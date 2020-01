EN #2020 SEGUIREMOS IMPULSANDO EL DESARROLLO DE TAMAULIPAS…

HIPÓDROMO POLÍTICO

POR CARLOS G. CORTÉS GARCÍA

Después del periodo vacacional decembrino, el Gobernador de Tamaulipas inicia el año reuniéndose con su gabinete.

Reynosa: con las alas rotas…

El alcaldito, Hugo Ramírez Treviño, vive como potentado.

Y hablando de Reynosa, los amantes de lo ajeno dejaron a pie al Secretario del Ayuntamiento.

Francisco García Juárez comparte la rosca de reyes con periodistas.

Ayer lunes 6 de enero, el Gobernador de Tamaulipas inició formalmente el año #2020 trabajando, lo que genera un buen augurio para los próximos meses.

Primero, se reunió con su Gabinete y en ese marco anunció que su administración continuará impulsando acciones para fortalecer el crecimiento y desarrollo de la entidad, buscando que dichos esfuerzos permitan generar bienestar para las familias tamaulipecas.

El mandatario tamaulipeco convocó a sus colaboradores a redoblar esfuerzos y a mantener su compromiso con el estado y con las familias tamaulipecas, “a quienes nos debemos”, dijo el mandatario tamaulipeco.

Señaló que espera que este #2020 sea un gran año para las familias tamaulipecas porque su gobierno seguirá impulsando el desarrollo económico y generando confianza”, manifestó el Gobernador Cabeza de Vaca quien reiteró que en los últimos años Tamaulipas ha destacado en rubros como la recaudación de impuestos federales, ocupando el segundo lugar nacional después de la Ciudad de México; y en la generación de empleos, situándose en las primeras 10 entidades con mayor generación de nuevas plazas laborales.

Asimismo, reconoció la reducción de los índices delictivos, que han permitido ubicar a Tamaulipas por debajo de las 15 entidades más violentas del país; la atracción de turistas con el récord histórico de visitantes el pasado verano; somos líder nacional en proyectos de energías renovables, así como en atracción de Inversión Extranjera Directa.

Y fue tajante el Gobernador de Tamaulipas: “a pesar de los recortes, estamos convencidos de que sacaremos adelante al estado con diversas acciones que llevaremos a cabo, acciones de austeridad por parte del Gobierno de Tamaulipas que nos permitan ser más eficientes para hacer más con menos y seguir manteniendo al estado altamente competitivo para que siga llegando la inversión y generando empleos”.

En su alocución, el Gobernador Cabeza de Vaca exhortó a los servidores públicos, a los sectores productivos y, en general, a los tamaulipecos, a redoblar y unir esfuerzos con el Gobierno de Tamaulipas para seguir impulsando el crecimiento y desarrollo del estado.

Y puntualizó: “A nombre de mi familia, de mi equipo de trabajo y del Gobierno de Tamaulipas, les deseo que el 2020 sea un año de bendiciones y salud, pero sobre todo de éxitos. El Gobierno del Estado va a seguir trabajando de la mano con los sectores productivos y las familias para mejorar la calidad de vida de cada uno de ellos. Que este sea un gran año para ustedes y sus familias”

Al salir de la reunión, el Gobernador Cabeza de Vaca platicó con los medios de comunicación, ante quienes dijo que todo aquello que no afecte el buen desempeño de las dependencias del Gobierno del Estado se va a reducir, tras anunciar medidas de austeridad para hacer frente a los recortes federales y a pesar de ellos, se seguirá trabajando para que Tamaulipas continúe siendo altamente competitivo, atrayendo inversiones y generando más empleos. “Vamos a hacer más con menos. Y seremos más eficientes en la recaudación”.

Anunció que este año se van a invertir más de 4 mil millones de pesos en materia de seguridad, entre vehículos, helicópteros, las bases Tam, el C5 que se está construyendo en Reynosa, y se actualizará y dignificarán los C4 que tenemos, acciones van a permitir dar mayor seguridad e instrumentos que requieren los cuerpos policiacos.

Y ratificó que se han logrado bajar los índices de delitos graves, lo que ha permitido aumentar la visita de turistas en el estado. “Ello -dijo el mandatario- es producto de las estrategias del estado para garantizar la seguridad”.

1. En los últimos días del 2019, la alcaldesa de Reynosa, Maki Esther Ortiz Domínguez, echó a andar una estrategia de posicionamiento rumbo a la candidatura -de no sé qué partido- a la gubernatura de Tamaulipas.

Es un logotipo espantoso, por cierto, del que se rumora le costó a Maki un millón de pesos, pero que no le servirá para nada, porque no concuerda el slogan “Reynosa, las alas de Tamaulipas” con la realidad que se vive en esa ciudad y que es inocultable.

Maki no pasará de lo que ha sido: un gobernante mediocre de paupérrimos resultados. Cosa nomás de preguntarle a la ciudadanía si piensa que esta administración en lo que lleva de existencia, casi 4 años, no ha dado pie con bola. La inseguridad es terrible en Reynosa, la infraestructura en Reynosa es terrible, los programas sociales son terribles. La administración Maki ha sido nefasta para la ciudad y peor para la sociedad.

¿Y entonces? ¿Para que emprende Maki una campaña política con rumbo a la gubernatura? ¿Para qué entrar a un camino sin retorno, donde no logrará pasar de perico perro? Esa sería la pregunta de los 64 millones, pero a lo mejor quien le vendió bien vendido el logotipo, le vendió la idea de que a río revuelto ganancia de pescadores.

Pero lo que quien la convenció de entrarle a las alas de Reynosa, no entiende que en el estado no hay río revuelto. Quien manda en Tamaulipas tiene un escenario muy claro de lo que pasa hoy y de lo que pasará mañana. Más bien me parece que la decisión de despegar las “alas de Tamaulipas” tiene que ver con no tener los pies puestos en la realidad y en el piso, y con su estado de salud que, según parece, cada día está peor.

Además, su entorno cercano no le ayuda a Maki: ni su esposo Carlos, ni su hijo Carlitos, ni sus “asesores” en prensa, política e imagen. Al volar Maki en las Alas de Tamaulipas corre el riesgo de que la caída sea muy dolorosa.

2. Por cierto, y hablando de Reynosa, quien vive como magnate, potentado y empresario gastronómico es el Secretario Técnico del Ayuntamiento de Reynosa, Hugo Ramírez Treviño, “El Alcaldito”. Y se les olvida a estos personajes que llegaron al servicio público con una mano atrás y otra adelante, como el ex alcalde de triste memoria y hoy venido a empresario hotelero, José Elías Leal.

El caso es que “El Alcaldito” desde que llegó a la administración pública resolvió sus problemas de dinero, su vida cambió y se dio lujos que de otra forma hubieran sido impensables: asiste a las corridas de toros en la Ciudad de México, ha remodelado su casa varias veces en los últimos cuatro años, adquirió el lujoso restaurante “El Mesón del Alcaldito” y, en resumen, su vida cambió como del cielo a la tierra.

Y es tal la nueva forma de vida de “El Alcaldito” que se da el lujo de saludar a “los jodidos” a través de las redes sociales, demostrándoles que él es un hombre exitoso gracias a su “intenso trabajo” de lambisconería con la originaria de Chihuahua pero residente de Mission, y aguantando los malos modos y mentadas de madre de su jefa. Y a lo mejor, si, si es un trabajo fácil para quienes no tienen dignidad.

Lo importante es saber si Santiago Nieto, el mandamás de la Unidad de Inteligencia Financiera de Hacienda piensa lo mismo que “El Alcaldito” y en una de esas le congela sus cuentas y las investiga por aquello de aclarar el origen de los dineros del nuevo empresario gastronómico de Reynosa

3. ¿Es cierto como se rumora, en el sentido de que le dieron machetazo a caballo de espadas al secretario del Ayuntamiento de Reynosa, Roberto Carlos Rodríguez Romero, al ser víctima de los amantes de lo ajeno quienes lo dejaron a pie al robarle su vehículo? 4. Este lunes 6 de enero, los periodistas y reporteros compartimos la tradicional rosca de reyes, con el Coordinador de Comunicación Social del Gobierno del Estado, Francisco García Juárez; con Paco Aragonés, Director de Comunicación Social y con Marthita Rubio, Directora de Relaciones Públicas. Y, por supuesto, quienes sacamos el monito, estamos emplazados para invitar los tamales el próximo 2 de febrero. 5. También este lunes, Gerardo Peña Flores, presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso de Tamaulipas, aprovecho, después de una intensa jornada legislativa, para compartir la rosca de reyes con los compañeros de los medios de comunicación. Al convivio acompañó al legislador panista su Coordinadora de Comunicación Social, Mariana Mondragón.

