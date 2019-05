EL INFLITRADO…

Vamos con el Humor: ¡ Enlatados!. ..Tema “Gallegos”

Y dice Así: –Un gallego le pregunta a otro: – Oye Venancio, ¿los tiburones comen sardinas? – Claro que sí, Manolo. -¡¡ ¿Jolines y cómo le hacen para abrir las latas?!!

En Caída Libre ¡¡A Etienne nadie lo detiene!!

Vaya usted a saber que está prometiendo o que discurso está enviando a sus pocos seguidores ALEJANDRO ETIENE, que en redes sociales el ex Presidente Municipal de Victoria, hoy candidato del PRI a ser reelecto para intentar continuar como diputado en el Congreso de Tamaulipas, le dicen que van a votar “para que sea Alcalde y arregle el problema del agua”, por cierto le comento que no solicito permiso para hacer campaña como candidato, para no perder el jugoso sueldo de más de 100 mil pesos que recibe del congreso como diputado en funciones.

Alejandro Etienne se hace acompañar por el candidato a diputado suplente Alberto Rojas alias “El Beto” que nada bueno abona a su campaña pues solo reclamos y malos comentarios se escriben de el en redes sociales, pues en su paso por la CNOP Victoria como dirigente juvenil salió peleado con la mayor parte de su comité directivo ya que solo él saco tajada de dicha representación, consiguiendo la dirección de recursos materiales en la administración como Alcalde de Alejandro Etienne y ni con una recomendación o un vale de gasolina apoyo a la causa, posteriormente apoyado por Efraín de León dirigente en aquel entonces de la CNOP estatal a quien también traicionó, consiguió ser regidor para el periodo de dos años con el nefasto Oscar Almaraz, por esto y más “Etienne, no está en el ánimo de la gente”, el próximo 2 de junio, “Etienne, ya no tendrá el voto del pueblo y con ello, ni la opción para repetir en el Congreso.

“Ángeles Azules Tam.” confianza en carreteras de Tamaulipas

Vaya nuestro reconocimiento a la excelente organización y a la gran responsabilidad del gobierno de Tamaulipas al crear la policía de Auxilio carretero y “Ángeles Azules Tam.” El personal se distinguió por el gran trabajo que realizaron al apoyar a quienes sufrieron desperfectos mecánicos para que pudieran continuar su camino y llegar felizmente a sus destinos turísticos en Tamaulipas y otros en su recorrido a sus lugares de origen, los testimonios de personas de diferentes estados de la república y turistas extranjeros que se vieron afectados en su momento por algún desperfecto en sus vehículos y que fueron auxiliados de manera por demás eficiente les genero una absoluta confianza e hicieron público el agradecimiento al gobernador Francisco García Cabeza de Vaca y a su equipo de trabajo. Más de 3500 personas fueron beneficiadas según las cifras oficiales rendidas por estos servicios públicos enfocados al apoyo de los turistas durante el período vacacional de Semana Santa, con un total de 200 servicios el número de teléfono 911 fue el número que utilizaron los paseantes para ser atendidos y qué sigue estando disponible las 24 horas y los 365 días atendidos por los mencionados servidores públicos

¿Qué pasa con el fiscal electoral en Tamaulipas?

La polémica que se ha suscitado en torno a la vacante al frente de la Fiscalía Especializada en materia de delitos electorales se halla desligada totalmente del proceso electoral 2019, esto lo aseveró el diputado local suplente Arturo Esparza Parra, quien mencionó que esto deberá ocurrir una vez sea expedida la Ley Orgánica de la Fiscalía General de Justicia del Estado.

El nombramiento de Fiscal Especializado en Delitos Electorales que se encuentra atendiendo el Congreso se deriva del proceso de consolidación de la Fiscalía General de Justicia del Estado, se trata de un cargo de nueva creación que forma parte de la que será la estructura orgánica de la Fiscalía General”, el vocal de la Comisión de Justicia del congreso local mencionó que el Poder Legislativo se encuentra dentro del plazo para la designación de dicho cargo. Hasta el momento solo se conoce una propuesta enviada por el fiscal general Irving Barrios Mojica, ante esto la diputada local por el Distrito 15 de Ciudad Victoria aseguró que ya se han recibido varias propuestas adicionales mediante la Oficialía de Partes del Congreso.

“Se está analizando el perfil del próximo fiscal y para que no haya algún pendiente o algún detalle que nos haga volver a dirimir la reunión, yo creo que la próxima semana ya lo vamos a poder sacar adelante”, mencionó así la Diputada Teresa Aguilar Gutiérrez quien es presidenta de la Comisión de Justicia.

