo.

Y aunque ya lo veíamos venir, nunca imaginamos que fuera una realidad; un gobierno nacional ocupado en fabricar cortinas de humo para distraer a los ciudadanos que exigen y demandan resultados de verdad; un gobierno federal ocupado en el desarrollo de otros países del sur, en perseguir personajes políticos que no apoyan sus ideales, en perseguir a empresarios y periodistas incómodos, en promover conferencias mañaneras chifis- chafas y sin sentido alguno, pero además de solapar el acelerado proselitismo políticos de muchos de los integrantes de la llamada Cuarta Transformación que anhelan ser gobernadores de sus respectivos terruños.

Existen muchos casos, pero vayamos específicamente a Tamaulipas, donde abiertamente se han placeado por casi todo el territorio personajes como: AMÉRICO VILLARREAL ANAYA, Senador de la República; HÉCTOR GARZA GONZÁLEZ, jefe de la Unidad Administrativa de la SEP y RODOLFO GONZÁLEZ VALDERRA, director de Radio, Televisión y Cinematografía, quienes han manifestado su deseo por gobernar la entidad a través del Movimiento Regeneración Nacional (MORENA), pero quienes también pareciera que no están contentos en sus respectivas responsabilidad, pues no salen de Tamaulipas, cuando su responsabilidad es nacional, por lo que sería mejor que renunciaran desde ahora y se vengan a su terruño a realizar proselitismo de cara a la sucesión estatal, con recursos propios, y no, levantando sospechas de estar haciendo uso político del presupuesto federal.

Pero estos personajes que presumen una estrecha relación con el presidente ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR no son los únicos interesados en la gubernatura, pues también se suma a la lista de aspirantes el delegado de Programas Federales para el Desarrollo en Tamaulipas, JOSÉ RAMÓN GÓMEZ LEAL, quien a diferencia de los otros personajes antes citados, cuenta con una serie de denuncias ante la Fiscalía Especializada de Delitos Electorales (FEPADE)- por el presunto uso de los recursos públicos federales en beneficio de políticos de MORENA que participaron en el pasado proceso electoral local, así como ante la Secretaría de la Función Pública (SFP)- por posibles hechos que pueden ser constitutivos de faltas administrativas graves, a las que se refiere el Artículo 51 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas.

La denuncia presentada ante la SFP el 11 de septiembre de 2019, por IRENE SÁNCHEZ ZÚÑIGA, entonces Servidora de la Nacional- refiere que JULIO CÉSAR HERNÁNDEZ MEDINA, cercano colaborador de GÓMEZ LEAL los invitó abiertamente a ser parte de un gran proyecto político en favor del propio “JR”, de quien se dijo- es el bueno para la gubernatura en 2022.

De lo anterior, también circula un video en redes sociales, lo cual dejó entrever el uso de los cargos públicos y recursos federales para la satisfacción de intereses partidistas de tipo personal y con fines eminentemente electorales.

De hecho, en el terreno político y en la disputa por la candidatura de MORENA a la sucesión estatal, “JR”, les lleva mucha ventaja a los otros tres tristes amigos de AMLO, quienes dicen querer a Tamaulipas, pero que ciertamente, se caracterizan por no traer nada en el morral en favor de la gente que demanda aparte de compromiso, aprovechar la supuesta relación que presumen tener con el presidente para traer beneficios a Tamaulipas.

En cambio “JR”, entrega apoyos federales, y hasta se da el lujo de anticiparse para dar la nueva buena de que el gobierno federal de AMLO, rescatará el famoso puente roto que se ubica en Altamira, el cual está abandonado desde hace muchos y que dejaron sin concluir los gobiernos priistas.

Pero a los tamaulipecos no les importa tanto quién reconstruya o vuelva a construir esas monumentales obras abandonadas. Las necesita y agradece que se reparen con prisa y con suficientes recursos.

Los tamaulipecos tienen muchas necesidades, requieren que el Gobierno Federal realmente le meta muchos recursos al estado, pero a decir verdad, lo que hasta ahora se ve, hay un presidente que no está dispuesto a entregar millones de pesos para lucimiento personal ni al Gobernador, y ni siquiera a ninguno de esos cuatro personajes de MORENA que sueñan con la gubernatura.

De aquí a los comicios del 2021 y 2022, difícilmente habrá recursos federales para obras nuevas en Tamaulipas. No se hagan ilusiones, pues ni siquiera los supuestos amigos del presidente traen nada en el morral.

DEL ARCHIVERO…

La presidenta del DIF Tamaulipas, señora MARIANA GÓMEZ DE GARCÍA CABEZA DE VACA ha sido elegida como una de las 104 mujeres líderes del país.

Un evento que el Periódico el Universal realiza desde hace 4 años cuando cumplió sus 100 años, seleccionando a las primeras 100 mujeres con mayor liderazgo del país, sumando año con año una mujer y este 2020, reunirán a 104 líderes, dentro de las cuales la señora MARIANA fue propuesta y nominada por su liderazgo y gran trabajo en la construcción de políticas públicas asistenciales de impacto hacia personas vulnerables.

Se nos informó que es la única presidenta de un DIF estatal que recibirá reconocimiento, ya que el resto son líderes sociales, políticas, periodistas y académicas.

Así es, que en el marco del Día internacional de la mujer la señora MARIANA GÓMEZ DE GARCÍA CABEZA DE VACA recibirá el reconocimiento otorgado por el Periódico el Universal, en México en un desayuno con los dueños de la empresa periodística.

Pasando a otras cosas, recientemente, compartía este escribano en la mesa del café, con algunos colegas de los medios de comunicación sobre lo acelerado que está creciendo en materia de desarrollo la ciudad de Nuevo Laredo, Tamaulipas y ahora me encuentro con la noticia de que algunas empresas están interesadas en instalarse en esa ciudad de la frontera.

Son dos empresas asiáticas del giro manufacturero que generarían hasta 300 empleos directos, por lo que las pláticas entre los inversionistas y los funcionarios del área de desarrollo económico del gobierno municipal que encabeza ENRIQUE RIVAS CUELLAR continúan y se espera confirmar en los próximos días esa buena noticia.

Otra buena noticia se dio en el sentido del acuerdo de los gobernadores panistas respecto al INSABI.

Los mandatarios azules delinearon seis características particulares de su propuesta de modelo:

Atención médica gratuita y progresiva; conservar la infraestructura y operación del sistema de salud en sus estados; certeza presupuestal y financiera; modelo único de salud nacional; aplicación de 40 mil millones de pesos para el sector salud de los estados, y libertad para la compra consolidada de medicamentos bajo precios estandarizados.

Con este esquema, apuntaron, podrán garantizar una cobertura médica gratuita, oportuna y de calidad.

Regresando a lo político, dice un dicho y dice bien: Éramos muchos y parió la abuela…esto en relación a la existencia de más partidos políticos en nuestro país.

La sociedad en general ha dejado claro que están hasta el hartazgo con tanto partido político existente; son muchísimos y cuestan tan caro, que han generado una enfermedad social: la “partidocitis aguda”, es decir el exceso de partidos, que son creados solamente para obtener una subvención con dinero público.

Y es que también desde hace tiempo los partidos políticos cambiaron los principios ideológicos por las canonjías políticas, pues muchos de esos partidos nuevos ser “satélites” de MORENA en los próximos procesos electorales y con ello obtener las migajas políticas que les suelten desde el poder, que bien pueden ser mini *bancadas legislativas y suficientes recursos públicos.

En algunas entidades como en Tamaulipas, donde ya se mueven, México Blanco, el partido Súmate, entre otros de la chiquillada partidista, lo más obvio es que tratarán de sacar al PAN del poder, aliándose en su momento con MORENA, y otras organizaciones políticas que supuestamente ya no quieren pan con lo mismo.

lerma2002@hotmail.com

lermavillegas2002@gmail.com