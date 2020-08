DE PRIMERA……… LA DAMA DE LA NOTICIA

POR ARABELA GARCIA… 19 DE AGOSTO DE 2020

EMPLEADOS DEL DIF RECIBIRAN EL CIEN POR CIENTO DE SU SALARIO; EL ALCALDE DA REVERSA A QUITARLES EL 50 POR CIENTO DE SU SALARIO.

GOBERNADOR DE TAMAULIPAS DA LA CARA EN REUNION DE CONAGO Y PONE LOS PUNTOS SOBRE LAS IES SOBRE DENUNCIAS DE ALEJANDRO DIAZ DURAN.

LOS INFORMES DE ALCALDES Y GOBERNADOR CUANDO Y QUE VAN A INFORMAR

Este martes el alcalde le dio reversa a las acciones que realizo en contra de los empleados del DIF en el ajuste de un 50 por ciento, argumentando que no tenía recursos y que por ello había tomado esa decisión, sin embargo este día los empleados tuvieron la buena noticia de que todo se dio marcha atrás y que se les regresara la mitad de la catorcena pasada que se les había sustraído de su salario y la próxima que está a pagarles vendrá completa.

Las autoridades del DIF municipal dieron a conocer a los empleados esta noticia, quienes se vieron muy contentos ya que muchos de ellos a un sueldo de cinco mil pesos les habían quedado dos mil 500 así que les volvió la vida a muchas familias porque cada uno tiene una familia a quien le aportan el esfuerzo de su trabajo, que es su salario.

La explicación de volver al salario que nunca debió haber sido tocado por las autoridades del DIF, fue que el alcalde pidió un presupuesto extra para poder cumplir con ellos , déjeme decirle que ni que tuviera una varita mágica para que cada vez que pide el gobierno federal le da, sobre todo en tan poco tiempo.

Lo importante es que mientras los ciudadanos alcen la voz y exijan sus derechos siempre la ley los asistirá, de tal forma que bien pudo haber sido el exhorto que hizo la diputada ADRIANA LOZANO en el Congreso, o el temor del alcalde a no ser reelecto, pero lo importante es que las personas volvieron a tener su sueldo completo y que el pueblo se entere que cualquier situación donde les asista sus derechos pueden luchar por ellos.

En ningún DIF de ningún lugar de México había sucedido esto ni con la pandemia ni en las peores crisis del país, porque al final los empleados de estas instituciones ganan muy poco, los que si ganan muy bien son los amigos que llegan con el alcalde y la esposa de este, el resto siempre se ajustan a lo que les dan y es muy poco.

Mientas el alcalde y su esposa quisieron fregar a los más pobres deberían poner en orden la nómina donde tienen a más de 20 aviadores, hijos de Secretario del gobierno municipal que no se encuentran viviendo en Matamoros y tienen un salario que tal y estos nenes no son tocados para nada, a esto como se llama señor Presidente de la Republica.

El que busca encuentra y si ANDRES MANUEL LOPEZ OBRADOR, anda enjuiciando políticos corruptos que empieza por su casa y aunque estos no ganaron por Morena deben ajustarse a los lineamientos de un gobierno morenista y si no que también vayan a la cárcel por corruptos porque esto también se le llama corrupción.

En Ciudad Victoria, la presidenta del DIF visito hogares de muchas familias necesitadas de una despensa y que cree ¡! , les llevaron unas gomitas, panda, como si fuera una burla a la ya tan deteriorada situación por la que pasan por la pandemia y la falta de empleos o el despido de algunos empleados que se quedaron sin percibir dinero y que hoy la situación económica hace estragos en esas familias que son muchas .

Las quejas de las personas fueron muchas, pareciera que la primera dama y su esposo quisieron acabar mal si administración, incluso no reelegirse o será que las expectativas de XICO son bastante nulas, pues así parece.

La guerra sucia que ha emprendido desde hace tiempo en Tamaulipas el suplente a senador y aspirante a la dirigencia nacional de Morena, ALEJANDRO DIAZ DURAN, en contra del gobernador FRANCISCO GARCIA CABEZA DE VACA , la cual ha acrecentado en los últimos días, lo acusa de tener vínculos con organizaciones delincuenciales, podría salirle el tiro por la culata si el pastorcillo de RICARDO MONREAL no sustenta lo dicho y mucho más que continúe con este tipo de desplantes políticos de bajo nivel, a menos que compruebe lo que recabo de muchas otras campañas emprendidas en contra de la primera autoridad estatal cuando ha participado en otras campañas políticas .

Ahora si como dicen hasta no ver no creer y aunque el gobernador no sea una blanca paloma lo cierto es que a como están las cosas para ponerte con sansón a las patadas tienes que ver el nivel de cola que traes, de lo contrario el gobierno federal así como anda cortando cabezas en política el gober tamaulipeco sería un blanco fácil, sin embargo no en balde logro llegar a la gubernatura para salir por la puerta de atrás, no sería un final feliz.

Aun no se sabe cuál es el juego que trae ALEANDRO DIAZ DURAN, en Tamaulipas pero lo cierto es que todavía no recibe los desaires que son capaz los tamaulipecos cuando se meten donde no les mandan y todo parece indicar que el mandadero de MONREAL trae encargo adelantando en este estado, pero el asunto es a quien pretenden apoyar cuando al cuarto para la hora de la apertura del proceso electoral no hay perfil que valga la pena de morena en el estado, a menos que sea AMERICO VILLARREAL y aun así es blanco fácil para el resto de la oposición.

La Secretaria de Salud en Tamaulipas fue salvada por la pandemia ya que hasta antes de que esta llegara los bonos de GLORIA MOLINA andaban muy bajos; hoy por hoy aunque los hospitales no están equipados al cien en temas de insumos para médicos y enfermeras , la ciudadanía altruista a estado abasteciéndolos ya que estos tiempos han servido para la unidad y la ciudadanía ha respondido bien al llamado de los médicos; cabe reconocer que la funcionaria de la salud en el estado no ha parado y por lo menos los contagios no han sido tan catastróficos como en otros estados.

Y los informes del gobernador y los alcaldes para cuando!!!, aunque no hay mucho que informar de las acciones del plan municipal o estatal de gobierno debido a que la pandemia absorbió la agenda, si hay las actividades alternas que se unieron durante los últimos cinco meses del COVID-19 en estas dos áreas de las entidades.

Aunque se cree que no deben de pasar el mes de septiembre para generar información al público y cumplir como lo establece la ley municipal.

