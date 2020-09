EN ALTAMIRA, ¡ALMA LAURA SÍ HA DADO RESULTADOS!

HIPÓDROMO POLÍTICO

POR CARLOS G. CORTÉS GARCÍA

Con el ejemplo, la alcaldesa de Altamira, ha encabezado desde 2016 una cruzada por el bien de los altamirenses.

Las clases no serán presenciales en el corto plazo: Magdalena Moreno Ortiz.

Al 21 de septiembre se contabilizan 73,697 fallecimientos por coronavirus, más de 13 mil por arriba del “escenario catastrófico” de López Gatell.

La diputada Juana Sánchez padece grave enfermedad.

El vocero presidencial, Jesús Ramírez Cuevas, se consigue las de ocho para él mismo.

La Facultad de Medicina de Tampico cumplió 70 años.

Hablar de Altamira es hablar de uno de los municipios más pujantes de Tamaulipas. Y es que, en los últimos cuatro años, el gobierno municipal que preside Alma Laura Amparán Cruz, ha aprovechado las ventajas competitivas de esa tierra bendita de Tamaulipas y le ha construido otra dinámica que le ha permitido crecer, generar empleos y darle otro sentimiento a los altamirenses.

El Puerto Industrial de Altamira, destaca por ocupar el primer lugar a nivel nacional en el manejo de fluidos petroquímicos, el segundo lugar en el manejo de vehículos de motor en el Golfo de México y el cuarto lugar en el movimiento de contenedores y movimiento total en el manejo de carga. El Puerto hace de Altamira un punto estratégico no sólo para Tamaulipas, sino también para la región centro-noreste de México, impulsando las exportaciones de San Luis Potosí, Querétaro, el Estado de México, Tamaulipas, Nuevo León y Coahuila, entre otras entidades.

Adicional a la existencia de este puerto de calado internacional, que posiciona a Altamira como uno de los Puertos Industriales de la República Mexicana con mayor perspectiva de crecimiento económico y energético, en la zona conurbada del sur de Tamaulipas es el único municipio con reserva territorial para seguir creciendo.

Y aunque haya voces que aseguren que debe haber un divorcio entre la política y la economía, a este escribidor le parece que no debe de ser así. Por el contrario. Me parece que la política debe privilegiar la construcción de una economía fuerte, inteligente y que abone para que todos los habitantes de un territorio vivan mejor, ya que ello ayuda a poder diseñar y operar un modelo político que beneficie a la sociedad a la que se sirve.

Por ello, es relevante, y lo reitero, RELEVANTE, que la Agencia Internacional de Calificación Crediticia Fitch Ratings, haya asignado al municipio de Altamira la calificación crediticia en ‘A+(mex)’, lo que significa endeudamiento nulo bancario, ausencia de uso de esquemas como factoraje financiero y cadenas productivas, lo cual limita la probabilidad de incumplimiento financiero. Altamira, pues, bajo el gobierno de Alma Laura Amparán Cruz, ha conseguido el reconocimiento internacional gracias a sus buenas finanzas.

Y un dato adicional. En 2019, la Inversión Extranjera Directa neta en Altamira, alcanzó un total de $1.62 mil millones de dólares, lo que representa un 7.65% más que el monto invertido durante el año 2017, que fue del orden de los $1.5 mil millones de dólares. Y usted podrá decir que esa inversión no depende del Ayuntamiento. Pero yo le agrego que sí, que por supuesto que los gobiernos locales tienen mucha responsabilidad en la atracción de la Inversión Extranjera Directa. Y al hablar de gobiernos locales hablo de Tamaulipas y de Altamira, quienes han trabajado de manera conjunta en la promoción, en la seguridad, en la estabilidad económica y social, y en la calidad de la infraestructura, porque no podemos olvidar que la inversión llega a donde hay mayor seguridad en la inversión y mejores rendimientos.

La Inversión Extranjera Directa no es inversión especulativa, la que llega y se va. La inversión Extranjera Directa se plantea en términos de operar empresas que construyen infraestructura, contratan personal y venden en ese territorio, y en ese entendido, ha habido un trabajo excepcional de la alcaldesa de Altamira, Alma Laura Amparán Cruz, junto con todo su equipo del Ayuntamiento.

De acuerdo con cifras oficiales, el 25 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) de Tamaulipas, lo genera Altamira.

Pero pasando a lo político, que insisto, va aparejado a lo económico, hay un gobierno que trabaja incansablemente y que, desde el inicio de esta pandemia por coronavirus, en marzo de 2020, apretaron el paso. Y entonces, Alma Laura Amparán Cruz, la alcaldesa de Altamira, convocó a todos los sectores del municipio, las fuerzas vivas, les dicen algunos, para sumarse a la cruzada por mantener a Altamira

Y ello no hubiese sido posible si es que no hubiera un trabajo previo. Hay que recordar que Alma Laura Amparán llegó a la presidencia municipal en 2016, al tiempo que arribó el Gobernador Francisco García Cabeza de Vaca a la titularidad del ejecutivo estatal y, desde entonces, hicieron equipo para lograr y ofrecer buenos resultados a los tamaulipecos, y generar confianza en la gestión.

Y no hay día en que la alcaldesa Alma Laura no recorra las colonias de Altamira, que no llegue a las escuelas y con los vecinos a llevarles beneficios, sumando a esta cruzada a la iniciativa privada, las empresas que están ubicadas en el municipio, quienes han demostrado que tienen responsabilidad social motivada, reitero, por un gobierno que garantiza transparencia y honestidad. En resumen, es de justicia, señalar con toda objetividad en Altamira. Y en Altamira, me parece que la alcaldesa Alma Laura Amparán Cruz ha hecho su trabajo, y lo ha hecho bien, dándole resultados y satisfacción, hablando en términos mercadológicos, a sus electores. ¿Qué le espera en el futuro? Alcaldesa ya no puede ser, pero se abre un abanico de posibilidades políticas. Ya lo veremos. Tiempo al tiempo.

1. Ojo, para quienes cruzan quinielas sobre el regreso a las aulas. Ayer lunes, a través de su cuenta da Facebook, la Subsecretaria de Educación Básica en Tamaulipas, Magdalena Moreno Ortiz, descartó que las clases vayan a reiniciar de manera presencial en el corto o mediano plazo, aunque señaló que se han tenido reuniones con la Secretaria de Salud, Gloria Molina Gamboa, con la intención de ir avanzando en los protocolos de seguridad e higiene que deberán aplicarse para cuando se den las condiciones de semáforo verde en el Estado, en lo que se habrá de llamar Plan de Regreso Seguro, pero hasta cuando que se den las condiciones. 2. Al día 21 de septiembre, México alcanza 700,580 casos positivos de coronavirus, de acuerdo con datos de la Secretaría de Salud del Gobierno Federal. Y de ellos, el número de sospechosos alcanza los 75,754, mientras el número de muertes aumentó a 73,697, más de 13 mil del nivel “catastrófico” que argumentó el Subsecretario Hugo López Gatell, allá por el mes de abril. ¿Terrible? Y mucho. Lamentablemente López Gatell en todos estos meses sólo ha demostrado que es un soberbio intelectual. 3. ¿Será verdad como se rumora que la diputada local Juana Sánchez padece de una grave enfermedad? ¿Y qué ese padecimiento se llama soberbia al amparo del poder público? Urge que un médico, y no López Gatell, la consulte y la medique con urgencia, porque Juana, a quienes sus seres queridos le llaman cariosamente Giovanita, ya se siente alcaldesa de Reynosa y obra en consecuencia. 4. ¿No le parece un poco perverso que ahora el vocero presidencial, Jesús Ramírez Cuevas, de entrevistas de 8 columnas a diarios nacionales, cuando su trabajo es, precisamente, conseguirle a su jefe notas de 8 columnas, lo que por cierto hace tiempo no logra? 5. La Facultad de Medicina de Tampico “Dr. Alberto Romo Caballero” celebró 70 años de su fundación. Y para conmemorar el acontecimiento, se realizó una ceremonia virtual, transmitida en vivo desde el Centro Universitario Sur, y que reunió a docentes, estudiantes, directivos y público en general a través de la plataforma de Facebook.

En este marco, el Rector José Andrés Suárez Fernández, Rector de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, felicitó a los integrantes de la Facultad y a sus egresados que son parte esencial de esta institución. “Me siento muy orgulloso de estar con ustedes por esta vía, donde estamos conmemorando nuestro aniversario y saludar a las numerosas generaciones y a muchos de nuestros egresados que le han dado más brillo a la Universidad”, expresó el Rector.

El Rector felicitó al director de la facultad, Dr. Enrique Álvarez Viaña, y a su equipo de trabajo, por apoyar a los jóvenes que se están formando para atender los problemas de la salud, y que hoy enfrentan nuevos retos, por la situación de la pandemia de Covid-19. “Nos da mucho gusto que la Facultad de Medicina de Tampico siga siendo un ícono de la Universidad en el sur de Tamaulipas y un ícono en toda la Universidad, para bien de todos nosotros”, destacó.

Reiteró que lo más importante para la Universidad son sus estudiantes, “todo lo que hacemos es para ellos, que nuestras actividades sean en beneficio de quienes se forman”, asentó, luego de felicitar a los profesores porque su labor a través de distintas generaciones, ha sido fundamental en la formación de centenares de profesionales de la salud egresados de esta institución.

