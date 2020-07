DE PRIMERA…. LA DAMA DE LA NOTICIA

POR ARABELA GARCIA….

EMPLEADOS DE LIMPIEZA Y ESPACIOS PUBLICOS SIN PROTECCION NECESARIA, EXPUESTOS AL CONTAGIO DEL COVID-19; ESTE VIERNES SE MANIFESTARON EN LA PRESIDENCIA MUNICIPAL.

AMLO VISITA ESTADOS UNIDOS; TRUMP SOLO QUIERE EL VOTO DE LOS MEXICANOS PARA SU REELECCION Y AMLO EL DE LOS MEXICANOS EN ESTADOS UNIDOS.

OTRO FIN DE SEMANA SIN MOVILIDAD; CENTROS COMERCIALES CERRADOS, TIENDAS DE CONVENIENCIA Y TRANSPORTE.

Después de que México ha sido muy golpeado por el gobierno americano, lo único que vimos en la reunión de ambos mandatarios en Estados Unidos fueron puros halagos, entre yo te quiero y el otro yo más, no se dejó ver tema importante alguno, aunque el mandatario mexicano viajo con empresarios pareciera que también fueron de adorno.

¡!!Pero y el resto los que se quejan de las políticas públicas que opinan de este viaje maquillado!!! Ya que DONALD TRUMP, maquiavélicamente organizo desde las personas que estuvieron en el monumento a Juárez en Washington, dándole la bienvenida a AMLO y diciendo que es buen presidente, hasta la cena montada y armada para aparentar una buena relación y lo que el TRUMP nos ha dicho les valió.

Si bien es cierto que la política es el arte de comer caca sin hacer gestos, esto fue más que un ejemplo de esta frase que los mismos políticos han instituido como parte del mundo en que se desenvuelven.

Todos han olido eso y se quedaron callados, seguramente los empresarios que fueron son los que están siendo beneficiados del gobierno de la 4T; quien les patrocino el viaje a los empresarios de esta comitiva, o es que lo pagaron ellos mismos, donde está el tema de austeridad.

Se habla de que nunca un mandatario de un país, había tenido tantas atenciones con otro mandatario, sin embargo, lo que TRUMP quiere es el voto de los mexicanos en Estados Unidos, porque sabe que esos números son importantes para su reelección, pero quizá a los mexicanos no se les olvida lo que les han hecho a sus connacionales desde el racismo hasta la deportación indiscriminada a fin de sacarlos a todos como él quisiera de su país por considerar que todos son violadores asesinos y narcotraficantes, así lo dijo en su discurso cuando fue candidato y no creemos que en tan poco tiempo haya cambiado de opinión, porque sigue tratando a los mexicanos en ese mismo concepto, elevando muros y haciendo política que dañen su seguridad.

AMLO se puso de tapete ante el país más poderoso del mundo, sus discursos de independencia quedaron atrás, todo fue dulce, mermelada y melcocha, lo mismo; claro que estos encuentros no son para pelear pero si para poner en la mesa temas que le hubieran gustado a los mexicanos y americanos también.

Estos encuentros no son comunes, en los tiempos que vivimos y las necesidades de todos los países las temáticas cuentan, no el salmoncito que se cenaron y lo que se regalaron, eso a nadie le importa; México tiene problemas mucho más severos que esos regalos superfluos y esas lambisconerías que en otro tiempo pudieron llamar la atención, el país se cae a pedazos y la situación es mucho más crítica y no hay un líder nacional que tome decisiones coherentes.

Resulta que el director de limpieza municipal de Matamoros, HUGO GUTIERREZ sigue sin dar con la formula correcta para erradicar el grave problema de recolección de basura, aunque el alcalde ya haya hecho 20 mil compras de camiones y demás, que no sabemos dónde están porque de lo contrario la ciudad no estaría convertida en un total basurero a cielo abierto.

Pero aunado a esto, colapsado también todo el departamento por los contagiados que existen ya que el coordinador de rutas Cesar N. se contagio y dejo de trabajar por lo cual este problema esta aun mas demandado por toda la ciudadanía.

Este viernes tanto los empleados de Limpieza Publica como de Espacios Públicos, quienes manifestándose solicitaron a la primera autoridad que se les ofrezcan materiales para poder protegerse de la pandemia ya que no desean contagiarse como los casos en Contraloría y SEBIEN.

Los trabajadores de ambas dependencias y muy importantes en el municipio solamente pedían protección para realizar su trabajo y poder proteger a sus familias.

Sin lugar a dudas lo anterior demuestra que la primera autoridad atenta en contra de los Derechos Humanos de las personas no ofreciéndoles las condiciones mínimas de protección para llevar a cabo su trabajo en condiciones de seguridad personal.

Las autoridades del Gobiernos del Estado anuncian sanción para quienes quebrantes las medidas de salud, en este caso el pueblo, a fin de evitar contagios y con el alcalde de Matamoros y otros que no apoyen las medidas de salud de su personal que procede!!!

La Embajada de China en Kazajistán alertó a sus ciudadanos de una neumonía desconocida existente en ese país, la cual, de acuerdo con dicho departamento, tiene una tasa de mortalidad más alta que el COVID-19.

“Actualmente, casi 500 personas han sido infectadas y más de 30 personas están gravemente enfermas. En la primera mitad de este año, por neumonía han muerto mil 772 personas y solo en junio murieron 628 personas, incluidos ciudadanos chinos”, dice la embajada en un comunicado.

“La tasa de mortalidad de la enfermedad es mucho más alta que la del nuevo coronavirus. El Departamento de Salud de Kazajistán y otros organismos están llevando a cabo una investigación comparativa y no han definido la naturaleza del virus que causa esta neumonía”, continúa.

Debido a esto, la embajada exhortó a sus ciudadanos ubicados en ese país a tomar las medidas de precaución pertinentes para minimizar los alcances de esta enfermedad.

Recuerde que este fin de semana en Matamoros la movilidad está suspendida, ya que queda prohibido la movilidad en autos de acuerdo al número de placas de su automóvil, así como el cierre de centro comerciales.

Los hospitales siguen saturados en Matamoros y lo ideal es que los contagios frenen a fin de evitar un colapso total de los centros hospitalarios ya que de lo contrario la situación se podría poner muy caótica.

No hay más medidas coercitivas que valgan que la propia responsabilidad social de cada persona y los suyos así que para que volvamos poco a poco la normalidad y generar economía es importante que todos aportemos lo que nos corresponde.

