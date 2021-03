EN EL FUTURO, SE VE LA EXONERACIÓN DE CABEZA DE VACA

Hipódromo Político

Por Carlos G. Cortés García

Aguilar Zinser, abogado de Cabeza de Vaca, adelanta pistas que permiten prever la exoneración del mandatario tamaulipeco.

Recordatorios maternales a AMLO a su regreso a la CDMX.

#UnVioladorNoSeráGobernador: Mujeres a AMLO para que retire su apoyo a Salgado Macedonio.

187,187 decesos por COVID en México al 2 de marzo.

Aprueba Congreso de Tamaulipas, proceso de homologación para decidir desafuero.

Poco a poco se va aclarando lo de las acusaciones contra el Gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca. El abogado del mandatario tamaulipeco, Adolfo Aguilar Zinser, concedió la mañana de este martes una entrevista al periodista Ciro Gómez Leyva, en donde le explicó el meollo de la acusación de la Fiscalía General de la República en contra del mandatario tamaulipeco. Todo el tema gira en torno al origen del recurso por la venta de un departamento en la Ciudad de México, asunto por el cual la Fiscalía General de la República, que encabeza Alejandro Gertz Manero, pide el desafuero del gobernador de Tamaulipas.

Aguilar Zinser aseguró al comunicador que no existe ningún otro delito atribuido al mandatario tamaulipeco, por el que se pida su desafuero, como se ha ventilado en medios. Y por ello, el tema de la denuncia de la Fiscalía será plenamente aclarado en el transcurso del juicio.

Las acusaciones en su contra serán cabalmente desmentidas durante los procedimientos, aseguró el gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, quien además lamentó que en su momento no se le concedió comparecer ante los diputados para aclarar las filtraciones sobre supuestos delitos.

En paralelo, y en un comunicado, el propio mandatario tamaulipeco detalló que, tras notificarle la sección instructora de la Cámara de Diputados la solicitud de declaración de procedencia, los hechos que la motivan se deben a la supuesta falta de pago de impuestos derivada de la venta de un departamento a finales del 2019.

Y más allá del motivo principal, el gobernador García Cabeza de Vaca señala que “extrañamente, en la solicitud presentada por el Ministerio Público se insertan suposiciones y especulaciones contenidas en otras denuncias que nada tienen que ver con las conclusiones que, para efectos del desafuero, se someten a consideración de la Cámara de Diputados”.

Ello significa que, a diferencia de lo que se ha especulado, al Gobernador Francisco García Cabeza de Vaca no se le imputan delitos relacionados ni con el contrabando de combustibles, ni con el narcotráfico, ni de colaboración con el crimen organizado, o cualquier otro delito similar. Asimismo, el mandatario tamaulipeco aclaró que dicha solicitud “no comprende un sólo elemento que conduzca a que la investigación en curso esté relacionada, tampoco, con agencias de los Estados Unidos, como también se ha especulado.

Precisa en el documento que la imputación que se le hace de lavado de dinero “proviene de que el dinero de la venta del departamento fue canalizado a través del sistema financiero, mientras que la presunta comisión del delito de delincuencia organizada se sostiene en la supuesta participación de varios integrantes de su familia”.

Por ello – remata en el documento – “reitero mi disposición a aclarar, en el marco de la ley y del debido proceso, las sospechas que se han sembrado en mi contra, con propósitos políticos y electorales”, dijo.

El hecho es que habrá un proceso que, si no median instrucciones presidenciales, se aclararán las acusaciones y las aguas volverán a su cauce. Y es que, en una democracia, en un estado de derecho, no se pueden usar las instituciones de impartición de justicia para saldar diferencias con los adversarios, para resolver diferendos políticos y para exhibir a quienes no piensan como uno.

Hoy, me parece, es fundamental que se fortalezca en México el Estado de Derecho y el respeto irrestricto a las leyes, que es la única forma que los seres humanos hemos construido para convivir como gente decente. Y utilizar desde lo más alto del poder en México la máxima juarista de que “A los amigos justicia y gracia y a los enemigos justicia a secas” no abona a la gobernabilidad y a la democracia de este país. Y utilizar las instituciones para venganza personal no es una buena lectura. Tiempo al tiempo.

Por lo pronto, parece ser que se puede anticipar una victoria jurídica y política del Gobernador de Tamaulipas, lo que de ocurrir refrendará lo que hemos dicho en este espacio de opinión: Francisco García Cabeza de Vaca se crece ante el castigo y, desde siempre, a lo largo de su vida política y pública, así lo han tratado, acusado, difamado, sentenciado y, hoy, es gobernador de Tamaulipas. Si el mandatario tamaulipeco gana este diferendo, como parece sucederá, imagínese que el Gobernador García Cabeza de Vaca acabará en los cuernos de la luna, mientras que el titular del ejecutivo federal, de perder este round, podría ser el principio de su fin, porque perdería credibilidad que, en política, la credibilidad es la base.

1. El pasado fin de semana, algunos pasajeros del avión en donde regresaba el presidente Andrés Manuel López Obrador a la Ciudad de México, le hicieron sendos recordatorios maternales al primer mandatario, lo que habla de que cada día que pasa se polariza más México, pasando de los insultos personales a ofender al titular del ejecutivo federal en su cara. De ninguna manera digo que este bien, que sea lo correcto. Claro que no. El problema es que se le está perdiendo el respeto a la investidura presidencial y, aunque él, en el púlpito mañanero diga que son gajes del oficio, me parece que debiera de haberle dedicado un momento a la reflexión, porque el malestar ciudadano crece ante la falta de resultados, el incremento de los insultos y la falta de programas de apoyo ciudadano. Reitero, es hora de que el tabasqueño asuma con responsabilidad el cargo para el que fue electo, con seriedad, y no siga intentando acabar con quienes no piensen como él. 2. La Colectiva Nacional Feminista “ningún agresor en el poder” se apersonó la mañana de este martes afuera de Palacio Nacional, donde protestaron contra la candidatura de Félix Salgado Macedonio, como abanderado de MORENA a la gubernatura de Guerrero, y momentos después se enfrentaron con la policía, que terminó por encapsularlas. En las redes sociales, las publicaciones se firmaron bajo el hashtag #UnVioladorNoSeráGobernador.

Esto ocurre luego de que ayer MORENA anunció una nueva encuesta para definir al candidato a la gubernatura de Guerrero, en la que volverá a participar Salgado Macedonio y en la cual no se registró Pablo Amilcar Sandoval, lo que hace pensar que, entonces, todo cambiará en Guerrero para seguir igual, aunque, lamentablemente, no se han percatado que las protestas, en caso de resultar electo de nueva cuenta Félix Salgado Macedonio, podrían generar un caos en Guerrero, la gobernabilidad podría salirse de control y podrían crearse situaciones difíciles que afecten a Guerrero y al país.

3. Al corte de este martes dos de marzo, México sumó 7,913 contagios por Covid-19, para dar un total de 2’097,194 casos confirmados, así como 187,187, decesos, esto es, mil 35 más que el lunes primero de marzo. Así lo informaron las autoridades de la Secretaría de Salud Federal. 4. El Congreso de Tamaulipas aprobó este martes un punto de acuerdo para establecer las reglas del proceso de homologación de la dictaminación que haga la Cámara de Diputados sobre la solicitud de desafuero al gobernador Francisco García Cabeza de Vaca, con la lógica oposición de MORENA, al considerar que el documento elaborado por la Junta de Coordinación Política no les fue dado a conocer hasta la lectura que se hizo en la sesión ordinaria. Aunque no era difícil que adoptaran esa posición. Desde el inicio de la legislatura, los legisladores de MORENA se han opuesto a todo, tomando la sede legislativa como un ring de lucha política, en lugar de entender que desde el Congreso de Tamaulipas se debe buscar el beneficio de los tamaulipecos.

La diputada Karla Mar Loredo dio a conocer los fundamentos legales para este proceso, en los que se establece que el Congreso local tiene la facultad de decidir sobre el desafuero, independientemente de lo que dictamine la Cámara de Diputados, y detalló que dicho procedimiento tiene la finalidad de verificar que la acusación del Ministerio Público federal tenga fundamentos probados y no sea una simple acusación de la posición política que vulnere la soberanía estatal.

Así pues, la Comisión Instructora del Congreso de Tamaulipas procederá a someter a consideración del pleno el acuerdo, seguido del procedimiento de homologación, el cual deberá ser adversarial, por lo que se dará oportunidad a las partes a ofrecer el material probatorio para sostener la acusación y la defensa. Es decir, sin mayoriteo, sin venganzas personales, sin insidias, el Congreso local, que preside Gerardo Peña Flores, buscará la verdad, ante todo, como debe de ser: justicia democrática y no venganza política.

