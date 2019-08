            < En 2020, un PRI con puestos honorarios

PRESENCIA

ANA LUISA GARCÍA G.

1.- Ahora que la arena tricolor se empieza a calentar en torno a la renovación de la dirigencia estatal, es oportuno que los aspirantes analicen la situación económica que sufrirá el partido en los tiempos por venir. A partir del año próximo el Comité Directivo Estatal del PRI no recibirá ni siquiera la mitad de lo que está percibiendo ahora, eso sin contar el posible recorte del 50 % que impulsan los diputados federales de Morena y que estarían contemplados en la elaboración de la Ley de Ingresos de 2020 y Ley de Egresos para el mismo año.

De aplicarse este recorte el CDE del partido en Tamaulipas se iría casi al sótano, con un 22 % o 25 % de los ingresos que ahora ejerce la dirigencia que encabeza Yahleel Abdalá Carmona y eso optimistamente. El Comité Ejecutivo Nacional tampoco está en condiciones de apoyar a los estados cuando tiene hipotecados dos edificios.

Más vale que desde ahora vayan visualizando un Comité Directivo Estatal con puestos honorarios, es decir les pagarían con el privilegio de servir a su partido, esto solucionaría en parte la operación del instituto ante la falta de fondos.

Por eso es importante que los pocos personajes con capital político sean tratados con consideración y respeto y no con el golpeteo de antaño, los tiempos en que el nuevo amo (gobernador) tumbaba del caballo tricolor al que estuviera para imponer el suyo o barría a los del otro bando para dejar limpia la cancha para los suyos, eso ya es historia.

No sabemos si el PRI tenga que hacer un sorteo para llegarse recursos, alguna vez lo hizo, rifó un automóvil y algunos premios menores, pero algunos vieron en ese procedimiento simulación. Hoy tiene que ser de verdad, auténtico, como muchos atrás lo practicó el PAN.

Acción Nacional tenía voluntarios e incluso empleados que se instalaban en la calle para vender los boletos de sus sorteos, es una práctica digna, aunque hoy algunos la puedan ver con desprecio.

El tema es que no es este el momento para provocar fragmentaciones, tampoco tomar con ligereza la gran proeza que reclama el PRI, mucho menos es el cadáver al que puedan pensar en robarle algo de sus raídas vestiduras. Por el contrario es tiempo de sumar, colaborar o aportar en efectivo o en especie.

Es posible que en los primeros días de septiembre ya esté en marcha el proceso de la sucesión, o ¿querrá Yahleel cobrar hasta el 30 de septiembre? Y así empatar con el 1º de octubre cuando figurará en la nómina del Congreso de Tamaulipas.

2.- Alguien le sugirió a Alejandro “Alito” Moreno Cárdenas ofrecer diariamente una conferencia “mañanera” para contrarrestar los dichos del Presidente Andrés Manuel López Obrador, pero la prudencia del nuevo dirigente nacional del PRI le dictó realizar algunos desayunos con representantes de medios de comunicación.

Si la hace cuando menos una vez por semana no será desgastante, pero requiere de especial habilidad. En Tamaulipas hace tiempo que el PRI no tiene un presidente con esas capacidades, porque no se trata de que reporte actividades de su partido, sino de que un líder de opinión, como se supone lo debe ser quien representa a un partido, sea capaz de hacer referencia a los temas del día a día, que fije posicionamiento, que contribuya a formar criterios en los ciudadanos.

Por lo pronto empezaron a arribar al CEN los elementos que acompañarán en su gestión a “Alito” Alejandro Moreno. El nombramiento de Lorena Piñón como Secretaria de Gestión Social viene a confirmar la versión que algunos tenían de que era “comparsa” en el proceso de selección donde supuestamente compitió con el campechano.

Lo que se observa en el nuevo equipo de “Alito” es mayor presencia femenina. Al cargo pre establecido de otorgar la secretaría general a una mujer cuando la presidencia recae en un hombre, que es el caso con Carolina Viggiano Austria (de Moreira), se asignó la Secretaría de Operación Política por primera vez a una mujer, Graciela Ortiz González, será porque el verdadero operador será Rubén Moreira.

Como quiera que sea cartera es cartera y otra asignación femenil fue otorgada a Paloma Sánchez Ramos, Secretaria de Comunicación Institucional. Javier Casique Zárate también recibió nombramiento como Secretario de Acción Electoral. Y Jonathan Márquez Godínez, Secretario Adjunto a la Presidencia del CEN.

Faltan otros nombramientos, a Tamaulipas le ha ido bien en otros equipos, pero falta aún puestos por definirse.

3.- Los nuevos diputados locales asumirán su cargo a partir del 1 de octubre y la entrega del 3er Informe de Gobierno del Lic. Francisco García Cabeza de Vaca será en sesión solemne apenas 5 días antes, es decir el 25 de septiembre. De tal manera que las comparecencias que se propongan y aprueben se estarán dando, por lo menos una parte de ellas con la nueva horneada legislativa.

Salvo que la actual legislatura meta todo el acelerador para dejar concluido este capítulo antes de octubre.

En el caso de que se diera el primero de estos escenarios, sería un espléndido ejercicio para medir capacidades principalmente de la bancada morenista de la que desconocemos todo o casi todo. Se trata de 10 elementos, salvo que el Tribunal Electoral dictamine lo contrario un día antes de que rindan protesta los nuevos diputados, entre ellos hay varios docentes, un par de abogados, pero sin experiencia legislativa, esto es lo que ha trascendido.

Por lo que respecta al PAN, lo comentamos desde que iniciaron sus campañas, es una bancada (22 elementos) con más formación y sobre todo experiencia en desempeños administrativos del sector público lo que facilitará su ejercicio legislativo.

Y la del PRI conformada por 3 elementos, dos de ellos ya fueron diputados, Yahleel Abdalá en el terreno federal y Florentino Aarón Sáenz Cobos diputado local y alcalde de Mante, lo cual también cuenta a la hora de su ejercicio legislativo, a nuestro ver es Tino el que tiene más tablas desde el punto de vista político, mientras que Olga Garza la tercera de la lista plurinominal sólo ha sido regidora en Reynosa y con un puesto en el CEN del OMNPRI.

Ser diputado no sólo tiene que ver con legislar, es importante el tejer acuerdos y para ello se requiere una actitud y desenvolvimiento que son atributos personales. A nuestro ver el más formado para el caso de Sáenz Cobos, pero Yahleel primera en la lista y desde su posición de presidenta saliente del PRI seguramente será la coordinadora de la “pequeña” bancada Tricolor.

EN CORTITO:

MELHEM Y SU FIESTA DE CUMPLEAÑOS.- Edgardo Melhem Salinas ya tiene todo listo para celebrar el próximo viernes 23 su ya tradicional fiesta de cumpleaños, como siempre, será en el ambiente campirano de su rancho en el municipio de Victoria. El exdelegado de la Sedesol y exdiputado federal reúne a un gran número de amigos en su día y seguramente esta ocasión no será la excepción. Le deseamos desde aquí todo género de éxitos en su convivencia personal.

El acaba de concluir su compromiso con “Alito” en la campaña de éste en Oaxaca y Guerrero.

CELSO PIÑA ESTUVO EN VICTORIA.- Efectivamente el Rebelde del Acordeón quien falleció de un paro cardiaco este miércoles, no sólo tocó bajo la Torre Eiffel, recorrió muchos rincones del país, entre ellos Cd. Victoria. Usted recordará que a invitación de la actual administración municipal se presentó hace 9 meses en el parque de béisbol de la colonia México, fue un evento desbordante en el que participaron otros intérpretes, eso ocurrió el 24 de noviembre de 2018.