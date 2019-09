ELIO MASFERRER KAN, ANTROPOLOGO DEL INAH, LLEGA A MATAMOROS PARA DICTAR DIF. CONFERENCIAS.

DE PRIMERA…… LA DAMA DE LA NOTICIA

POR ARABELA GARCIA….

ELIO MASFERRER KAN, ANTROPÓLOGO DEL INAH, LLEGA A MATAMOROS PARA DICTAR DIF. CONFERENCIAS.

SE REUNEN PANISTAS DE CEPA PARA ANALIZAR LA SITUACIÓN DEL PARTIDO LA CUAL LLAMARON DEBIL.

LISTOS LOS DIPUTADOS PARA EL RELEVO DEL CONGRESO

El senador GUSTAVO MADERO, exhibió ante la opinión pública que el Partido Acción Nacional se encuentra en una posición muy débil, lo anterior durante un encuentro que sostuvo con RICARDO ANAYA, dizque al parecer para unir esfuerzos, incluso limar asperezas.

Cabe hacer mención que una gran parte de culpa la tiene el mismo RICARDO ANAYA quien pre , durante y post a su campana como presidenciable se retiraron muchos panistas de cepa quienes incluso apoyaron otros proyecto políticos, algunos incluso a Morena, y otras más al derrocadísimo PRI, debido a la actitud del entonces candidato.

La coincidencia con los dos políticos azules radica en que es totalmente coherente su análisis sobre el momento álgido que pasa el blanquiazul, más aun cuando se aproxima un proceso, el cual se ve lejos pero con circunstancias adversas por el momento.

El senador rechazó que hubieran hablado en torno la idea de conformar un grupo nuevo al interior del PAN, y subrayó que la propuesta es de hacer unidad para hacer un frente opositor al lopezobradorismo, y que esta idea se va a socializar para encontrar la mejor forma para llevarla a cabo.

Destacó se tratará de impulsar la propuesta con otros partidos, más allá de Acción Nacional, para construir una mayoría pluralidad opositora.

El senador subrayó que es momento que el PAN “mire por encima de sus agravios, de sus lastimaduras, de sus raspones, unos y otros, y ver para delante, porque si no vamos poder cumplir ese delicado y trascendente papel de ser alternativa frente a este gobierno populista, autoritario y que puede llevar al país a caminos del pasado, más que del futuro”.

Las expectativas para los partidos son difusas, mientras el gobierno federal continúe haciendo cambios y no defina rumbos, si llega a lograrlo y establece bases sólidas aun cuando sean a favor de programas de apoyo para los que menos tienen, los estados están funcionando diferente y los municipios peor aún.

Los niveles de gobierno de diferente ideología partidista funcionan en muchas ocasiones mejor que si fueran igual ya que la permanencia por el poder hace que su esfuerzo sea mayor, sin embargo en este momento la sartén la tiene por el mango Tamaulipas que a pesar de todo el gobernador ha podido sacar adelante algunos rubros que el gobierno federal aún tiene entrampados; y si por lo menos las expectativas no son de diez tampoco son reprobables y eso ayuda para que los tamaulipecos vayan viendo que es lo que mejor le conviene al estado.

A punto de que el congreso de Tamaulipas será relevado, ya existen algunos puntos que están en las agendas de los legisladores, en Matamoros tanto IVETT BERMEA, como HECTOR ESCOBAR, y PATY PALACIOS, tienen un compendio de lo que recogieron durante su campana y lo que han levantado en estos meses de inactividad esperando el relevo.

La película de las necesidades ya la traemos, lo que se necesita es llegar comentaron los legisladores al salir de una reunión, a las que han estado acudiendo ya que se requiere que todos estén en el mismo canal, dijo ESCOBAR SALAZAR, quien trae muy claros algunos temas educativos, por encargo ciudadano, por iniciativa propia y por necesidad de una sociedad mejor organizada.

Nos sorprende mucho la salida del Doctor GOMEZ, como director del DIF municipal, quedando en su lugar MIROSLAVA DE LA GARZA, quien durante la administración pasada manejo la dirección de Asociaciones Civiles.

Seguro el cambio será para mejorar los programas aunque lo que hace un director más bien es de carácter administrativo; ojala que mejoren cosas en el DIF, que preside MARSELLA HUERTA DE LOPEZ.

Ya que andamos por la administración que lidera MARIO LOPEZ HERNANDEZ, luego de haber quedado acéfala la dirección de Relaciones Publicas, la cual estaba en manos de TERE GUILLEN, fue nombrada la panista TERE GARNICA.

Ahora ya no se sabe si la BORRE como le llaman sus allegados sea de corazón tricolor o ya le cambio al azul; la salida de TERE GUILLEN tendría que ver con los errores en su informe, la mala convocatoria o quizá con la imagen que no ha podido mejorar del líder político o porque no aguanto tanta ignorancia de quien lo rodea!

Este jueves estará de visita en Matamoros, el Antropólogo ELIO R. MASFERRER KAN, una parte de su impresionante carrera; Doctor en Antropología por la Escuela Nacional de Antropología e Historia y miembro del Sistema Nacional de Investigadores (CONACYT), Nivel III. Cuenta además con el grado de Maestro en Antropología Social por la Universidad Iberoamericana, México. Obtuvo un Diploma de Estudios Antropológicos (DEA) con especialización en Antropología de las religiones por parte de la Pontificia Universidad Católica del Perú, y es Licenciado en Historia por la Universidad Nacional de Rosario, Argentina. Además, cuenta con Diplomas en Desarrollo Regional y en Federalismo Comparado (Instituto Nacional de la Administración Pública de México), en Análisis y diseño de la Reforma del Estado en México (Facultad de Ciencias Políticas y Sociales-UNAM) y Comisión para la Reforma del Estado (LX Legislatura- Cámara de Diputados).

LAS CONFERENCIAS SERAN IMPARTIDAS EN EL SALON LOS CUARTELES, DEL HOTEL ALAMEDA, A PARTIR DE LAS 9.30 DE LA MANANA ESTE VIERNES 20 DE SEPTIEMBRE.

( LA REFORA DE SALINAS CONTRA PENA, EL ESTADO LAICO, CRISIS ESTRUCTURAL EN MEXICO Y LO RELIGIOSO, LOS SISTEMAS Y MEDIOS ELECTRONICOS EN LA 4 T), cuatro temas bien expresados con un investigador y académico.

Sus líneas de investigación se basan en la Antropología en sociedades complejas.

Específicamente, su trabajo se concentra en dos áreas principales: el análisis de la relación entre religión y política para la comprensión de los sistemas religiosos contemporáneos, y el análisis etnohistórico y contemporáneo de los totonacos la Sierra Norte de Puebla desde una perspectiva sistémica.

Sugerencias y comentarios arabelagarcia01@hotmail.com