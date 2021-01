 EN AVIÓN Y SIN CUBREBOCAS

HUGO LÓPEZ-GATELL,

Antes que nada, desde estas líneas, les deseo un gran año para todos los lectores de este espacio: salud, amor, dinero, bendiciones y proyectos. Vamos a tratar de echarle muchas ganas a esta nueva oportunidad de vida. Y no ha sido este año 2020 de los mejores que en lo personal he vivido. Han sido 365 días complejos, en medio de condiciones sanitarias y económicas difíciles, en donde no todos logramos llegar a la meta.

Hasta el pasado primero de enero, inició este #202 con 126,507 fallecidos por COVID19, a pesar de que el gobierno federal, a través de la “voz experta” del devaluado Hugo López-Gatell Ramírez, ofreció al principio de la pandemia que los muertos no pasarían de ocho mil. Sin embargo, la realidad y los números hoy les estalló en la cara, como sonora bofetada.

¿Qué nos espera para este año? Con todo y la vacuna y una estrategia de vacunación “muy inteligente” del gobierno de la 4T, parece ser que los pronósticos más catastróficos habrán de cumplirse, alcanzando más de 150 mil muertos para marzo, o antes.

¿La vacuna ayudará a México a resolver la crisis de salud? Me parece que no. Si bien es cierto que podrá ayudar a mitigar los daños, lo real es que en el corto plazo no se ve una mejoría sustancial… lamentablemente.

Por lo pronto, le deseo que este año sea mejor en todos los sentidos, y en la medida de lo posible, que el anterior 2020, ese que ya se fue con un saldo más que lamentable de fallecidos, desempleo, negocios cerrados, un PIB que estamos esperando que sea mayor al -9% y una expectativa difícil para este #2021. Pero hay que echarle ganas. Ya estamos aquí, y ahora a vivirlos de la mejor manera posible.

Por cierto, hablando de López-Gatell, lo balconearon al denunciar que en un vuelo que lo llevó a Cancún a recibir el #2021, fiel a su costumbre, abordó sin usar cubrebocas y, entonces, ya se imaginará la crítica que se ganan a pulso.

1. ¿Por qué defenderá tanto el titular del ejecutivo federal al Director General de la Comisión Federal de Electricidad? ¿Qué le sabrá el uno al otro? Sería bueno conocer esos datos porque esa lapidaria frase de “los que se metan con Manuel Bartlett se meten conmigo” de Ya Sabes Quién, abrió muchas interrogantes sobre esa intensa relación entre ambos personajes. Y el caso del apagón del pasado lunes no es un tema político sino un tema técnico que debe resolverse de inmediato. ¿Podrá Bartlett? Si es cierta la información de que le metieron un tijeretazo a los recursos del mantenimiento de las instalaciones eléctricas del país, cierto es que va a estar difícil. Pero como dijo el ciego, “ya veremos”. 2. Jesús Nader Nasrallah, el presidente municipal de Tampico, nuevamente fue reconocido como uno de los mejores alcaldes de México. Y no es la primera vez. A lo largo del difícil año #2020, Chucho ha sido reconocido en innumerables ocasiones. ¿Y es importante el reconocimiento? Por supuesto que sí, pero más importante es el reconocimiento ciudadano, ese que Nader tiene en la bolsa, porque desde su posición en el Ayuntamiento porteño, ha logrado pasar de las palabras a los hechos: Tampico Brilla, que ha sido su programa insignia y, con inteligencia y con una estrategia ganadora, ha logrado convertirlo en acciones que cambiaron el rostro al Tampico que recibió en 2019.

Y ello no es cosa menor, cuando, políticamente, hay dos datos que vale la pena destacar: Chucho Nader debe ser el candidato del PAN a la reelección el próximo 6 de junio y así será. Con Nader en la papeleta, Acción Nacional tiene el triunfo asegurado. El segundo dato es que enfrente, en MORENA, o en cualquier otro partido no hay nadie capaz de arrebatarle el Ayuntamiento a Chucho Nader ante los grandes resultados alcanzados por Nader y su equipo al frente de la administración municipal porteña. Y recalco para que quede claro, no hay nadie, no hay ningún candidato, que pueda ser adversario serio para el alcalde de Tampico. Tiempo al tiempo.

Y mientras que se asegura que el todavía alcalde de Nuevo Laredo, Enrique Rivas Cuellar, será el candidato ganador a Diputado Federal por el Distrito 1 de Tamaulipas, también en los mentideros políticos se asegura que para Río Bravo Carlos Ulivarri saldrá como tapón de sidra de la presidencia municipal por sus malos resultados, lo que abre la posibilidad a Raúl García Vivián para defender los colores azules. Asimismo, se asegura que el líder del Congreso Tamaulipeco, Gerardo Peña Flores será candidato a diputado federal por el Distrito 2 con cabecera en Reynosa.

Finalmente, es secreto a voces, que el candidato del PAN a alcalde de Reynosa será Jesús María Moreno Ibarra “Chuma”.

