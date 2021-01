PRESENCIA

ANA LUISA GARCÍA G.

< El voto obligatorio, multa al que no cumpla

< Candidato experimentado o candidato simpático

< Pilar abre ventanilla a nuevos emprendedores

1.-Mientras que en algunos países del sistema democrático instrumentaron desde hace más de un siglo el voto obligatorio, con sanciones económicas o castigos que impiden la realización de trámites como la licencia de conducir, en México pese a que ya contempla la ley establecer sanciones a quienes no acudan a votar, aún no se han aterrizado las leyes secundarias que especifiquen los procedimientos que se seguirán.

Los comicios de 2021 corren el riesgo de convertirse en los menos concurridos, porque a la desidia, al malestar por los malos gobiernos, se agregue esta vez, la amenaza de un escenario de emergencia por la pandemia, y puede ocurrir que al presentarse “colas” para lograr acceder a las urnas, las personas opten por desistir en el ejercicio de este derecho ciudadano.

La pandemia sigue en ola creciente, hay pronósticos de incremento de casos en febrero y no sabemos cuál será el horizonte el 6 de junio.

Las bajas votaciones no son exclusivas de México, y actualmente hay muchas naciones que implementaron un sistema que les ha dado resultado logrando captaciones de sufragios por arriba del 65 % de sus lista de electores, y es que en la contraparte, hubo casos en elecciones presidenciales que llegaron a celebrarse con un 2 %, si leyó usted bien (dos por ciento) de votación de la lista nominal, eso aún no ha ocurrido en nuestro país, pero no estamos exentos de llegar a esas circunstancias.

Los bajos resultados en las urnas han obligado a varias naciones a imponer el voto obligatorio. Desde luego no estamos hablando de dictaduras, nos referimos a países con sistemas democráticos. No es el caso de Cuba donde todos votan, y lo hacen a favor de un solo candidato. En la isla no están estipuladas las sanciones, pero tienen otras “formas de convencimiento” y es obligatorio sufragar.

Votar es un derecho, pero también una obligación ciudadana, debemos darle legitimidad a quien está en el poder y esa legitimidad emana del voto. Si bien es cierto que puede ganarse por un voto de diferencia, esto será tan legítimo como la representatividad que le proporcione el pueblo si acude a votar de manera copiosa, para que los resultados sean inobjetables.

2.- En 2018 la lista nominal de electores validó a 89 millones 123 mil 355 ciudadanos, y de estos votaron por López Obrador 30 millones 113 mil 483 mexicanos, en número redondos es una tercera parte de los habitantes con derecho a acudir a las urnas, los que llevaron al poder a Andrés Manuel López Obrador, una suma de sufragios nunca vista.

Seis años antes Enrique Peña Nieto obtuvo 19.2 millones de sufragios y representó el 38.21 % de los votos logrados, la lista nominal se las debo.

Pero está claro que AMLO logró la más alta votación de la historia reciente y que una tercera parte de los mexicanos le entregaron su voto. Y las dos terceras partes de los mexicanos no votaron por él, sea porque entregaron su voto a otras opciones o porque no acudieron a las urnas.

Lo ideal es que este 2021 todos o la mayor parte de los mexicanos enlistado en el padrón electoral acudamos a fijar nuestra postura frente a las diferentes opciones que nos presentarán las boletas electorales y que lo hagamos con responsabilidad, con reflexión, y con la mirada puesta en nuestro país, en nuestro estado y el municipio donde radicamos.

El candidato o los candidatos de nuestra elección, deben ser los más experimentados, honestos y con sentido de responsabilidad. No nos debemos dejar llevar por el más simpático, o el más “respondón”, o el que lanza proyectiles de lodo. En el caso victorense ya se tuvo la experiencia de un actor circense de a caballo y bailador, que fue buen candidato y pésimo gobernante.

Hay que pensar, que no es un espectáculo de carpa lo que buscamos, sino un elemento con capacidad de servicio, con iniciativa transformadora y sobre todo que no sea un “gastador” irresponsable de los recursos que hay en el erario, eso en el caso municipal.

En cuanto a los legisladores, aunque la ley no establece un nivel de escolaridad específico, debido a nuestra historia, nos hemos quedado anclados en el pasado por aquello de que debe representar a todos los sectores de mexicanos, pero es obvio que se requiere cuando menos de un nivel de licenciatura o un conocimiento profundo de alguna materia, es decir del sector empresarial, del campesino, actividad obrera, etc, pero que sea conocedor de una disciplina para poder aportar experiencia.

Propóngase, que su mejor decisión sea plasmada el próximo 6 de junio.

3.- En la agenda de arranque del nuevo año, la alcaldesa victorense contempla la importancia de proporcionar asistencia y capacitación a emprendedores para enfrentar los retos en el nuevo marco que dejó la pandemia. Pilar Gómez tiene claro que además de la generación de un programa de obras por más de 100 millones de pesos para el desarrollo citadino, su gestión tiene que crear nuevas políticas públicas acordes al momento, en apoyo de la creación de actividades económicas.

En ese sentido es que a través de la Dirección de Desarrollo Económico y Turístico del municipio, se implementaron varios talleres en línea, sin costo para los participantes que reciben cursos y en ese ambiente de resiliencia se intercambian experiencia los ponentes y emprendedores.

Precisamente en esta semana tendrá lugar el taller digital “Propósitos 2021 para emprendedores y construye tu marca”, actuarán como facilitadores Hugo Mariano Torres y Óscar S. Luna fundadores de la agencia Pixtor de diseño de Cd- Madero con experiencia en la creación de logos, estrategias de publicidad, redes sociales, diseño web y todo lo que implica el facilitar el despegue de un nuevo negocio.

Pilar Gómez tiene muy claro la contribución del municipio para dar impulso a las actividades productivas, y la importancia de estas en la armonización económica y social para hacer avanzar a la ciudad y hacer un mejor espacio social de la capital del estado