T E C L A Z O S

Por Guadalupe E. González

“EN DUDA LA HONORABILIDAD DEL DIPUTADO RIGO RAMOS”.!

SI ANALIZAMOS el escenario político en las filas del Partido (Morena) en Reynosa, les diré, sin temor a equivocarme que, quien se encuentra en grave predicamento político, es nada menos que el empresario gasolinero RIGOBERTO RAMOS ORDOÑEZ, porque éste, tiene en su haber (par de carpetas de investigación), cuyos juicios legales son los marcados con los números (FED-TAMP-REY-2836-2017) y el (FED-TAMP-REY-2838-2017), ambos por la probable venta, almacenamiento y posesión ilícita de hidrocarburos, motivo por el cual, evidentemente “su honorabilidad se encuentra en tela de duda”.

Y SI EL Diputado Plurinominal o “de tómbola” Rigo Ramos, intenta ser candidato de Morena a la Presidencia Municipal de Reynosa, como él mismo lo ha vaticinado, esto habla que entonces, el Partido del Presidente ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR, “seguirá echando mano” de figuras políticas identificadas como “cartuchos quemados”, razón por la que, Morena en Tamaulipas, sin lugar a dudas, “continuará en decadencia”, porque si Morena, desea lanzar a la contienda electoral del 2021 y desea ganar alcaldías, tendría que seleccionar buenos perfiles y no emblemáticos personajes de baja reputación política, como el caso que hoy nos ocupa.

HAY QUE recordar que, en la contienda pasada para Diputados locales, genuinos morenos, en contra de su voluntad, se vieron en la imperiosa necesidad de tener que “pasarse el trago amargo” y lo peor, tuvieron que quedarse callados, cuya inconformidad, fue generada, porque “al presunto empresario huachicolero” Rigoberto Ramos Ordoñez, se le privilegió, al tributársele, indebidamente, el abanderamiento de Morena para ser legislador local, cuya posición política, debió asignársele a otros que si la merecían. Y a eso, entre otras cosas, también “se le llama compadrazgo y cuatachismo”, lo que en esencia ES CORRUPCIÓN.

EN MORENA, partido que fue creado por el Presidente AMLO, se tienen como estatutos, los preceptos de “no robar, no traicionar y no mentir”, pero lamentablemente lo que se hizo y, lo que ahora se proyecta o se pretende hacer con el mismo empresario (del huachicol) Rigo Ramos Ordoñez, es imponerlo, nuevamente “contra viento y marea” como Candidato Moreno a la alcaldía de Reynosa y no porque éste sea un político de muy alta envergadura, sino porque cruelmente, una vez más, la dirigencia estatal y nacional de Morena, en plan de traidores, “estarán dejando fuera de la jugada electoral” a otros prospectos de gran valía, que tienen derecho al referido abanderamiento político.

LO INCONCEBIBLE e imperdonable en este tenor es que, el Partido Movimiento de Regeneración Nacional, “le sigue fallando a sus militantes” y al contexto ciudadano mexicano y en este caso a los reynosenses, porque “Rigo Ramos, como mismos morenos lo afirman, “podrá tener mucho dinero para hacer una o dos campañas”, pero su etiqueta de mala reputación política y “tenerse en duda su honorabilidad”, esto refleja un paso erróneo más, adoptado por quienes integran las directrices de este Partido político, el que más que prosperar, continúa avanzado hacia atrás “como los cangrejos”. Pues los hechos así lo marcan.

Y COMO RIGO Ramos Ordoñez, quiere ser alcalde por Reynosa, irresponsablemente deja de cumplir como Diputado en el Congreso del Estado, para dedicar su tiempo a hacer proselitismo, cuyo tema la verdad, me parece, ampliamente cuestionable. Porque en primer lugar, este empresario gasolinero, involucrado presumiblemente en la ilícita venta de huachicol, según las actas ya descritas, “en poder de la Fiscalía General de la República”, más que fortalecer a Morena lo afecta, porque entonces queda demostrado que, Morena “sigue plagada de traidores”, para favorecer a personajes implicados en actos delictivos.

POR TAL motivo, les diré que, el presunto “rey del huachicol” Rigo Ramos, es un individuo que anda desatado, para perfilarse como Candidato a Presidente Municipal de Reynosa, porque, gentes cercanas él, comentan que, “el supuesto huachicolero”, se siente arropado por su padrino político el Senador RICARDO MONREAL AVILA, el que, por cierto sigue obsesionado con hacerle daño a Tamaulipas.

PARA FINALIZAR, les comento que, el mismo “diputado de tómbola” Rigo Ramos, quien hasta en el Congreso, “ha presumido su etiqueta de millonario”, al mostrar fajos de billetes, “se ha convertido en el causante de la marcada división que sigue predominando en Morena, aquí en Reynosa, porque, quienes dirigen este organismo político en Tamaulipas, “SE HAN DEJADO QUERER $$”, porque hay versiones, no confirmadas que señalan que, “el identificado huachicolero”, ya tiene comprada la candidatura a alcalde por Reynosa , cuya cuestión será cierto o no, pero tampoco se descarta tal posibilidad, que es esencia de los actos de corrupción, provocada por presuntos “huachicoleros” como el referido Ramos Ordoñez, cuyo diputado ha venido dejando “en tela de duda su honorabilidad.

