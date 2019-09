SEÑAL POLITICA

POR: ANWAR A. VIVIAN PERALTA

-En educación, la secundaria Salazar Ceballos es ejemplo en Matamoros

En Matamoros, La dirección de la escuela secundaria general no. 7 “Lic. Ricardo Salazar Ceballos” de esta ciudad fronteriza, dijo su director que se promovieron ampliamente tradiciones culturales.

Fue en el seno de la comunidad estudiantil, el personal docente asi como administrativo donde se logró en reunión con los alumnos de la escuela secundaria general no. 7 que se presentara un proyecto de cultura para todos.

Así mismo, en esta presentación de suma importancia, dijo el director de la institución, profesor NAIF HAMSCHO IBARRA que “Se encuentra trabajando el personal docente de la institución en favor de diferentes proyectos como el que hoy se presentó en cuanto a la cultura y tradiciones”.

Fue con ello como la visita tan productiva que tuvieron en la escuela secundaria general no. 7 de JULIAN GONZALEZ OLALDE Director de Reordenamiento Vial y PEDRO ASTUDILLO Director de Protección Civil cumpliendo la petición que les hicimos de marcar nuestro señalamiento vial para la entrada de nuestros alumnos.

Es así dijo el director de la escuela secundaria que se seguirá trabajando con la comunidad estudiantil en diferentes frentes para recuperar el tejido social y como maestros conocen las necesidades principales de una buena relación entre personal docente y comunidad estudiantil quienes tienen las puertas abiertas de la dir4effión de la escuela que ha entregado muchas generaciones de mujeres y hombres de trabajo y proyecto para Matamoros.

También el director aprovechó para reunirse con los tutores de grupo fijando el rumbo de crecimiento para la institución en cuanto a la dirección y formación de los alumnos y echarse retos a cuesta.

POSIBLES AJUSTES EN REPRESENTACION ZONA NORTE DEL ESTADO

EN LO QUE TOCA AL municipio de Reynosa, aun no se le entrega nombramiento de ratificación al ING. DAVID AGUILAR MERAZ como representante de la oficina del gobernador estado en la zona norte, cargo que dejo FRANICSCO GARZA DE COSS para ir en busca de llegar al congreso del estado como lo logro.

Pues bien comentan que en este caso hay aspirantes a la oficina en mención como HECTOR PEREZ IBARRA, recién electo diputado local suplente por el distrito VI y quien anda urgido por un hueso estatal con seguridad en esa posición sabría sortear bien las acciones y compromisos, desbancando a DAVID AGUILAR en todo caso, veamos hasta dónde llega el padrinazgo de su jefe político FRANCISCO GARZA DE COSS.

PRIISTAS EN REYNOSA Y MATAMOROS CON LA CAMISETA BIEN PUESTA

MIENTRAS que en el PRI municipal, el dirigente local en Reynosa, CARLOS VAZQUEZ, se encuentra en pleno proceso de remodelación del edificio del comité municipal del Partido y contando con el apoyo de priístas que traen la camiseta bien puesta como BENITO SAENZ, GUSTAVO RICO, EVERARDO VILLARREAL entre otros elementos que si quieren a su partido y donde no hay que perder de vista el trabajo que realiza RODOLFO BERMUDEZ PINEDA con entusiasmo y decisión que lo podría llevar a ocupar una importante cartera dentro del comité local como en Matamoros lo hace VICTORE MANUEL RIOS como secretario de gestión social con una intensa campaña de trabajo en colonias y ejidos.

Y YA EN MATAMOROS le comento que MARIO TAPIA, PEDRO LUIS CORONADO, HECTOR SILVA SANTOS, son elementos que no los pierdan de vista, han levantado la mano junto con MONICA GONZALEZ para buscar la candidatura a la presidencia municipal en el 2021.

Mientras que en el IMSS de Rio Bravo la conducción de la institución en manos del director en turno, DR. MARCO ANTONIO GALVAN GARCIA, ha sido en aumento la atención a los derechohabientes y manteniendo un ritmo de trabajo acorde a las necesidades de la misma.

Cabe mencionar que el trabajo en forma permanente, la atención a resolver los problemas de esta unidad de medicina familiar a pesar de las carencias con que ha contado, el doctor y director de la misma MARCO GALVAN ha sabido sortear las diferentes situaciones.

Aquí hay que anotar que se ha tenido un amplio registro que alcanza la derechohabiencia de un total de 70 mil 776 derechohabientes y que en el último corte de mayo de 2019 hay ya 71 mil 211, aclarando el director de la UMF no. 17 que de los 71 mil 211 unos cuatro mil no tienen carnet de afiliación porque no han acudido a darse de alta y por lo tanto no tienen asignado doctor ni consultorio médico.

EN EL distrito III se empiezan a mover personajes para ir por MORENA a la diputación federal y no apoyar ninguna reelección ni mucho menos coalición política.

DENTRO DEL PT, el dirigente municipal en Rio Bravo, RAMIRO BARRON BARBOZA, comento que se encuentran recibiendo adeptos, apoyo y respaldo de ciudadanos que desean seguir respaldando desde este partido del trabajo la cuarta transformación como lo han hecho en favor del hoy presidente ANDRES MANUEL LOPEZ OBRADOR desde el 2006, no apenas hace un año y medio como lo señalan algunos.

Su trabajo dará de mas de 15 años respaldando la política de trabajo de AMLO desde hace años

POSIBLES CAMBIOS EN GABINETE ESTATAL DESPUES DEL 25

En la dirigencia estatal del PAN, anótele la posible llegada del actual sub secretario y ex diputado local a quien no tenemos el gusto de conocer y que responde al nombre de ALVARO BARRIENTOS que jamás le darían paso para ser el titular de SEBISOL por aquello de que se vuele y quiera alcanzar la candidatura al gobierno del estado en el 2022.

MIENTRAS QUE el actual titular del PAN estatal, el matamorense y también ex legislador FRANCISCO ELIZONDO sin ningún argumento más llegaría a la jefatura de la unidad ejecutiva de la secretaria de educación de Tamaulipas la cual a su vez con posibilidades se encuentra de asumir la titularidad que tiene MARIO GOMENZ MONROY como interino nada menos que el maderense AGUSTIN DE LA HUERTA MEJIA actual director general de CONALEP Tamaulipas.

MIENTRAS QUE en la SEBISOL podría llegar VICTOR SAENZ y dejar la jefatura de la oficina del gobernador del estado y proyectarse hacia una diputación federal en el 2021 por Reynosa.

Dejando fuera a ROMULO MARTINEZ sin ningún parabién político, pues mientras no aspire a nada eso es buen síntoma para quien el sistema actual quiere tener en esa secretaria de ensayo político.

MIENTRAS QUE MARIO LEAL RODRIGUEZ a su vez seria removido a otro encargo político dentro de la administración pública al igual que FRANCISCO GARCIA JUAREZ que podría llegar a la posición que hoy detenta VICTOR MANUEL SAENZ MARTINEZ al lado del gobernador.

Felicito también por su cumpleaños este 19 de septiembre a YURENIA SALAS, AGUSTIN DE LA HUERTA MEJIA, FLOR LOPEZ, ROGELIO PEÑA SALAZAR, LIC. JOSE ANTONIO LAMARQUE NASSAR Y RUBEN SILLER TREVIÑO… Y nos veremos.