Por: Juan Antonio Lerma

El viejo nuevo PRI

¿Y en el PAN cómo andamos?

El DIF Mante y los más necesitados

Al rescate de las Comapas

ALEJANDRO MORENO y CAROLINA VIGGIANO, son la cara nueva del viejo PRI. Son los ganadores de la contienda interna que se efectuó el pasado domingo,

No les fue fácil llegar. Hubo resistencia en contra de estos dos personajes. Doña IVONNE ORTEGA y JOSÉ ENCARNACIÓN ALFARO eran la otra fórmula que buscó llegar a la dirigencia nacional tricolor, pero no lo lograron y denunciaron irregularidades en el proceso interno.

Se acusó de que en algunos estados del país como: Oaxaca, Estado de México, Coahuila y Chihuahua hubo acarreo y “embarazo de urnas”.

Afirmó doña IVONNE ORTEGA que se permitió votar a personas que no se encuentran en el padrón del partido y hubo relleno y embarazo de urnas previo y durante la jornada electoral, así como compra y coacción del voto en diferentes estados. ¿Algún truco novedoso en el PRI?.

Resulta que aquí (México), y posiblemente en China, el PRI ha sido, lo sigue siendo y seguirá con su misma vieja forma de ser, las viejas prácticas y las viejas costumbres.

En resumen, en esa jornada electoral la cúpula del partido tricolor recurrió a las prácticas más deshonestas, pero la gran noticia es que ya tienen dirigente nacional: ALEJANDRO MORENO CÁRDENAS “Alito”, y CAROLINA VIGGIANO, quien ocupará la Secretaría General.

Como quiera que sea, una buena mayoría de militantes del tricolor, incluidos gobernadores y líderes de grupos políticos han puesto sus esperanzas en esta fórmula tricolor.

Consideran que darán la batalla y hasta muy posiblemente vayan recuperando en futuros procesos electorales, los espacios perdidos en el territorio nacional, donde alguna vez fueron gobierno.

Por lo pronto, “Alito”, anunció que trabajará para hacer un contrapeso sólido ante el Gobierno federal actual.

“Seremos una oposición competitiva, asertiva, constructiva y un PRI que levantará la voz, seremos una oposición que le sirva a México”, dijo, pero luego muchos no le creyeron cuando posteriormente circuló una imagen donde se funden en un cariño abrazo, el presidente de la República, ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR y el propio ALEJANDRO MORENO CÁRDENAS, como en los tiempos cuando el elegido acudía al besamanos a Los Pinos, pero con la diferencia de que ambos eran del mismo partido, aunque no fueran del mismo grupo.

Se supone que AMLO es MORENO, y “ALITO” es tricolor, aunque tal vez en su apellido lleve la clave del cómo y por qué llegó al CEN del PRI.

En cambio, aquí en Tamaulipas, con llegada de “ALITO” al CEN del PRI, se corre la versión de que el ex diputado federal, ex alcalde de Ciudad Victoria, y ex dirigente estatal de ese partido político se convertirá de nueva cuenta en dirigente del tricolor en el estado. Hablamos de ENRIQUE CÁRDENAS DEL AVELLANO.

De hecho, doña YAHLEEL ABDALA CARMONA ya sabe de su salida del PRI estatal. Una vez concluido el proceso interno su sentencia estaba dictada: se va a ir.

La dama política, oriunda de Nuevo Laredo entregó muy malas cuentas a su partido político, pero salvó su futuro político, pues es diputada local y entrará de nueva cuenta a la jugosa manteca oficial.

YAHLEEL pasa a la historia al perder el pasado proceso electoral, donde como suele suceder en los partidos de fútbol, no metieron ni el de la honra.

El manejo de la estructuras fue clave. Si se fueron para otro lado también carga con esa culpa. En pocas palabras era su asunto y perdió, pero ganó en lo particular un asiento en el Congreso Local y eso es lo que más parece importarle.

Y si al final de cuentas, ENRIQUE CÁRDENAS DEL AVELLANO será el elegido de “ALITO” para dirigir al PRI en Tamaulipas, pues la cosa no será nada fácil, ya que se tendrá que enfrentar a un sólido y poderoso Partido Acción Nacional, el cual también realiza sus procesos internos para renovar comités municipales y sin tanto ruido.

“Por algo andamos aquí, vamos a platicar con ALEJANDRO la próxima semana, vamos a ver cuál el plan de trabajo que tiene para el PRI de Tamaulipas”, dijo CÁRDENAS DEL AVELLANO.

Otro político tamaulipeco que también presume cercanía con “ALITO”, es el ex diputado federal ALEJANDRO GUEVARA COBOS, cuyos discípulos que puso como regidores en el Ayuntamiento de el Mante andan dando mucho de qué hablar, involucrándose en arguendes de loqueras y alcohol.

En resumen, pues, tenemos que el PRI se renueva, pero la realidad es que no se ve por dónde vaya a convertirse en una oposición real contra la llamada Cuarta Transformación. Tampoco hay credibilidad de que en el PRI Tamaulipas suceda lo mismo, pues desde antes de 2016 cayó en brazos de quien políticamente manda en esta entidad norteña.

DEL ARCHIVERO…

CLEMENTE VÁZQUEZ y LUPITA ACEVEDO, se salvan de las críticas fuertes que emiten militantes del PRI, en el sentido de que son de los pocos regidores que representan al partido en el Cabildo del Mante que realmente cumplen con sus respectivas comisiones. Del resto mejor ni hablar.

Lo mismo sucede con los regidores azules, no todos se ponen la camiseta a la hora de desquitar su salario como representantes populares. ¿Dónde están?. Si usted observa los medios informativos y las cuentas personales de redes sociales de los regidores, fácilmente se dará cuenta quienes trabajan en favor del pueblo.

Por cierto, ENRIQUE MURILLO RODRÍGUEZ, tal y como ya lo habíamos anticipado en esta columna política, se convirtió de nueva cuenta y con el apoyo de la mayoría de las bases azules en su Asamblea municipal desarrollada el pasado domingo, en el nuevo dirigente del PAN.

MURILLO, trae experiencia, trae ganas, pero también trae apoyo y respaldo no solamente de la mayoría militancia azul, sino también de quienes mandan en este partido a nivel estado.

ENRIQUE ZALAVA, como lo dijimos aquí, también se convirtió en dirigente del PAN en el vecino municipio de González.

Qué bueno que se renovó el PAN en González, ya hacía falta, pues nos comentan que el ex dirigente de esta partido, ni su casilla pudo ganar en el pasado proceso electoral local. ¿Será cierto?.

Y una vez arreglados los comités municipales del PAN, tanto en el Mante como en González, lo que sigue es trabajar en torno al partido, pero la propia militancia ya empieza a alborotarse de cara a futuros procesos electorales.

En sus círculos manejan nombres tanto para la gubernatura como para las alcaldías. Mire usted tremendos gallos para la grande. Por un lado, ven con muchas posibilidades para el 2024 al gobernador FRANCISCO JAVIER GARCÍA CABEZA DE VACA (presidencia de la República), en tanto que para 2022 (gubernatura) a: GERARDO PEÑA FLORES, ISMAEL GARCÍA, CÉSAR “EL TRUCO” VERÁSTEGUI y ENRIQUE RIVAS CUELLAR.

Para El Mante: NOÉ RAMOS, ELOY MARTÍNEZ, SONIA MAYORGA, CORAL FENTANES, y ALBERTO ALARCÓN.

Para González: INÉS DUARTE, SERGIO CERVANTES, GABY VERLAGE y VERÓNICA ESCOBAR. Bueno ese el ruido que ya traen algunos alborotadores de la grilla, aunque a decir verdad falta tiempo y hay que darle oportunidad a los alcaldes actuales a que sigan trabajando en torno a sus respectivos municipios, pues como bien lo dijo el gobernador FRANCISCO JAVIER GARCÍA CABEZA DE VACA. Aún falta mucho por hacer.

En cambio, tenemos que el alcalde de Mante, JOSÉ MATEO VÁZQUEZ ONTIVEROS felicitó a la nueva directiva del PAN que encabeza ENRIQUE MURILLO RODRÍGUEZ.

Dijo el alcalde que la participación democrática es de suma importancia para nuestra sociedad. Felicito a mi amigo ENRIQUE MURILLO por su triunfo como nuevo presidente del PAN en Mante.

Su experiencia y dedicación darán resultados satisfactorios a los próximos procesos en donde sabemos que se vienen tiempos de cambio y tiempo de todos.

Por cierto, el gobierno local de MATEO VÁZQUEZ y el DIF que encabeza su esposa CORAL FENTANES MAYORGA han acordado que a través del CRI Mante se den tratamiento de equino terapia, pues este lunes se efectuó una importante reunión en donde se destacó la capacitación que recibirán los médicos y profesionistas de la rehabilitación.

Por su parte, el director del CRI Mante, agradeció este noble gesto de la señora CORAL FENTANES, quien se preocupa porque se den más posibilidades para quienes acuden a este centro de rehabilitación.

Por último, le comentamos que en días pasados, el gobierno del estado dio a conocer que estará apoyando a las comisiones municipales de agua potable con todo lo que tiene que ver con su infraestructura educativa y otros temas operativos a fin de brindar un mejor servicio a sus usuarios.

Eso es bueno, pero también deberían de prohibir que las comapas queden en manos de pillos y sin vergüenzas.

Actualmente, existen titulares de estas dependencias que han realizado una función extraordinaria al pagar adeudos con Infonavit, imss, etc.

Han puesto orden administrativo, operativo y financiero. Obviamente que algunos de esos gerentes recibieron las comapas vacías, saqueadas y en desorden.

No sería justo que por algún premio de consolación de la política, una COMAPA vaya a quedar en manos de un hampón, de una persona que no preocupe ni por los usuarios y ni por la clase trabajadora. Las comapas ya no deben ser cajas chicas de políticos corruptos.

