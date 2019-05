T E C L A Z O S

Por Guadalupe E. González

EN EL MANTE, NO VOTARÁN POR EL EX PRIISTA JAVIER “JAVO” VILLARREAL TERÁN

EL TRAIDOR ex priista y oportunista “chapulín” de Morena Javier “Javo” Villarreal Terán ex alcalde mantense y ex Secretario de Turismo en el Gobierno de Eugenio Hernández Flores, “va a un derrota segura y arrolladora” este 2 de junio, porque los genuinos integrantes del Movimiento de Regeneración Nacional, “no lo pasan ni en pintura”, debido a que éste, “valido del compadrazgo y el amiguismo”, al viejo estilo tricolor, vino a ocupar la candidatura a Diputado Local, allá en la zona cañera, cuyo espacio, debió ser asignado a un Moreno y no fue así. Y los del PRI, “menos le darían el voto”, al contumaz traidor, porque “este sujeto de baja caterva moral”, luego de haberse servido “en charola de plata” y “amasar enorme fortuna” bajo las siglas del Revolucionario Institucional, sin pena alguna, “les aventó la toalla” para refugiarse en Morena.

LO ANTERIOR, fue expuesto sin empacho alguno por JORGE SALOMÓN GONZÁLEZ, Coordinador de Morena en Mante, ante la líder nacional de este partido político YEIDCKOL POLEVNSKY, durante la visita de esta a Tamaulipas, cuya postura de los auténticos Morenos está justificada, porque es una criminal ofensa que, “se le haya dado preferencia a un ex priista y no a un militante que se la ha partido trabajando a favor de Morena”, detalle por el cual allá en la ciudad del Ingenio, “hay una marcada indignación por la imposición” de Javier Villarreal Terán, motivo por el que, los mismos morenos, “al Javo, le auguran un sendo revés político-electoral”, porque simplemente “no van a votar por él”.

A LOS INDIGNADOS Morenos de la ciudad de la caña, por lo que vemos “no los calienta ni el sol”, por el criminal rechazo del que fueron objeto a nivel interno en Morena y por ello, subrayan que, “con no salir a votar”, no se le ayudará en nada al repudiado ex Presidente Municipal del PRI Javier Villarreal Terán, cuya imposición es un claro acto de corrupción e impunidad, porque si analizamos de manera profunda el caso, podremos darnos cuenta que, “el Javo”, por ser un reconocido oportunista, se filtró entre la cúpula nacional de Morena y resultó favorecido, pero “los mismos Morenos, ya han anunciado que, ellos, “se encararán de cobrarle la factura”, al ex edil mantense, llevándolo a la derrota y sino pues “el tiempo os dará la razón”.

EN ESTE TIPO de casos, lo inconcebible e imperdonable es que, se le haya dado preferencia a “un temible cartucho quemado”, porque eso, es lo que realmente representa el citado ex alcalde de Mante Javier “Javo” Villarreal Terán, de quien aducen “allá, tiene una malísima reputación política”, pero no obstante lo anterior, el traidor ex tricolor, fue ungido como abanderado de Morena a Diputado Local, deduciéndose que éste, tal vez fue favorecido “con la candidatura” por conducto del Senador Ricardo Monreal, porque ayer en Victoria, “al Javo”, se le vio acompañando “al perro pantorrillero” Alejandro Rojas Díaz Durán, durante la vista de éste a la capital tamaulipeca.

EN FIN, veremos si los ultra-mega-molestos morenos de Mante, se amacizan en su propósito político de “hacer perder en las urnas a Villarreal Terán”, al que rechazan en plan tajante y sin cortapisas, pero a quien hay que reconocerle que, “éste salió más vivo” que los inconformes militantes del Movimiento de Regeneración Nacional, porque “les ganó el parpadeo” o mejor dicho supo hacerla, porque “él, es de los que saben que, con dinero se arregla todo” y más cuando de por medio hay políticos corruptos, mercenarios y vendidos como el Senador Ricardo Monreal Ávila y el lacayo de éste, Alejandro Rojas Díaz Durán, corriéndose la versión de que “el Javo”, fue uno de los que pagaron 5 millones de pesos, para lograr la Candidatura a Diputado local,. ¿Será? .

EN NUEVO LAREDO, SE IMPUSO A CARMEN LILIA, HERMANA DE PRÓFUGO EX ALCALDE

Y ASÍ COMO EN Mante, hay otros municipios, donde también “se ejercieron imposiciones” en plan mercenario, como sucede en Nuevo Laredo, Tamaulipas, donde precisamente, aducen que por intervención del Senador RICARDO MONREAL ÁVILA, se apoyó “contra viento y marea” a la hermana del ex alcalde de aquel puerto fronterizo CARMEN LILIA CANTUROSAS VILLARREAL, para que esta, fuera ungida abanderada de Morena a Diputada Plurinominal, tema por el que, de manera irremediable a MORENA, “se le están poniendo las peras” en un marco de clara complejidad política, todo por “atender el llamado de ex panistas y ex priistas mercaderes”, dispuestos a dar lo que les pidieran en lo económico”, al menos esa es la versión que al interior de Morena, “ha corrido como fuego en reguero de pólvora”

HAY QUE hacer hincapié para señalar finalmente que, si los ex priistas, ex panistas y ex perredistas que, “se brincaron la barda” para encontrar cobijo político en el partido de AMLO, creen que están salvados de cualquier artimaña financiera que hayan consumado y por “la que están pendientes con la justicia”, el irse a Morena de candidatos, “no los exime de responsabilidad penal”, cuyo tema es otro detalle que no se descarta, porque al menos, eso ya se vaticina en las instancias de gobiernos, porque de todos es sabido que, hay de por medio “políticos amantes de lo ajeno” que, “saben que están en la cuerda floja” y piensan que yéndose al lado del equipo político de López Obrador, estarían sanos y salvos, pero si el Presidente de México, “no comulga con los emblemas de la corrupción y la impunidad”, todos los traidores políticos “de que van a la cárcel, de eso no hay la menor duda”, porque simplemente, “nadie abogaría por ellos.

Por hoy es todo y hasta mañana.

