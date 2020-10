EN CONCRETO

Por: Ángel A. Guerra

Empieza otra historia

Morena dará hoy su primer paso hacia la conquista de Tamaulipas, pues el acto de masas que encabezará en Reynosa el inminente líder del Movimiento de Regeneración Nacional, MARIO DELGADO CARRILLO, será el cimiento estatal del 2021, pero con preparación para el 2022.

No es todo: paralelamente con el acto de campaña del todavía presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, el director de Radio, Televisión y Cinematografía del gobierno federal, RODOLFO GONZÁLEZ VALDERRAMA, potencial aspirante a la Sucesión Gubernamental 2022, seguirá construyendo su proyecto de futuro, al atender hoy mismo y en esta misma frontera, a los grupos políticos que hacen “talacha” en territorio, pero posicionándose a la vez para el 2021.

El acto de Reynosa debe ser una vigorosa muestra de músculo político a favor de MARIO, pues del lado contrario y pese al cansancio de sus 87 años, PORFIRIO MUÑOZ LEDO sigue creciendo en preferencias y nada parece detenerlo, pues su fortaleza no es necesariamente intrínseca, sino producto de los encontronazos que se están dando en la cúpula del gobierno de la 4T, en un prematuro “pataleo” por la Sucesión Presidencial 2024.

MARIO atenderá a los grupos de Nuevo León y Tamaulipas en actos por separado; a medio día, después de atender una conferencia de prensa con los periodistas de la ciudad, comerá con todos los seguidores de su candidatura, que no son pocos.

Por su parte, RODOLFO GONZÁLEZ VALDERRAMA se reunirá hoy mismo, a las 13:30 horas, con la Fundación que encabeza el abogado penalista MARCELO OLÁN MENDOZA, quien la víspera obtuvo en la Ciudad de México la aprobación para el funcionamiento de comedores y tiendas comunitarias, que resolverán problemas que afectan a sectores sensibles de la sociedad.

Y el domingo, RODOLFO se reunirá con el ex diputado federal HUMBERTO PRIETO HERRERA, quien la víspera puso en circulación un video publicitario de la construcción del Centro de Atención para el Desarrollo de la Niñez, el cual fue erigido por el Gobierno de la Cuarta Transformación.

La presencia en Tamaulipas –en Reynosa, pues, capital política de la entidad– de dos de los hombres más cercanos al Presidente ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR, uno perfilado para el liderazgo nacional de Morena, el otro, candidato potencial a la gubernatura del Estado, activó a todos los agremiados del morenismo que aspiran a participar en el ya muy próximo proceso interno de selección de candidatos al 2021.

De lo cual le informaremos puntualmente.

PIDE MAKI, PROTEGERSE

CONTRA LA INFLUENZA

Cambio de orientación temática para compartirle que la Alcaldesa MAKI ESTHER ORTIZ DOMÍNGUEZ, recomendó: «Es importante que se vacunen todas las personas con vulnerabilidad, los adultos mayores, los enfermos; por la Influenza de esta temporada y que no se vaya a mezclar con COVID-19, hay que estar pendientes de eso».

La Alcaldesa reynosense recalcó que los cuidados y medidas preventivas ante el Coronavirus siguen estando vigentes y se debe mantener la guardia porque continúan registrándose contagios y lamentablemente, muertes también.

Durante la actual Fase 2 de la contingencia sanitaria se deben segur las recomendaciones de la autoridad y acudir a los hospitales y centros de vacunación para recibir la vacuna contra la Influenza, puesto que de acuerdo a la preocupación de la autoridad municipal la salud es una prioridad.

[-Entreparéntesis: Tamaulipas sumó este viernes 133 casos de COVID1-19 y 14 nuevas defunciones a su conteo oficial, informó la secretaria de Salud, GLORIA MOLINA GAMBOA, luego de advertir que aunque los contagios continúan disminuyendo, el riesgo sigue siendo alto. Con la actualización, la cifra oficial asciende a 29,397 positivos acumulados, de los cuales 25,402 se han recuperado y 2,387 han fallecido-].

‘NOS PINTAMOS

DE ROSA POR LA VIDA’.

Por cierto, en el mes dedicado a la lucha contra el cáncer de mama, la Presidente MAKI ORTIZ DOMÍNGUEZ, dijo que la enfermedad, «es la primera causa de muerte por cáncer en mujeres, es importante que nos toquemos, esta campaña ‘Tocarte es Amarte’, es para darnos cuenta si surge algo», e ir de inmediato al médico.

La Alcaldesa expresó su preocupación por la salud de las mujeres y recomendó la consulta médica al menos una vez al año y revisarse todos los días durante el baño además de hacerse una mastografía cada año también, para que todas las mujeres de Reynosa se pinten de Rosa por la Vida.

SORPRESIVA RENUNCIA DEL

SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO

Por cierto, fuentes de Palacio municipal en Reynosa, corroboraron la inesperada y sorpresiva renuncia del Secretario del Ayuntamiento, ROBERTO CARLOS RODRÍGUEZ ROMERO, uno de los más eficaces, discretos y valiosos elementos de la función pública en Tamaulipas, quien se separó de esa responsabilidad oficial después de haber acompañado a la Alcaldesa, Doctora MAKI ESTHER ORTÍZ DOMÍNGUEZ, tras ser designado en sesión de cabildo del 19 de mayo del 2017, función que desempeñó de manera provisional a partir del 27 de febrero de ese año.

RODRÍGUEZ ROMERO fue director Jurídico del Ayuntamiento desde el inicio de la actual administración municipal y previo a la votación de los miembros del Cabildo, integrantes de ese cuerpo edilicio externaron su punto de vista sobre la experiencia y capacidad del ahora ex secretario, destacando de manera positiva que reunía los requisitos para tomar dicho cargo.

En denso velo de misterio envuelve la renuncia de RODRÍGUEZ ROMERO, y se espera que en el transcurso de la semana próxima fluya información que transparente las causas precisas de su dimisión, pues su desempeño no había provocado queja alguna.

Todo lo contrario.

… ‘CHUMA’ DA MUCHO

DE QUÉ HABLAR

A propósito de Reynosa, la COMAPA sigue brindando atención personalizada a los reportes que llegan al Centro Integral de Atención Ciudadana (CIAC), y mediante el programa “COMAPA Cerca de ti”, se da solución a fugas de agua potable y residual.

La estrategia de visitar las colonias y atender personalmente los reportes, ha consolidado la confianza de la ciudadanía en el organismo operador del agua, y prueba de ello son las filas que se forman para pagar los recibos por concepto de agua y drenaje.

Durante la jornada celebrada en la colonia Jarachina Sur, el gerente general del organismo, JESÚS MA. ‘Chuma’ MORENO IBARRA fue abordado por vecinos del sector, con quienes platicó sobre el servicio que se les brinda en el COMAPA Móvil y las mesas de asistencia, además de que se les presentó un “convenio a su medida” para saldar los adeudos.

… A TODOS

LOS RINCONES

Personal del área operativa atendió y solucionó 18 reportes de agua potable, recuperando la presión en el suministro tras sondeo de líneas; así como 28 taponamientos en drenajes domésticos, liberando de basura y bajando los niveles en los registros.

Se concluyó la jornada con el sondeo de 10 pozos de visita para dejar en óptimas condiciones la red sanitaria y la reposición de carpeta asfáltica en tres calles tras terminar los trabajos.

El programa “COMAPA Cerca de ti”, ha visitado 13 colonias hasta el momento, y se tiene programado llegar a todos los sectores de la ciudad, para que un mayor número de usuarios aprovechen los planes que se ofrecen y poder regularizar adeudos y dejar su cuenta en ceros.

[-Ante tan inusitada actividad,

‘Chuma’ está dando mucho de qué hablar… ¿será acaso él?-]

CABEZA DE VACA Y RIVAS

ARRANCAN PUENTE SUPERIOR

En Nuevo Laredo, por cierto, el gobernador FRANCISCO GARCÍA CABEZA DE VACA y presidente municipal ENRIQUE RIVAS CUÉLLAR, dieron arranque a la construcción del puente de paso superior vehicular Libramiento Aeropuerto-Avenida Monterrey, este viernes.

En compañía de representantes de la iniciativa privada, el mandatario estatal y el alcalde dieron el banderazo de arranque a la obra que beneficiará a más de 170 mil habitantes.

“Esta vialidad es uno de los tramos más transitados, ya arrancamos la obra que va a beneficiar a gran parte del transporte de carga ya que estamos hablando de la ciudad de mayor movimiento en comercio exterior en el país”, señaló GARCÍA CABEZA DE VACA.

Con un importe asignado de 79 millones 544 mil 793 pesos, el gobierno del Estado construye este puente que tendrá 95 metros de largo con dos rampas de 200 metros cada una y un ancho de 16 metros para cuatro carriles.

Además contará con alumbrado, señalización horizontal y vertical preventiva e informativa, banquetas, guarniciones y semaforización en carriles inferiores.

En el arranque, el Alcalde ENRIQUE RIVAS CUÉLLAR explicó al gobernador y a empresarios que esta obra no solo va a beneficiar al transporte de carga, sino también a la ciudadanía que vive en las colonias aledañas.

“En este sector los vecinos de Colinas del Sur no pueden entrar directo a la colonia, tienen que agarrar una desviación en la Avenida Monterrey y brincar del carril de extrema izquierda a derecha con todo el flujo vehicular que viene por la carretera”, detalló.

AFORO DE TURISTAS EN

LA “PLAYA BAGDAD”

De otro lado, deje decirle que en Matamoros, al aperturarse este viernes la Playa Bagdad, se inició con la recepción de visitantes, quienes respetaron las medidas de seguridad sanitaria como lo establecen los protocolos de salud, afirmó MAXINE ANAHÍ AMARO GONZÁLEZ, quien invitó a los matamorenses a disfrutar el máximo paseo recreativo de Matamoros en horario de 10:00 a 18:00 horas, solamente de viernes a domingo.

La Secretaria de Turismo Municipal explicó que en el reinicio de actividades este viernes, se registró la visita de 287 personas, esto, al corte de las 13:00 horas, sin embargo comentó, para este sábado y domingo se espera la afluencia de una mayor cantidad de visitantes.

Sobre la seguridad dijo, está a cargo de la Marina, la Guardia Nacional, la Policía Estatal Acreditable, Seguridad Pública Municipal, con el apoyo de Protección Civil.

En la reapertura de actividades solamente se regresó a tres automovilistas que no cumplieron con los protocolos de salud, que incluyen no introducir bebidas que contengan alcohol.

AMARO GONZÁLEZ manifestó que los protocolos también establecen que en cada vehículo solamente deben viajar cinco personas, incluyendo niños, quienes deberán portar cubre bocas.

CONMEMORAN EL

2 DE OCTUBRE

Paralelamente y con la bandera nacional a media asta en memoria de los héroes anónimos de Tlatelolco, este viernes autoridades municipales conmemoraron el LII aniversario de los caídos en la lucha de la democracia en la plaza de las Tres Culturas Tlatelolco 1968.

La ceremonia cívica realizada en la plaza “Miguel Hidalgo”, en donde se guardaron todas las medidas de seguridad sanitaria y solamente participaron 20 personas, incluidos funcionarios, regidores e integrantes de la escolta, fue presidida por el secretario de Educación, Cultura y Deporte, ALEJANDRO VILLAFAÑEZ ZAMUDIO.

En la breve ceremonia se guardó un minuto de silencio por los héroes anónimos de Tlatelolco, así como también por los profesionales de la salud que perdieron la batalla contra el COVID-19.

ENTREGA ‘CHUCHO’ MÁS

PAVIMENTO EN TAMPICO

En Tampico, por cierto, mediante una inversión de dos millones y medio de pesos, el Presidente Municipal CHUCHO NADER inauguró este viernes, la pavimentación a base de concreto hidráulico de la avenida Emiliano Zapata, entre Flores Magón y Revolución de la colonia López Portillo, donde se incluyó también la reposición integral de las líneas de agua potable y drenaje sanitario.

Acompañado de su esposa AÍDA FÉRES de NADER, Presidenta de Sistema DIF Tampico y del titular de la Secretaría de Bienestar Social y Deportes, RENÉ SENTÍES BARRIOS, el jefe edilicio aseguró que se continúa desarrollando un amplio programa de obra pública para reducir el rezago existente en materia de pavimentación con el objeto de generar bienestar, seguridad y movilidad en los distintos sectores de la ciudad.

«Seguimos cambiando el rostro de Tampico, haciendo de este municipio un lugar donde las familias se desarrollen con mejores servicios públicos, mayor seguridad y con un desarrollo urbano que responda a las necesidades prioritarias de toda la población», señaló.

CHUCHO NADER expuso que en tan solo 24 meses de trabajo se han pavimentado más de 311 cuadras en las distintas colonias de Tampico, muchas de ellas con la reposición general de la infraestructura hidrosanitaria, brindando mejor calidad de vida a miles de familias.

CONGRESO, “SEMILLERO”

DE CANDIDATOS AL 2021

Con la separación de los diputados MARÍA DEL PILAR GÓMEZ LEAL y ARTURO SOTO ALEMÁN del Congreso local, inició una de las fases más delicadas y decisivas de la carrera política del presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, GERARDO PEÑA FLORES, pues al ser el principal operador político del Tercer Piso, le tocará ir acomodando las fichas en el ajedrez político albiazul del 2021.

En efecto, anoche, al cerrar esta columna, todavía no iniciaba la Sesión del Congreso que debatiría sobre la terna política para la sucesión del alcalde XICO GONZÁLEZ URESTI, pero en los mentideros políticos se daba por hecho que sería PILAR GÓMEZS LEAL quien ocupará la silla principal del 17 Hidalgo, en tanto que ARTURO SOTO le ayudaría a recoger el tiradero que dejó XICO al abandonar en definitiva la primera responsabilidad municipal.

Y en efecto, PILAR y ARTURO son los primeros diputados en solicitar licencia al Congreso, pero se espera que, por lo menos otros 12 o 14 sigan esos mismos pasos para convertirse en aspirantes del PAN a las alcaldías o diputaciones federales que se disputarán en los comicios del 6 de junio del 2021.

Así, GERARDO PEÑA, quien en cualquier momento podría hacer lo propio para contender por Reynosa, o bien recibir una candidatura plurinominal a diputado federal, empieza a poner en juego todo lo que ha aprendido a lo largo de estos 15 años de intensas lecciones de madurez y golpeteo, pues es él, y nadie más, quien operará en territorio las principales jugadas de Acción Nacional del 2021.

… Tal como lo hizo con mucho éxito el 2018, cuando sacó limpiecita la elección, obteniendo 31 presidencias municipales y 21 diputaciones locales para su partido, el PAN.

A partir de entonces, le recomendamos que ni parpadee para que no se pierda las jugadas que empezarán de darse a partir de ahora.

Y hoy empieza, en Reynosa, la jugada de los morenos.

Esté pendiente.

EXPO FINANCIAMIENTO,

PARA EMPRENDEDORES

Desde otra perspectiva, deje decirle que el Gobierno de Tamaulipas invitó a emprendedores y empresarios de todas las actividades comerciales, así como a público en general que desean iniciar o hacer crecer su negocio en el estado, a participar en el Webinar “Expo Financiamiento para la Reactivación Económica”, que se realizará los días 6 y 7 de octubre en punto de las 11:00 horas por medio de la plataforma Zoom y en transmisión en vivo por Facebook Live.

La Expo tiene como objetivo presentar las opciones de financiamiento que ofrece Inversión Tamaulipas, Nacional Financiera (NAFIN) y el Banco Nacional del Comercio Exterior (BANCOMEXT), a fin de acercar las opciones con las que cuentan los emprendedores y empresarios para fortalecer sus proyectos comerciales.

Para registrarse y ser parte de este evento, es necesario ingresar desde el teléfono móvil o una computadora en la siguiente liga: t.ly/7soc

Dentro de las actividades a realizarse durante el día 6 de octubre, se presentarán los programas de financiamiento de la banca comercial, tales como BanBajío, Banorte, Santander, BBVA, Banregio, CitiBanamex y HSBC.

Durante el día 7 de octubre se estarán presentando la banca y las entidades de desarrollo como Nacional Financiera, Bancomext e Inversión Tamaulipas.

El Gobierno del estado, a través de actividades innovadoras fortalece su compromiso de generar las condiciones necesarias para el desarrollo favorable de la economía, y el impulso de empresarios tamaulipecos mediante la asesoría y programas adecuados.

TODOS CONTRA

EL DENGUE

En otro tema, la secretaria de Salud GLORIA MOLINA GAMBOA, anunció una fase intensiva de prevención y control del dengue, de vigilancia epidemiológica, así como de detección y atención temprana de pacientes para reducir la intensidad de transmisión, yugular brotes y limitar daños a la salud.

Al presidir la reunión virtual para la Prevención y Control de las Enfermedades Transmitidas por vector, la titular de la SST convocó a los alcaldes de los 43 municipios y representantes de las instituciones del sector salud a hacer de la lucha contra el dengue una tarea permanente, ya que el mosquito transmisor es endémico y la enfermedad está presente todo el año.

Pidió incentivar la participación de la comunidad en virtud de que la principal problemática del dengue es su origen social, al almacenar agua en depósitos sin cubrirlos adecuadamente que se convierten en criaderos del vector y que aumentan con la presencia de llantas, botes y objetos inservibles que acumulan agua principalmente de lluvia, en techos y patios.

Se analizó el panorama epidemiológico de las enfermedades transmitidas por vector en los diferentes municipios y zonas de riesgo, se evaluaron las acciones de prevención y de control de riesgos sanitarios en giros de riesgo como son yonques, talleres, vulcanizadoras, entre otras.

DIF-ROTARIOS Y JAIME

GARCÍA APOYAN A DAMNIFICADOS

Antes de que se me pase, le comparto que el sistema DIF Reynosa, en coordinación con Club Rotario Reynosa y el beisbolista JAIME GARCÍA, realizaron la entrega de camas, camas plegables y canasta básica a familias que resultaron afectadas por el Huracán Hanna.

Las lluvias que azotaron el pasado mes de julio en esta frontera como consecuencia del Huracán Hanna, propiciaron inundaciones y afectaciones a familias de diversos sectores de Reynosa, tanto del área rural como urbana.

Ante ello, el sistema DIF Reynosa ha coordinado la visita diaria a las familias afectadas, a fin de hacerles llegar diversos apoyos alimenticios, ropa, medicamentos, kits de limpieza y calzado para niños y bebés, entre otros.

Todas las peticiones realizadas por las familias afectadas por Hanna, han sido atendidas y seguirán respondiendo a quien lo necesite.

Cabe destacar que desde el inicio de la pandemia derivada por el coronavirus, DIF Reynosa ha trabajado de manera coordinada con los integrantes del Club Rotario Reynosa y el beisbolista JAIME GARCÍA para ayudar a las familias de Reynosa.

Por último, la Escuela Preparatoria No. 3 de la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT), en coordinación con la Casa de la Cultura Jurídica (CJJ) en Ciudad Victoria, realizó la conferencia virtual “Quiero ser abogado, pero no me gustan las matemáticas”, con el objetivo de contribuir en la orientación vocacional de los estudiantes.

El tema impartido en la Plataforma Microsoft Teams a estudiantes del 5º semestre de bachillerato universitario, se desarrolló dentro de la serie de conferencias en línea denominada “Nuestro escenario virtual” organizada con motivo del VII Aniversario de la fundación de la Preparatoria 3 de la UAT en esta capital.

En este marco, la coordinadora de eventos de la Casa de Cultura Jurídica en esta capital, Lic. CYNTHIA ZAMUDIO, agradeció la invitación a colaborar en las actividades académicas del plantel universitario.

Destacó que esta es la primera vez que una Casa de la Cultura Jurídica en el país participa en un evento en la modalidad virtual con una institución académica a nivel local.

Por hoy es todo, nos leemos el lunes.