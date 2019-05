La@Red

POR RUBEN DUEÑAS ARIZMENDI

ELECCIONES DEL PRÓXIMO DOMINGO, MAS DE LO MISMO

A decir verdad como analistas políticos sentimos entre los tamaulipecos en edad de votar hay poco interés en participar en el proceso electoral que en nuestro estado culmina el próximo domingo 2 de junio.

El entusiasmo y la alegría que están publicando los periódicos en las últimas fechas es de los candidatos y los dirigentes de sus respectivos partidos, ya que están felices porque se acabó la campaña y todos a la vez están soñando que se van a llevar el carro completo.

En lo personal no esperamos una votación copiosa y alta por ende, sino más bien baja, ya que siempre ha sido así en las elecciones de diputados locales o federales porque en ninguno de los dos casos hay huesos que repartir, pero creemos que ahora la indiferencia va a ser más, porque la gente ya está despertando y no ve los resultados de su voto.

Tamaulipas para nosotros, además de ser un estado ganadero y agricultor por excelencia, también lo ubicamos como un estado politizado, mucho muy por encima de otros estados del país, los que no ven ni siquiera señales o indicios de que el gobierno federal o del estado vayan a acabar con la inseguridad y la violencia, por lo que nadie espera que se recupere pronto la paz y la tranquilidad anhelada por todos los mexicanos.

El presidente Andrés Manuel López Obrador primero hizo creer a muchos que su partido –MORENA– es la salvación de México, ahora sigue la misma tónica con la llamada Guardia Nacional y por todos los medios está tratando de hacernos creer que el nuevo organismo viene a poner fín a las drogas y también a acabar con la delincuencia organizada, lo que no lograron en 12 años la SEDENA, SEMAR y Policía Federal, incluso con el apoyo de policías estatales y hasta municipales.

Los que conforman la Guardia Nacional van a ser los mismos elementos del glorioso Ejército Mexicano, de la Marina y de la Policía Federal, por lo que en lo personal esperamos los mismos resultados, porque no basta el cambio de etiqueta para ganar una guerra y menos al narco y la delincuencia organizada.

En ´las elecciones del próximo domingo 2 de junio en las que en Tamaulipas estarán en juego 22 diputaciones locales de Mayoría y 14 Plurinominales, el interés de nuestra parte es ver la respuesta de los adoradores de López Obrador, aunque en nuestro estado se la han pasado de las greñas a lo largo del proceso electoral, ya que López Obrador les abrió las puertas de MORENA a priístas y panistas, con lo que no están de acuerdo muchos de los morenos, ya que les arrebataron las candidaturas.

Se dice que la pelea del domingo va a ser entre el PAN y MORENA, pero en lo personal no lo podemos asegurar, ya que el nuevo partido de la Izquierda ni tiene estructura ni gente en el estado; pero en el mejor de los casos la tajada del león se la lleva el Acción Nacional y el segundo lugar, según nosotros, se los van a disputar el PRI y el Movimiento de Regeneración Nacional.

Con la advertencia de que no descarta más cambios en su gabinete, el presidente Andrés Manuel López Obrador, dio a conocer de manera oficial la designación de Víctor Manuel Toledo como nuevo titular de la SEMARNAP en sustitución de Josefa González Blanco Ortiz-Mena. Para el cargo se había mencionado al ex gobernador de Chiapas, Manuel Velazco Coello, pero no se le hizo, pese a su cercanía con el mandatario nacional.

Pero también aprovechó el viaje para dar a conocer el nombramiento del senador Ricardo Ahued , como nuevo Director de Aduanas, en tanto que se antecesor, Ricardo Peralta Saucedo, fue premiado por la Secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, como su segundo a bordo. Y todos contentos.

Cuando nos enteramos de la salida de Peralta Saucedo de la Dirección de Aduanas, de inmediato pensamos que López Obrador podría mandar en su relevo al otrora alcalde de Nuevo Laredo, Carlos Canturosas Villarreal, ya que ya desde tiempo atrás trascendió que de ser instalada la Dirección de Aduanas en Nuevo Laredo podría llegar a ser el titular, pero creemos que en la jugada le afectó el reclamo del hijo del periodista asesinado Carlos Domínguez, el que días atrás desempolvó el caso y le pidió justicia al Presidente López Obrador en la mañanera.

El mandatario nacional dijo no descartar otros cambios en su gabinete, que es tema en todos los cafés donde se reúnen los politólogos, y para muchos los que se van a ir, serían Alfonso Romo, Jefe de la Oficina de la Presidencia y la Secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, en ese órden, la que sería relevada por Tatiana Clouthier.

La directora y gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Christine Lagarde, se reunirá en los próximos días en Palacio Nacional con el Presidente Andrés Manuel López Obrador. No adelantaron el o los temas que van a abordar, pero es obvio para nosotros que entre ellos estará el aspecto económico del país y la estabilidad de nuestro peso. Ojalá y que el mandatario tome en serio el encuentro y no vaya a salir con sus jaladas de “amor y paz” y “me canso ganso” o “ya chole”, como dijo el otro día.

En lo personal creemos que a López Obrador le tiene sin cuidado a lo que venga la titular del FMI, Christine Lagarde, que para nosotros es una de las mujeres más influyentes e importantes del mundo. Porque según sea su dicho, él “tiene otros datos”.

La agenda de la directora y gerente del Fondo Monetario Internacional incluye reuniones con el Secretario de Hacienda Carlos Urzúa y el gobernador del Banco de México Alejandro Díaz de León y los Subgobernadores. Entre otras actividades Lagarde ofrecerá una conferencia magistral ente el Pleno del Senado de la República. Después de esto el 30 de mayo participará en el Women´s Forum for the Economy and Society.

Por cierto Mario Vargas Llosa, premio Nobel de Literatura, cuestionó si la llegada de Andrés Manuel López Obrador a la presidencia de México logrará profundizar la democracia o hará prosperar el populismo que, dijo, “puede arruinar a éste país.

Que lamentable que el dirigente nacional del PAN, Marko Cortés, durante su reciente visita a la capital del estado, haya puesto como ejemplo al alcalde de Ciudad Victoria, Xicoténcatl González Uresti, de los “buenos gobiernos” panistas, siendo que éste señor ha sido el peor alcalde que ha atenido Ciudad Victoria en los últimos 30 o 40 años. Que mala leche del que le contó las muelas; “lo chamaqueron”, me dijo un cuate que sabe de aguacates.

Nuestras antenas nos están reportando que el equipo integrado por estudiantes de la Facultad de Enfermería –Victoria (FEV) se llevó nada más y nada menos que el primer lugar del Debate Universitario Interfacultades Zona Centro, organizado por la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT).

La gran final del Debate Universitario se llevó a cabo en las instalaciones del Centro de Excelencia del Campus-Victoria , en donde contendieron los equipos de la FEV y de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia (FMVZ), con el terma : “Caravana de migrantes, los estados tienen el deber de proteger los derechos humanos”.

El equipo ganador de la contienda estuvo conformado por los estudiantes Yulina Narváez Cruz, Félix Gutiérrez Martínez, Karina Flores Garza, Guadalupe Hernández Chacón y Jesús de León Bautista.

Por parte de la FMVZ participaron Abigail de la Fuente Flores, Marisol de Luna Mendoza, Jovita Mezquitic Cervantes, Damaris Nolasco Godoy y Francisco Javier Carrizales. Felicidades por su primer lugar.

