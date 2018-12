Tendencias

Oscar Contreras Nava

Empleados de Xico bailarán zumba

Aún nadie se explica por qué el PAN de Kiko Elizondo apoyó a Xico para que fuera candidato a la presidencia municipal de Victoria si no tenía la mínima idea de lo que esto significa.

Y es que no escucha, no da explicaciones, miente con mucha frecuencia, quiere imponer sus locas ideas y ahora, en horas de trabajo obligará a bailar zumba a los todos los directores y empleados de la administración municipal, como si estos no tuvieran asuntos más importantes que atender.

Lo inexplicable es nadie lo detenga, ni de la Secretaria General de Gobierno, ni del PAN estatal y mucho menos del Cabildo victorense quien es el órgano colegiado que debería llamarle la atención por sus constantes desvaríos.

Por ejemplo, nos informan que su principal objetivo de convertir la calle Hidalgo en peatonal, es que crear en un amplio espacio para el ambulantaje y el comercio informal.

De tal manera que en el dialogo que tuvo con los integrantes de CANACO Victoria se comprometió a que no crecería el número de ambulantes y esto no ha sido así, ya que hasta los ambulantes de Moroleón entraron con el permiso del ayuntamiento.

Esta es una competencia desleal, porque los ambulantes no pagan impuestos y de continuar esta situación serán denunciados ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT) lo que provocará un litigio con el municipio, ya que ellos les cobran por el piso que ocupan y esto se convertirá en un problema más para el Ayuntamiento victorense.

No queda la menor duda que Xico, en los dos meses y medio que lleva en el cargo, se ha convertido en el peor alcalde que ha tenido la capital del estado, cuando se creía que esto ya había pasado con los anteriores presidentes municipales quienes se dedicaron a destruir la ciudad y a saquearla.

Pues no, llegó este injerto de panista con independiente y ahora no tan sólo la sigue destruyendo sino que también busca acabar con el comercio y convertir esta ciudad en un tianguis de ambulantes.

Pero bueno, si el PAN, el gobierno del estado o el Cabildo no le ponen un alto a sus desvaríos y lo obligan a corregir su comportamiento, es posible que ponga en riesgo la próxima elección para los panistas, quienes perderían por las actitudes de Xico y por su obsesión de acabar con el comercio organizado y con el progreso de Victoria.

Por cierto, aunado a esto, ahora Xico busca a través de sus colaboradores, amedrenta a los medios de comunicación lo cual será denunciado ante las autoridades competentes para que activen sus alertas por sí sucede alguna acción violenta contra alguno de los periodistas que lo critican y señalan su mal e irregular comportamiento.

Esto no sucede en Tampico, donde Chucho Nader sigue poniendo orden en la ciudad y ahora junto con Adolfo Cabal Ruiz, gerente de la COMAPA realizó una gira de trabajo por el municipio para supervisar los avances de la reposición de pavimento.

Es importante comentar que Chucho Nader tiene mucho interés por mantener la ciudad limpia, con calles bien pavimentadas, alumbradas para darle seguridad a los tampiqueños y a su vez tengan una mejor calidad de vida lo cual está cumpliendo con creces.

Para finalizar, la intromisión de los súper delegados en la seguridad de los estados es una realidad, cuando el presidente Andrés Manuel López Obrador había dicho que no intervendría, pero esta es una más de sus mentiras y genera la molestia de los gobernadores.

Por lo pronto, JR Gómez se reunió con representantes del Ejercito Mexicano, policía federal y estatal en Ciudad Madero y aunque no trascendieron los detalles de la reunión, esto causa cierta sospecha, por lo que AMLO había dicho sobre la no intervención de los súper delegados en cuestiones de seguridad. ¿Qué les parece?

Esperamos que esto no vaya a causar alguna inquietud en las autoridades del estado, quienes acaban de anunciar que en el operativo de seguridad para esta temporada de navidad, se tendrán a cinco mil elementos de las diversas corporaciones y se contarán con más de 350 patrullas.

El operativo decembrino iniciará este próximo 19 de diciembre y concluye el primero de enero de 2019.

Apunte final. Tanta alharaca que levantó el diputado Joaquín Hernández Correa sobre las cuentas públicas de algunos ex presidentes municipales como Gustavo Torres Salinas, Armando López Flores, Lety Salazar y Carlos Canturosas, para terminar aprobándolas.

Esa es la verdadera cara del poder legislativo, ya que los diputados se la pasan organizando actividades frívolas como carreras deportivas cuando en realidad no se dedican a lo que la gente quiere que es meter a la cárcel los saqueadores del erario público.

¡A ver cuando lo hacen! Aquí seguimos esperando, porque hasta el momento demuestran que les hace falta valor, tener un poco de conciencia cívica, honestidad y responsabilidad con lo que hacen. Así de simple.

http://oscarcontrerastamaulipeco.mx