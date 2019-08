DIALOGANDO

En desventaja Tamaulipas en políticas públicas.

Por Roberto Olvera Pérez.

El gobernador del estado de los vientos de cambio en Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, señaló que las políticas públicas del Gobierno Federal dejan en desventaja a las entidades federativas más competitivas, como Tamaulipas, ya que la federación está dando prioridad a las entidades del sureste del país. En entrevista exclusiva a los medios de comunicación, luego de la reunión con funcionarios estatales de primer nivel, dijo que ya están construyendo lo que será el presupuesto del estado para proyectos generales, no obstante los escenarios no son alentadores.

“No son muy alentadores, no vemos por parte del gobierno central que tengan mucho ánimo de apoyar, pues prácticamente los proyectos que se tenían encaminados no solo en Tamaulipas, en muchos otros del país, pareciera ser que ellos traen su agenda que no va de la mano con el dinamismo que llevan muchos estados del país”. Especialmente por aquellos que se han caracterizado por ser los de mayor impulso y generación de empleos e inversión, como es el caso de Aguascalientes, Guanajuato, Durango, San Luis Potosí, Tamaulipas y Nuevo León, solo por citar algunos.

Están concentrados en el sureste y qué bueno que se esté apoyando al sureste para desarrollarlo, pero de eso a que se deje de hacer las inversiones e impulsar la competitividad que se requiere en estos estados, no es congruente, dijo tras señalar que los estados competitivos son los que generan riqueza y los que están pagando los impuestos por parte de los sectores productivos, “los que hacen que México se mueva”. Consideró que son criterios totalmente opuestos, por lo que esperan que existan algunas modificaciones de cambios en torno a estas políticas públicas que no apoyan o no abonan en nada al impulso que están teniendo estados como Tamaulipas.

Por otra parte y derivado de la colaboración sostenida entre el Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica (CONALEP) Tamaulipas y Texas State Universy, celebró el pasado viernes 9 de Agosto la primer generación de “teachers” de ingles del curso “Faculty Professional Development”, evento que se desarrollo en las instalaciones de esa prestigiada Institution american. Este curso capacita a los graduandos en la búsqueda de facilitar una inserción laboral de calidad a través de esta materia de innovación de formación y trabajo.

En la ceremonia de honor estuvieron presentes por parte Texas State Universy: Rosario Davis, Directora Asociada del TSIEP (Texas State Interactive English Program); Manuel Goel, Director Asociado for Latin American Engagement International affair; Jill M Rolston-Yates y Lauren Miller, Profesoras del Programa inglés para TSIEP. Y por parte del Conalep de nuestro estado: el Lic. Agustín De la Huerta Mejía, Director General de esta institución en Tamaulipas; Lic. Daniel Salazar Garza, Director Estatal de capacitación del mismo y el Lic. Luis I. Vega Herrera, Director de Recursos Humanos de Conalep Tamaulipas. Esta celebridad es fruto del convenio signado entre la TEXAS STATE UNIVERSY & CONALEP TAMAULIPAS. Bien por ello.

Los “Teachers” que se graduaron y por qué no, orgullo tamaulipeco son: Sonia Garza García, Joanna Priego Zubiri, Lissette Esperanza Villafranca Cortez, Hugo Terán Joch, Ezequiel Santillán, Norma Hernández Sifuentes, Gabriela Guadalupe Olvera Villanueva, Víctor Hugo Berrones García, Gerardo Magallón Núñez, Karen Castillo Zárate y Juan Núñez Pulache. Enhorabuena.

El Gobierno del Estado y Conalep Tamaulipas, pretenden generar una serie de cursos de capacitación de docentes de ingles, enfocados al desarrollo de habilidades pedagógicas y técnicas didácticas para la enseñanza del idioma ingles en sus 4 modalidades (Escuchar, hablar, leer y escribir). Se convocará próximamente al segundo curso en línea con maestros en vivo y estará abierto para “teachers” de todos los niveles de escuelas públicas y privadas, con costos subsidiados al alcance de los “teachers” Tamaulipecos.

De esta manera el CONALEP-Tamaulipas, que dirige atinadamente el Lic. Agustín De la Huerta Mejía, pone de manifiesto su compromiso con los estudiantes para el cumplimiento de objetivos y proyectos sociales enfocados a favorecer a grupos vulnerables con grandes carencias. Esto se aplica en las regiones cercanas a la frontera norte con Estados Unidos, particularmente en las áreas rurales de municipios como: San Fernando, Soto la Marina, Abasolo, Cruillas, Villa de Casas, San Nicolás, San Carlos, Padilla, Jiménez, Hidalgo y otros más del centro de la entidad y pueden ser ocupados tanto en el estado como en el extranjero; además se les otorga una ventaja económica a quienes se han preparado en el idioma ingles, que consiste en elevar su sueldo actual al poder conseguir empleo en otra categoría o en otro ámbito de trabajo.

NOTAS CORTAS

1.- El Gobierno del Estado de Tamaulipas a través de la SET distribuye 5 millones 466 mil 778 Libros de Texto Gratuitos correspondientes al ciclo escolar 2019-2020. Los Libros de Texto beneficiarán a una población escolar de más de 650 mil alumnos y alumnas de educación básica de los niveles educativos de Inicial, Especial, Preescolar, Primaria, Secundaria y Telesecundaria. Bien por ello.

2.- Aunque falta mucho tiempo, quienes gustan de hacer especulaciones políticas proyectan a futuro a Cesar Verástegui Ostos, Gerardo Peña Flores, Víctor Sáenz Martínez e Ismael García Cabeza de Vaca, como posibles candidatos a la gubernatura de Tamaulipas; obviamente por el partido político PAN, en donde siempre han militado. No obstante también se ven otros pero en menor escala política.

Por hoy es todo, en la próxima seguiremos dialogando del acontecer político tamaulipeco. robertoolvera-mt@hotmail.com