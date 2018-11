La@Red

POR RUBEN DUEÑAS ARIZMENDI

ELIMINAN EN MEXICO LA PENSION DE LOS EX PRESIDENTES

Con la promulgación de la nueva Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, decreto que aprobó el Congreso de la Unión y ya se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF), oficialmente después de 30 años los ex presidentes de México ya no percibirán la pensión que se les venía entregando, obligando al mismo tiempo que ningún servidor público gane más que el mandatario nacional.

El ex senador perredista y ahora diputado federal de MORENA, Pablo Gómez, de reconocida trayectoria izquierdista, advirtió que quienes no se ajusten a la nueva ley serán sancionados y remarcó que ante dicho ordenamiento no procede ningún amparo. El otrora miembro del PRD que fuera el autor de la iniciativa siendo senador, adelantó que presentarán una iniciativa para modificar las “disonancias” que tiene la ley, porque errores conceptuales no tiene.

Remarcó enseguida que ningún poder, ninguna oficina, podrán eludir las reglas constitucionales, van a entrar en vigor las sanciones y apuntó que quienes no acaten la nuevo ley pueden ser denunciados ante el Ministerio Público, para que abra una investigación y se hagan cargo de éstas violaciones que ya formarían parte del Código Penal y podrían ser sancionados.

Según nuestras antenas la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, que es reglamentaria de los artículos 75 y 127 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicano y se adiciona el Código Penal Federal, tiene por objeto regular las remuneraciones que perciben los servidores públicos de los Poderes de la Unión y todos los demás entes públicos federales, INCLUIDOS AQUELLOS DOTADOS DE AUTONOMIA CONSTITUCIONAL.

Precisan que todo servidor público debe recibir una remuneración adecuada e irrenunciable por el desempeño de su función, empleo, cargo o comisión, que es o deberá ser proporcional a sus responsabilidades. Pero no dicen con claridad si con la eliminación de la pensión los ex presidentes también perderán su derecho a las demás prestaciones, médico, chofer, guaruras, entre otras cosas.

Solo que así debemos de entenderlo cuando dicen que no podrá cubrirse ninguna remuneración mediante el ejercicio de partidas cuyo objeto sea diferente en el presupuesto correspondiente, salvo el caso de que las transferencias se encuentren autorizadas en el propio presupuesto ó en la ley aplicable.

Entre los ex presidentes que siguen vivos están Luis Echeverría Alvarez, Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo Ponce de León, Vicente Fox Quesada y Felipe Calderón Hinojosa, de los que creemos que a ninguno de ellos le va a afectar la nueva Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, porque lo que les sobra es lana, marmaja, parné, plata o money, como lo pueda entender usted.

Definitivamente el Presidente Donald Trump está decidido a no permitir por ningún concepto que los migrantes que vienen en camino hacia la frontera de México con la intención de cruzar su país, para lo que ya ordenó en Texas el blindaje de los puentes internacionales que lo unen con Tamaulipas.

Pero, pero, pero, creemos que su advertencia va en serio y con el apoyo del Ejército de EEUU e incluso de particulares, no va a permitir la “invasión” de los migrantes, a los que en buen romance los está invitando a que se regresen a su lugar de orígen “porque no cruzarán la frontera ni podrán entrar en Estados Unidos”.

En un evento de la campaña a favor de la legisladora republicana, Marsha Blakburn, Trump defendió con todo su órden para enviar cinco mil 200 soldados a la frontera con México, como parte de un plan de contingencia para confrontar la caravana de migrantes que ya se encuentra en México.

“Ninguna nación puede permitir que sus fronteras sean rebasadas y esa es una invasión, no importa lo que ellos digan, esa es una invasión a nuestro país”, remarcó. “No me importa lo que las noticias falsas digan, esa es una invasión a nuestro país, dijo el mandatario norteamericano entre gritos de “¡construyan el muro!”, “¡construyan el muro!”.

Sí que está prendido el Partido Acción Nacional (PAN) en contra de la presencia del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, en la toma de protesta de Andrés Manuel López Obrador el 1 de diciembre como nuevo primer mandatario del país, para lo que el máximo dirigente nacional del PAN, Marcelo Torres Cofiño, el que le hizo la solicitud en ese sentido a la embajada venezolana.

En la carta que le fuera dirigida a la embajadora María de Lourdes Urbaneja Durant, los miembros del Acción Nacional señalan que Maduro “no es bienvenido” en México, por vulnerar la libertad, así como la expresión de ideas, asociación ó reunión.

“Hoy por desgracia vemos que Venezuela se ha convertido en una auténtica tiranía, en donde los opositores son perseguidos y un grupo sectario pretende monopolizar el poder a costa del pueblo”, apuntan en el documento.

“No queremos que Maduro participe en la ceremonia del 1 de diciembre, ya que Venezuela a diferencia de México, no es una democracia en donde esté garantizada la alternancia pacífica a partir del voto ciudadano”, se lee en el escrito.

Por cierto Torres Cofiño dijo a los periodistas que también ya se entregó una solicitud a la casa de transición del presidente electo, Andrés Manuel López Obrador.

Que triste es el ocaso del internacionalmente famoso, Joaquín “El Chapo” Guzmán, el que siendo jefe de jefes de los capos de los carteles de drogas que operan en México e incluso en Estados Unidos, se encuentra preso y está siendo procesado en un juzgado de Nueva York bajo medidas extremas de seguridad, habiendo trascendido que podría ser sentenciado a cadena perpetua. Mala noticia para sus admiradores.

Supuestamente ayer lunes al mediodía se reunió el gobernador del estado, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, con el presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CEMIC) en Victoria, Alberto González Cruz, para firmar ambos un convenio de colaboración, evento en el que era esperado el presidente nacional de la organización, Eduardo Ramírez Leal, tampiqueño por cierto, además de la titular de Obras Públicas del Gobierno del Estado, Cecilia del Alto López.

En la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT) ayer lunes tuviéron a bien celebrar los primeros dos años de haber abierto sus puertas a todos los estudiantes y docentes del alma mater la Biblioteca Central Campus-Victoria, habiendo organizado diversas actividades en el Centro Universitario, cuya programación arrancó con la presentación de la “Enciclopedia Jurídica” de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

Con la representación del rector de la Universidad, José Andrés Suárez Fernández, asistió la Secretaria Académica de la UAT, Dra. Rosa Issel Acosta González, que inauguró la ceremonia del aniversario, en el Auditorio del Centro de Excelencia, acompañada por el director editorial de la Facultad de Derecho de la UNAM,. Jesús de la Fuente Rodríguez, al que en lo personal –como periodista– le damos la bienvenida y le decimos que Tamaulipas es su casa.

E-mail rubenduenas15@hotmail.com

rubend@prodigy.net.mx