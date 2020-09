EN CONCRETO

Por: Ángel A. Guerra

Maki, 2º Informe: Reynosa, puntal de Tamaulipas

La pujanza institucional de un municipio que ha potenciado la reactivación económica mediante la creación de 3,500, de los 5 mil empleos generados en Tamaulipas, y la concreción de proyectos emblemáticos de un Plan Municipal de Desarrollo que lleva obras y beneficios a los sectores vulnerables, colocando la educación como palanca de proyección del futuro, serán la síntesis del II Informe de Gobierno que rendirá a la ciudadanía la Alcaldesa de Reynosa, Doctora MAKI ESTHER ORTIZ DOMÍNGUEZ.

La Segunda comparecencia de la Primera Autoridad Municipal, difundida por redes sociales, está prevista a desarrollar este jueves 10 de septiembre a las 10:30 horas, por lo que el Ayuntamiento de la ciudad invita a presenciarlo por medio de la redes sociales por las que será transmitido.

Adelantó la Presidente Municipal que serán dados a conocer todos los avances logrados por la administración que encabeza, que ha sido reconocida por el alcance social de su obra pública, beneficios a la educación y por la transparencia en el uso de los recursos públicos.

Por protocolo, el Informe será entregado en Sesión Solemne de Cabildo al Primer Síndico del Ayuntamiento, y en el cual se verán las acciones que el Gobierno Municipal ha realizado para el bienestar de los reynosenses, derivado del Plan de Desarrollo Municipal, aseguró la Alcaldesa MAKI ESTHER ORTIZ DOMÍNGUEZ.

El día 10 de septiembre a las 10:30 de la mañana será trasmitido por Facebook Live y YouTube, para que los ciudadanos conozcan las múltiples obras pluviales que se han agregado a la infraestructura municipal y el apoyo al deporte, entre otras estrategias del Gobierno de Reynosa.

«De los 5 mil empleos que se han recuperado en Tamaulipas, más de 3 mil 500 corresponden a Reynosa, con estrategias como las ferias virtuales, la reciente en que se ofertaron más de 700 empleos», aseguró la Doctora MAKI ORTIZ DOMÍNGUEZ.

Por cierto, el Gobierno de la Doctora MAKI ORTIZ realiza trabajo continuo de rehabilitación del la red de alumbrado, a través de la Coordinación General de Servicios Públicos Primarios, logrando restablecer la iluminación de varias colonias con mas de 100 lámparas reparadas y sustituidas del 1 al 5 de septiembre.

En la colonia José López Portillo fueron reparadas 9 lámparas suburbanas y 1 LED, así como en la calle Dr. Cantú de la colonia Los Doctores y en la calle Cachorros de la colonia Los Leones; 1 lámpara reparada en calle Ejército Nacional de la colonia Altamira y 1 foco ahorrador en la calle Abasolo de la colonia Nuevo México, entre otros.

DEJAN CONAGO: “EL GOBIERNO

CENTRAL NOS LIMITA”, CdeV

Los diez mandatarios que integran la Alianza Federalista, entre los que se encuentra el Gobernador de Tamaulipas, FRANCISCO GARCÍA CABEZA DE VACA, acordaron hoy dejar de integrar y de participar en la Conferencia Nacional de Gobernadores, a fin de fortalecer a la Alianza como un espacio de colaboración efectiva, diálogo y contrapeso entre las entidades que la integran y la Federación.

Actualmente, la Alianza Federalista está integrada por los estados de Tamaulipas, Nuevo León, Coahuila, Durango, Michoacán, Colima, Jalisco, Guanajuato, Chihuahua y Aguascalientes.

“Quienes estamos aquí presentes representamos a los estados más productivos y competitivos del país, que generan hoy en día el mayor número de empleos, desarrollo e impuestos para el Gobierno Central”, expuso el Gobernador GARCÍA CABEZA DE VACA.

“Y por supuesto que es lamentable que estén limitando el desarrollo continuo que requieren estos estados para seguir generando riqueza, empleos y recursos para que el Gobierno Central pueda distribuirlos en el resto del país”, lamentó, en relación a la Ley de Coordinación y el Pacto Fiscal entre las entidades y la Federación, cuya reformulación es uno de los temas por los que pugna la Alianza.

Los Gobernadores aclararon que son respetuosos de la CONAGO, de los mandatarios que la integran y de su actual presidente, JUAN MANUEL CARRERAS LÓPEZ, Gobernador del Estado de San Luis Potosí.

Durante la reunión de trabajo celebrada en el Palacio de Gobierno de Chihuahua, también acordaron continuar reforzando la capacidad de diagnóstico y atención oportuna de pacientes con Covid-19, así como fortalecer las instituciones de Salud de las entidades participantes.

“Hemos trabajado coordinadamente, hemos aprendido de nuestras experiencias y errores para enfrentar esta situación sanitaria tan delicada en el país. Las áreas de salud de cada una de nuestras entidades han jugado un papel muy importante para amortiguar la pandemia”, dijo FRANCISCO GARCÍA CABEZA DE VACA.

En materia económica, acordaron crear una agencia de promoción de inversiones, denominada Invest in Mexico, para atraer capitales a los estados integrantes de la Alianza.

Realizaron un exhorto a la Secretaría de Economía para que libere los recursos de diversos Fondos, como es el caso del Fondo Minero, previamente comprometidos y autorizados para la ejecución de proyectos para las entidades beneficiarias.

Incorporar la energía como tema de la agenda permanente de la Alianza Federalista, a fin de velar por la soberanía energética, garantizar combustibles y energías más accesibles y fortalecer una política energética sustentable.

“NO ES UNA RUPTURA”

La decisión de los 10 gobernadores se da a más de dos semanas de la reunión que sostuvo el presidente ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR con la CONAGO en San Luis Potosí, donde se alcanzaron acuerdos sobre el pacto fiscal y la reestructuración de la deuda.

En su mensaje a medios, los gobernadores JAVIER CORRAL (Chihuahua), ENRIQUE ALFARO (Jalisco) y SILVANO AUREOLES (Michoacán) enfatizaron que esta salida no pretende ninguna ruptura, sino construir un nuevo espacio de diálogo para fortalecer el federalismo.

«Es momento de analizar seriamente el papel que los gobernadores jugamos en el destino de México (…) La CONAGO perdió fuerza y todo el potencial que tenía como un diálogo de interlocución, ya ni siquiera funciona como un mecanismo de diálogo eficaz y útil, se convirtió en una entelequia que fue mermada por el reparto discrecional de los recursos», dijo CORRAL previo al anuncio.

El gobernador de Chihuahua también acusó que las declaraciones del presidente LÓPEZ OBRADOR colocan a la oposición como «el enemigo a vencer».

«Desde Palacio Nacional se ha lanzado una y otra vez lo que pareciera una amenaza tajante: ‘estás conmigo o contra mí’. El objetivo de esta alianza no es atizar la discusión política, como se hace diario desde las mañaneras (…) Surge de la esperanza de un cambio profundo, (porque) hemos pasado a la libertad amenazada.

ARRANCA ELECCION 2020-2021

De otro lado y en cumplimiento a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (LEGIPE), este 7 de septiembre, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) dio inicio a la contienda electoral que culminará el próximo 6 de junio en las urnas; el Proceso Electoral Federal 2020-2021 implicará la renovación más grande del poder público en la historia del país y en el que se pondrá a prueba la consistencia de la democracia.

En la explanada del INE en la ciudad de México, se realizó una ceremonia de honores a la bandera, donde el Consejero Presidente LORENZO CÓRDOVA VIANELLO, subrayó que los comicios del 2021 serán un parteaguas y el contexto es el principal desafío que pondrá a prueba la consistencia de la democracia mexicana, de esta manera se iniciará la aplicación del Plan Integral y el Calendario Electoral que se ha dispuesto tanto para el Consejo General, como para las Juntas Local y Distritales que comenzaran los trabajos que ahí están desglosados.

En presencia de consejeras, consejeros y representantes de los partidos políticos y del Poder Legislativo, convocó a trabajar para que las elecciones del 2021 se conviertan en el mayor espacio de tolerancia e inclusión y “la renovación de los poderes públicos transcurra en paz, con libertad y en condiciones de higiene que aseguren el derecho a la salud y el ejercicio libre de todas las personas involucradas”.

Hagamos que 2021, dijo, “sea recordado como el año en el que el compromiso con la democracia se impuso al desafío de la emergencia sanitaria y que las elecciones que hoy iniciamos sean recordadas como el ejemplo de la madurez política de una sociedad”.

A nombre de las consejeras y consejeros, el Presidente del INE reconoció la capacidad técnica de cada una y cada uno de los profesionales que integran el Instituto Nacional Electoral y les reiteró públicamente que su trabajo no sólo es un trabajo burocrático, sino una causa, “una contribución para evitar que los discursos de odio y polarización que, en ocasiones buscan imponerse, dañen aún más el tejido social de nuestro país”.

Posterior a la sesión de instalación del Consejo General, luego de las participaciones de los integrantes que expusieron sus motivos en pro de la democracia, la fortaleza de la participación ciudadana y la confianza en el Instituto Nacional Electoral, el Consejero Presidente LORENZO CÓRDOVA VIANELLO de manera virtual tomó protesta de ley a las y los Vocales Ejecutivos de las Juntas Locales Ejecutivas como Presidentes de los Consejos Locales de las 32 entidades del país, entre la que se encontró la Delegada del INE Tamaulipas, OLGA ALICIA CASTRO RAMÍREZ.

PROCLAMA MARIO:

“NO MÁS FEMINICIDIOS”

Cambio de orientación temática para compartirle que en un acto de gran responsabilidad, profundo sentido humano y cumpliendo su compromiso de escuchar a los matamorenses, el alcalde MARIO ALBERTO LÓPEZ HERNÁNDEZ dialogó con un grupo de mujeres que se reunieron para solicitar su intervención para el pronto esclarecimiento de los hechos en donde perdió la vida la joven KAREN.

El grupo de mujeres se reunió en el exterior del Teatro de la Reforma, en donde se realizó su Segundo Informe de Gobierno; al término del mismo, el Presidente Municipal ofreció llegar hasta la instancia federal para esclarecer el hecho repugnante en donde perdió la vida una joven trabajadora.

Las damas presentes manifestaron al alcalde LÓPEZ HERNÁNDEZ que buscan su apoyo porque requieren sentirse seguras cuando van a sus empleos, o cuando salen de los mismos.

El Presidente Municipal les mencionó que contarán con todo su apoyo para dar seguimiento a la petición que ya se hizo a la Fiscalía General de Justicia en Tamaulipas para el esclarecimiento de los hechos.

Y sí en esta instancia no avanzan las investigaciones nos vamos a nivel federal, les ofreció a las personas presentes a fin de que se dé solución a sus peticiones.

Acordaron nombrar una comisión que estará en contacto permanente con la autoridad municipal para que en forma coordinada dar seguimiento a las investigaciones.

Un día anterior el Presidente Municipal reafirmó su compromiso para estar atento al curso del proceso indagatorio instaurado por la Fiscalía General de Tamaulipas.

Y fue tajante: Esto no debe suceder en Matamoros ni en ninguna parte del mundo; la muerte violenta de una mujer o cualquier ser humano es una mancha indeleble que a todos ensucia.

GONZÁLEZ VALDERRAMA Y

LA EQUIDAD DE GÉNERO

Vuelvo a la ‘polaca’ para compartirle que con la participación de la Doctora OLGA NACORI LÓPEZ HERNÁNDEZ, la Maestra GLORIA HIGUERA MARTÍNEZ y el Licenciado RODOLFO GONZÁLEZ VALDERRAMA, se llevó a cabo una edición más de Dialogando por Tamaulipas, este foro propositivo que a lo largo de los meses se ha convertido en un espacio de interacción en donde la sociedad tamaulipeca conversa sobre los temas de interés y escucha propuestas en voz de los expertos.

El tema a tratar en esta ocasión fue “Equidad de Género: la participación de la mujer en la sociedad”; en la primera ponencia a cargo del licenciado RODOLFO, abordó cuales son las mejores políticas públicas para la igualdad de género, destacó que la equidad es un tema de gran importancia no solo en materia de derechos humanos, sino además en materia de desarrollo económico, social y político.

“Donde no hay equidad de género no se puede hablar de democracia, mucho menos se puede hablar de desarrollo social o de crecimiento económico”, refirió durante su presentación.

Entre las cifras que compartió destaca que las mujeres ganan un 42% menos que los hombres en Tamaulipas, que el 52.6% de las mujeres ganan menos de un salario mínimo y que de cada 100 trabajadores sin paga 67 son mujeres.

La Doctora OLGA NACORI LÓPEZ HERNÁNDEZ compartió durante su ponencia un diagnóstico de la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres en Tamaulipas, donde compartió que sí bien, la entidad está por encima de la media nacional en el Índice de Desarrollo Humano, gracias a la maquila en la frontera norte y PEMEX en el sur, en el rubro de Índice de Desigualdad de género, Tamaulipas dejó de registrar avances desde el 2012, por lo que, se desconoce que ha sucedido de ese año a la fecha.

En materia ocupacional destacó que mientras la mujer destina 58 horas semanales a trabajos del hogar, los varones solo destinan 38 horas, habló de grandes brechas en el acceso a los puestos de poder por ejemplo en el Poder Judicial, donde de cada 100 juzgadores 65 son hombres, mientras que solo hay 34 juezas por cada 100 juzgadores, sostuvo que hay una mejor proporción entre Alcaldes y legisladores y que la mujer se siente más insegura en la desventaja para recibir un salario, conseguir un empleo o ser candidata.

La ponencia de la Maestra GLORIA HIGUERA MARTÍNEZ, se tituló: ¿Cómo navegar en un mundo machista y no morir en el intento? Destacó que pese a todas las vicisitudes que se presenten en la vida laboral la mayor debilidad será también la mayor fortaleza pues al final resistirán porque son mujeres, no se darán por vencidas porque son mujeres, persistirán porque son mujeres, llorarán de coraje muchas veces y se secaran las lágrimas y volverán a la batalla, porque son mujeres y que poco a poco su persistencia de mujeres irá cambiando las cosas.

En la fórmula de lo que funciona para no morir en el intento enlistó: que el desenvolvimiento laboral debe ser impecable, se debe exigir respeto hacia el trabajo propio y ofrecerlo a cambio, valorar lo que otros no valorarán, elegir las batallas y diferenciar de las que se deben hacer en lo individual y en lo colectivo, ser congruentes y no utilizar los prejuicios a favor, defender las ideas propias, posturas y vivir la vida que se ha elegido y se pague el precio.

Dialogando por Tamaulipas tuvo a la sociedad tamaulipeca de más de 21 municipios de la entidad atentos a las ponencias e interactuando a través de sus comentarios y preguntas, lo que cada domingo enriquece el acervo comunitario.

RIVAS, HABLA CON SU PUEBLO

Ante de que se me pase, le comparto que en Nuevo Laredo, el presidente municipal ENRIQUE RIVAS CUÉLLAR inició el programa ‘Te haré una llamada’, mediante el cual se comunica personalmente con las y los neolaredenses para conocer el estado de salud de cada miembro de su familia y cómo sobrellevan esta pandemia del Covid-19.

En la conferencia virtual Lunes de Informe, el alcalde exhortó a los ciudadanos a que contesten las llamadas y poder entablar una comunicación cercana con él, ya que la información que proporcione cada familia será útil para la toma de decisiones y acciones en beneficio de toda la comunidad.

“Hoy quiero anunciarles que hemos sumado una nueva acción para reforzar la lucha contra el Covid-19, se trata del programa ‘Te hare una llamada’, me voy a comunicar personalmente a través de los teléfonos fijos de las familias para saber sobre el estado de salud y el planteamiento de preguntas específicas cuyas respuestas van a ser clave en la toma de decisiones y en la evaluación de la pandemia en la ciudad”, anunció RIVAS CUÉLLAR.

Manifestó que la primera responsabilidad de un gobierno humanista, sensible es garantizar la seguridad de la población y esta incluye la salud.

“Por eso es que hacemos este esfuerzo para contener los riesgos que implica el Covid-19, por favor no dudes en responder a mi llamada la que será identificada con el teléfono 867-302-09-33, juntos y con esta interacción podremos salvar vidas”, destacó el munícipe.

Nuevo Laredo fue una de las primeras ciudades en Tamaulipas en reaccionar a tiempo a la pandemia y el primer municipio a nivel nacional que emprendió acciones específicas contra el Covid-19 mucho antes que lo hiciera el Gobierno Federal.

[-Entreparéntesis: Para evitar rebrotes por coronavirus y mantener la tendencia descendente del número de contagios, la secretaria de Salud de Tamaulipas, GLORIA MOLINA GAMBIA pidió a la población atender las indicaciones de la nueva realidad para tener una convivencia segura. Al presentar el balance de la pandemia al 07 de septiembre, la titular de la SST confirmó 115 casos de COVID-19 y 8 nuevas defunciones, con los que se acumulan 26,104 positivos, de los cuales 21,330 se han recuperado y 1,972 han sido víctimas mortales-].

CHUCHO INFORMA EL DOMINGO

En Tampico, entre tanto, el Presidente Municipal CHUCHO NADER dio a conocer que este domingo 13 de septiembre, rendirá su Segundo Informe de Gobierno, el cual, dijo, será transmitido a través de las distintas plataformas digitales con el propósito de que la ciudadanía pueda participar en este ejercicio mediante la interacción que ofrece este medio de comunicación.

El mandatario precisó que la Sesión Solemne de Cabildo tendrá lugar en el salón principal de la Casa de la Cultura a partir de las 19:00 horas, y resaltó que en la lectura del informe se expondrán los principales logros alcanzados en los últimos doce meses de la administración.

«Vamos a dar a conocer un detalle pormenorizado de todas las acciones, logros y programas que hemos desarrollado en este segundo año de trabajo y esperamos que sea de interés para la ciudadanía. En esta ocasión y por razones de salud pública, el informe será transmitido a través de las diferentes plataformas digitales en lo que constituye un innovador ejercicio que nos permitirá interactuar con la ciudadanía», señaló.

CHUCHO NADER destacó que los principales ejes a informar tienen que ver con la obra pública, servicios públicos, bienestar social, atención ciudadana, turismo, cultura, deporte, educación y los distintos ámbitos de la función pública.

DIF REYNOSA, TRASPARENCIA Y

RESULTADOS, CON CARLOS PEÑA

En otro tema, permítame compartirle que este 2020, el Sistema DIF Reynosa ha trabajado con gran entusiasmo, transparencia y resultados bajo la dirección de CARLOS LUIS PEÑA GARZA, quien estuvo al frente del Patronato de esta loable institución.

PEÑA GARZA agradeció el apoyo a todos los consejeros integrantes del Patronato DIF Reynosa, además a todo del equipo que ha ayudado para brindar más y mejores servicios.

Y además dio las gracias a los ciudadanos y empresarios que han hecho donaciones ante momentos difíciles como la pandemia y contingencia por el huracán, Hanna.

PROGRAMA ALIMENTARIO

BENEFICIA A 37 MIL PERSONAS

Por asociación temática, deje decirle que más de 37 mil personas se han visto beneficiadas con programas alimentarios que proporciona el sistema DIF Reynosa, mediante los programas “Nutriendo Reynosa”, “Desayunos Escolares” y “Aliméntate Bien”.

Son parte de los resultados del Segundo Informe de Actividades del DIF Reynosa, que bajo la gestión de CARLOS PEÑA GARZA y CARLOS PEÑA ORTIZ, se trabaja para combatir las carencias sociales desarrollando diferentes programas, entre estos, los alimenticios a través de los cuales benefician a los sectores vulnerables tanto del área rural como urbana.

Por medio del programa “Nutriendo Reynosa”, se entregaron 16 mil 500 despensas de la canasta básica familiar a 3 mil familias que integran el padrón de beneficiarios.

Además de que se entregaron 5 mil 900 despensas a población por única vez en Audiencias Públicas, Brigadas Multidisciplinarias, y 13 mil 331 despensas a través de Atención Ciudadana.

“En total hemos distribuido 35 mil 731 paquetes de despensas a 22 mil 231 familias en condición vulnerable” dijo.

CARLOS PEÑA ORTIZ, actual presidente del Patronato DIF, agregó que través del programa “Desayunos Escolares”, cuyo objetivo es promover una alimentación correcta en la población escolarizada a través de raciones alimenticias preparadas por los comités de padres de familia, se benefició a 12 mil 506 menores.

Señaló que para la elaboración y distribución de los desayunos participaron 464 madres de familia, para que 12 mil 506 menores beneficiados recibieran 1 millón 656 mil 555 raciones alimenticias de calidad, caliente y nutritiva en 116 centros educativos.

El presidente del Patronato del sistema DIF Reynosa precisó que a través del programa “Aliméntate Bien”, se promueven estilos de vida saludable entre la población beneficiaria de los programas alimentarios.

Por último, un total de 320 egresados de distintos programas educativos que imparte la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT) en el Centro Universitario Sur (Campus Tampico), presentaron el Examen General de Egreso de Licenciatura (EGEL) del Centro Nacional de Evaluación para la Educación Superior (CENEVAL).

La aplicación del EGEL se realizó de manera presencial, con apego a la normatividad establecida por la Secretaría de Salud de Tamaulipas, cumpliendo las estrictas medidas de seguridad en materia sanitaria para evitar contagios y la propagación de COVID-19, tanto en el acceso a las instalaciones como en los espacios cerrados.

En seguimiento a los objetivos para la calidad educativa y como parte del proceso para la titulación, en la Facultad de Enfermería-Tampico, alrededor de 94 alumnos de la Licenciatura en Enfermería presentaron su examen de egreso.

En la Facultad de Ingeniería “Arturo Narro Siller” (FIANS), 77 estudiantes egresados de las carreras de ingeniería aplicaron el EGEL, mientras que de la Facultad de Odontología, 43 egresados de la carrera de Médico Cirujano Dentista presentaron el examen.

Igualmente, de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de Tampico (FADYCS), un total de 106 estudiantes de las diferentes carreras de este plantel, sustentaron esta evaluación.

Por hoy es todo, nos leemos mañana.