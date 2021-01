EN CONCRETO

Por: Ángel A. Guerra

En el MC: “Ni amigos, ni compadres”

Los precandidatos del partido Movimiento Ciudadano (MC) solicitaron a la Comisión Operativa Nacional que las candidaturas en Tamaulipas sean decididas sin amiguismos o compadrazgos.

“Vamos a agotar la precampaña y vamos a pedir a la dirigencia nacional para que hagan una elección de candidatos con posibilidades de ganar, sin amiguismos ni compadrazgos”, señaló SILVESTRE RODRÍGUEZ MARÍN, precandidato a alcalde de Reynosa.

Este día estuvieron en Reynosa los precandidatos de Madero, Altamira y Tampico para apoyar a SILVESTRE RODRÍGUEZ como precandidato a la alcaldía de Reynosa por MC.

Los precandidatos a alcaldes del sur de Tamaulipas acudieron a Reynosa a darle el apoyo a SILVESTRE RODRÍGUEZ, que disputa con JUAN CARLOS ZERTUCHE la precampaña para ser candidato a alcalde de Reynosa.

“Tenemos una relación de compañeros (con GUSTAVO CÁRDENAS, dirigente estatal de MC), pero le damos un voto de confianza al senador (con licencia) CLEMENTE CASTAÑEDA y al senador DANTE DELGADO, para que por medio de la Comisión Operativa Nacional decidan la elección con candidatos con presencia y consenso”, dijo.

Cuestionado sobre el riesgo de una candidatura designada por amiguismo o compadrazgo, SILVER respondió que la dirigencia conoce los liderazgos y hay el compromiso de decidir por consensos.

“El licenciado CLEMENTE CASTAÑEDA conoce como trabajamos cada quien, él sabe que esto se gana con votos, no con compadrazgos, él ya dijo, el que esté mejor posesionado es el que saldrá a abanderar el partido”, dijo.

RODRÍGUEZ MARÍN vaticinó que la campaña electoral de este 2021 será muy diferente para todos, pero especial por el Covid-19 que restringirá los actos multitudinarios y las visitas tumultuosas casa por casa.

“Yo estoy listo, nomás estoy esperando que me den la candidatura para salir a la calle el día que la ley lo permita; tenemos plan de acción, propuestas, tenemos todo, nomás estamos esperando lostiempos”, enfatizó.

La campaña será atípica, reconoció, hay que gastar suela y sudor para visitar casa por casa, invitar personalmente a la gente que salga a votar.

“Hay que ir a decirles a las familias que si quieren seguir teniendo la misma ciudad que voten por los mismos, pero si quieren un cambio real necesitan ponerse del lado del Movimiento Ciudadano”, afirmó.

Puntualizó que el trabajo previo, los antecedentes y el día a día harán que la gente salga a votar por los del Movimiento Ciudadano.

Manifestó que los políticos que no han tenido acercamiento con las votantes deben pensarle antes de meterse de candidatos, ya que muchos de ellos no tienen estructuras.

“Ellos no tienen movimiento, no tienen estructura, yo tengo estructura, tengo los comités, tengo todo, de hecho los recorridos que estoy haciendo son con gente que me conoce, que estoy con ellos, llego a su casa, me reciben, me invitan un café, no veo porque no podamos sacar esto adelante”, exclamó.

Remarcó que los 400 Círculos Ciudadanos los formó cuando era coordinador municipal del MC y están listos para unirse a la campaña.

“Como ven todos somos caras nuevas, mujeres valientes y emprendedoras, jóvenes como CARLOS PÉREZ VELASCO (precandidato a diputado por séptimo distrito)”, señaló al presentar a los precandidatos del sur de Tamaulipas.

MAKI LLEVA PAVIMENTO

A LA ‘VOLUNTAD Y TRABAJO’

A propósito de Reynosa, cerca de 4 mil habitantes de la colonia Voluntad y Trabajo cuentan ahora con el beneficio de la pavimentación hidráulica, que mejora su nivel de vida al dar mayor comodidad a sus actividades cotidianas y generar plusvalía a su patrimonio familiar.

El Gobierno Municipal ejecutó la obra de pavimentación de la calle Vicente Guerrero, desde Morelos hasta Flores Magón, en la que se incluyeron cordones y banquetas nuevos y se rehabilitaron las redes de agua potable y drenaje sanitario.

La calle Vicente Guerrero fue cubierta por concreto en sus 3 Mil 562.5 metros cuadrados, beneficiando directamente a más de 3 Mil 800 personas y de manera más amplia mejora la circulación vial en este sector, al contar con nueva señalización.

Sobre las obras que se realizan en Reynosa, la Presidente Municipal dio a conocer que son más de 900 las que el Ayuntamiento ha ejecutado, como pavimentaciones, construcción de drenaje sanitario y pluvial, y rehabilitación de escuelas, entre otras.

DIF REYNOSA CONVOCA

A SU PROGRAMA DE BECAS

Entre tanto, el Sistema DIF Reynosa convocó a registrarse a los programas y becas “Avanzando Contigo”, “Contigo Soy Capaz” y “Apoyando tu Futuro”, que tienen como objetivo ayudar a grupos vulnerables de la sociedad, entre ellos, discapacitados y menores con algún familiar recluido en un centro penitenciario.

El registro para acceder a las becas mencionadas, a través de las cuales se les otorgará un estímulo económico mensual de enero a diciembre del presente año, concluirá el próximo 5 de febrero.

Las personas interesas deberán solicitar una cita a los números telefónicos 899 923 04 32 y 899 923 05 47, para obtener el día y la hora en que deberán llevar la documentación requerida.

El coordinador de Programas y Campañas Especiales del Sistema DIF local, VICENTE PÉREZ, refirió que los padres o tutores de menores de hasta 17 años, interesados en obtener o renovar la beca “Contigo Soy Capaz”, deberán presentar identificación oficial, CURP, comprobante de ingresos, comprobante de domicilio y cédula del Registro Federal del Contribuyente (RFC).

Mientras que del menor con discapacidad temporal o permanente, deberán presentar acta de nacimiento, CURP y certificado médico de discapacidad expedido por el personal del DIF o del CRI.

En tanto, los interesados en la beca “Apoyando tu Futuro”, dirigido a los menores que tienen algún familiar recluido en los Centros de Ejecución de Sanciones (CEDES), requiere llevar la constancia de reclusión del familiar que está en el CEDES.

‘CHUMA’ ORDENA REHABILITAR

LÍNEA GENERAL DE AGUA

Por asociación temática, deje decirle que la COMAPA inició la rehabilitación de un tramo de la línea general de agua potable en el sector Centro, la cual abastece a cuatro calles y un importante número de domicilios.

La tubería de asbesto que corre debajo de la calle Iturbide y 16 de septiembre, se fracturó ante la presión en el suministro del líquido de la línea principal de 4 pulgadas de diámetro, provocando la fuga de líquido.

JESÚS MA. MORENO IBARRA, gerente general del organismo, dijo que derivado de los reportes de los vecinos se atiende esta falla que afecta desde la calle Aldama hasta el Libramiento Luis Echeverría, en la zona Centro.

“Es importante la colaboración de los usuarios para reportar fugas, para que nuestras cuadrillas las reparen. Tengan la seguridad de que todos los reportes, vía CIAC o en redes sociales, son atendidos en todas las colonias de Reynosa. Gracias por ayudarnos a realizar nuestro trabajo”, concluyó el gerente general de COMAPA, JESÚS MA. MORENO IBARRA.

CATASTRO-REYNOSA, RIFA

EL VIERNES 26, AUTO DEL AÑO

Un paréntesis para comentarle que más reynosenses están acudiendo a liquidar su Predial 2021, aprovechando los descuentos y el sorteo «Comienza el Viaje», programado para el viernes 26 de marzo para que el ganador reciba su premio, un automóvil Chevrolet Aveo del año, el día miércoles 31.

La Secretaría de Finanzas y Tesorería del Municipio ha informado que para facilitar y agilizar la recepción de pagos en cualquiera de las cajas disponibles, el causante puede presentar su recibo del año 2020.

Durante enero y febrero se está otorgando el 15% de descuento al Impuesto Predial 2021; el 100% de eliminación de recargos por rezago será vigente desde enero hasta junio; jubilados, pensionados, discapacitados y personas de la tercera edad, sólo pagan el 50% de lo correspondiente al año en curso

CONSULTA VIRTUAL, RECOMIENDA

ENRIQUE RIVAS ANTE EL COVID

Mientras que, en Nuevo Laredo, autoridades de Salud exhortan a la población a utilizar los medios digitales para consulta y asesoría médica.

En las últimas semanas los pacientes COVID que no buscan atención oportuna, llegan a los hospitales con mínimos signos de vida.

El presidente municipal ENRIQUE RIVAS, mencionó que, durante la reunión semanal del Comité de Salud Municipal, los directores de hospitales públicos y privados, relataron lo alarmante de la situación al recibir pacientes que nunca se atendieron la enfermedad y mueren antes de ser internados.

“Es alarmante, la ciudadanía llega con síntomas avanzados y no alcanzan a ingresar, pierden los signos vitales prácticamente en la banqueta. Hay muchos doctores que están asesorando a pacientes a la distancia con la consulta virtual, si no nos cuidamos esto se puede desarrollar de manera trágica”, dijo el alcalde.

Actualmente los hospitales registran una ocupación del 70%, esto derivado del incremento de casos de las últimas semanas.

De acuerdo con los reportes de las instituciones de salud locales, el 70% de los pacientes internados por Covid-19 son adultos mayores, quienes en su mayoría pierden la vida frente al virus.

Desde que inició la pandemia, en Nuevo Laredo 474 personas han fallecido por Covid-19, se han detectado 4 mil 63 casos positivos de los que actualmente 419 se mantienen activos.

ANTE EL COVID, “HACER A UN

LADO DIFERENCIAS”, PIDE CABEZA

A propósito de la pandemia, el gobernador FRANCISCO GARCÍA CABEZA DE VACA exhortó al Gobierno Federal a unir esfuerzos y voluntad política con Tamaulipas para hacer frente a la emergencia sanitaria y económica derivada de la pandemia por Covid-19.

“Vamos a unirnos en estos momentos tan complejos y difíciles, hay que hacer a un lado las diferencias y ver por las familias, los sectores productivos, ayudar a quienes menos tienen, pero generando oportunidades. Y a la vez, llevando a cabo acciones que nos permitan contener al enemigo invisible que el Coronavirus”, llamó el mandatario tamaulipeco.

Dijo que el Gobierno de Tamaulipas se encuentra listo para coadyuvar con las autoridades federales para facilitar la logística del programa de vacunación contra el Covid-19, poniendo a su disposición al personal e infraestructura de distribución y almacenamiento del Sistema Estatal de Salud para acelerar los procesos de inmunización y garantizar su cobertura.

El Gobernador GARCÍA CABEZA DE VACA también informó que Tamaulipas se ubica entre las primeras 3 entidades del país con el mayor índice de recuperación económica ante la pandemia, de acuerdo al más reciente reporte del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO).

“Según los indicadores del IMCO, Tamaulipas está entre los 3 estados de mayor recuperación económica y eso habla muy bien de nuestro estado. Además, somos el estado que más recursos aporta a la Federación, el estado energético por excelencia, el segundo lugar del país en generación de energía eléctrica y energías renovables, pasamos del lugar número 2 al 26 en índice de violencia y nuestro DIF Tamaulipas es el mejor evaluado del país”, destacó.

De acuerdo al Indicador de Recuperación Económica Estatal (IREE) del IMCO, Tamaulipas recibió una calificación alta por mostrar un nivel de actividades económicas muy cercano o por arriba de la actividad económica estimada bajo un escenario sin Covid-19.

GLORIA DE JESÚS MOLINA GAMBOA, Secretaria de Salud, informó que Tamaulipas se encuentra en semáforo naranja y realizó un llamado a la población a continuar cuidando su salud. Dio a conocer que la primera fase de vacunación del personal de salud que atiende Covid-19 continúa con la aplicación de las últimas 1 mil 950 dosis disponibles enviadas por la Federación.

(-Entreparéntesis: Los contagios de COVID-19 y sus complicaciones continúan aumentando en Tamaulipas, señaló la secretaria de Salud, GLORIA MOLINA GAMBOA tras pedir a la población extremar medidas de prevención ya que “muy seguramente hay una transmisión local de la nueva variante detectada en el Reino Unido”. Precisó que Tamaulipas se encuentra en semáforo naranja y por el número de confirmados, se ubica en la posición 12 a nivel nacional, sin embargo, advirtió que la nueva cepa es altamente contagiosa e incluso, se analiza un nuevo caso sospechoso en la ciudad de Tampico. Al presentar el balance de la pandemia, la también especialista en epidemiología informó que durante la jornada de este jueves se confirmaron 277 casos y 58 defunciones; con ellos la cifra oficial es de 45,073 positivos acumulados, de los cuales 37,819 se han recuperado y 3,737 han fallecido-).

MARIO LÓPEZ IMPULSA

PAVIMENTACIÓN Y BACHEO

En otro tema, le comparto que, además del proyecto de pavimentación que impulsa el Gobierno Municipal de Matamoros para el 2021, se trabaja paralelamente en acciones de bacheo que permitan una mejor circulación vial, afirmó el secretario de Desarrollo Urbano y Ecología.

Las acciones de bacheo iniciaron desde el primer día de la administración, sin embargo, no obstante, a que se tiene gran avance, todavía falta mucho por hacer en algunas de las principales avenidas y accesos a las colonias de Matamoros, agregó.

Dijo que dar mantenimiento a las avenidas y accesos principales a las colonias de la ciudad ha sido prioridad en esta administración, motivo por el cual, añadió, este trabajo se realizará permanentemente durante todo el 2021.

El funcionario municipal destacó que estas acciones son posible realizarlas gracias a la aportación que hacen los contribuyentes al pagar su impuesto predial, ya que la mayor parte de esos recursos se canalizan precisamente a la rehabilitación del pavimento.

Este trabajo explicó se suma al proyecto de pavimentación que se está cumpliendo conforme a lo programado, al pavimentar 20 accesos durante el 2019; 20 durante el 2020 y una cantidad igual en el 2021.

CHUCHO NADER RECUPERA

ESPACIOS PARA TAMPIQUEÑOS

En Tampico, entre tanto, el Presidente municipal CHUCHO NADER inauguró este día el nuevo parque Insurgentes, ubicado en el sector Puertas Coloradas en el marco del proyecto de recuperación de espacios públicos destinados al bienestar de las familias tampiqueñas.

El jefe de la comuna acompañado de su esposa, AÍDA FÉRES de NADER, Presidenta del Sistema DIF municipal, así como de los Diputados locales, ROSA GONZÁLEZ y MON MARÓN, destacó que en el nuevo parque se destinó una inversión cercana a los 500 mil pesos y aseguró que este espacio ofrecerá una mejor imagen urbana y brindará mayor seguridad y bienestar a los vecinos.

«Hace apenas unos meses, recuperamos este espacio que era ocupado por el comercio informal y atendiendo las peticiones de los colonos, desarrollamos un proyecto para convertirlo en un sitio destinado a la convivencia y recreación de todas las familias; por ello me da mucho gusto estar con ustedes inaugurando este nuevo Parque Insurgentes, que dará una mejor imagen a este sector, pero sobretodo ofrecerá un entorno que permita la integración de la comunidad», expresó.

PRI, DIPFED: REYNOSA: HOMBRE

Y MUJER; MATAMOROS, MUJER,

De acuerdo con los lineamientos emitidos por el Instituto Nacional Electoral en su última sesión en los segmentos de las candidaturas a diputaciones federales, el Comité Ejecutivo Nacional del Partido Revolucionario Institucional definió la equidad de género en los Estados del país, donde el PRI no formalizó alianza con otras fuerzas políticas, informó EDGAR MELHEM SALINAS.

El Presidente del Comité Directivo Estatal del Partido Revolucionario Institucional dijo que, en el caso del Estado de Tamaulipas, el Comité Ejecutivo Nacional definió fueran cinco mujeres y cuatro hombres para las candidaturas a diputados federales por el principio de mayoría relativa, en el actual proceso electoral.

De tal manera que para los distritos que corresponden al 01 de Nuevo Laredo, 02 de Reynosa, 03 de Río Bravo, 04 de Matamoros y el 08 de Tampico acordó postular candidatas; en tanto que para los distritos electorales federales 05 de Victoria, 06 de El Mante, 07 de Madero y, 09 de Reynosa, corresponde a la postulación de candidatos.

CON MÚSICA REGIONAL,

DESPIDEN AL LIC. JUAN DE LEÓN

Antes de que se me pase, le comparto que, al acorde de un gran número de corridos y canciones regionales que siempre le gustaron, el licenciado JUAN DE LEÓN PERALES, recibió su último adiós el pasado miércoles 20 de enero.

Muy nublado, bajo una pertinaz lluvia y un clima congelante, fue una jornada triste la despedida al conocido profesionista quien había perecido el martes 19 de un sorpresivo y fulminante infarto al miocardio.

Pese a las restricciones sanitarias en el Parque Funeral Gayosso, durante todo el miércoles fueron decenas de familiares, amigos y conocidos quienes estuvieron desfilando ante el féretro instalado en la sala Premium, dando el pésame a su señor padre don FRANCISCO DE LEÓN ROSALES, a a sus hermanos el licenciado RAFAEL; RAÚL, HUMBERTO, EMÉLIDA, MARÍA GUADALUPE y ROSALBA y el doctor ALFONSO DE LEÓN PARELES, nietos, sobrinos y demás familiares.

RECTOR RECIBE A SU SIMILAR

DE LA TECNOLÓGICA DEL MAR

Por último, con la finalidad de ratificar la colaboración y ampliar las oportunidades de cooperación interinstitucional, el Rector de la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT) Ing. JOSÉ ANDRÉS SUÁREZ FERNÁNDEZ y el Dr. HÉCTOR HUGO GOJÓN BÁEZ, Rector de la Universidad Tecnológica del Mar Tamaulipas Bicentenario (UTMART), firmaron un convenio para impulsar acciones en materia académica, científica, de investigación y movilidad estudiantil.

En reunión celebrada en las oficinas de la Rectoría en esta capital, se puntualizó el objetivo de dar seguimiento al convenio marco de colaboración establecido con anterioridad, y a partir de la cual se han generado una serie de proyectos entre los que destacan, los proyectos de aprovechamiento de especies acuícolas como moluscos y crustáceos para el desarrollo de materiales dentales, de la Facultad de Odontología de Tampico; en materia de acuacultura con la Facultad de Veterinaria de Cd. Victoria; y programas relacionados con la formación de profesionales del sector turístico, hotelero y gastronómico.

Cumpliendo con las medidas de prevención por la contingencia sanitaria, el Rector Ing. JOSÉ ANDRÉS SUÁREZ FERNÁNDEZ recibió en sus oficinas al Dr. HÉCTOR HUGO GOJÓN BÁEZ, en donde reiteró el compromiso de unir esfuerzos con la idea de contribuir en el desarrollo del estado y la región.

Por hoy es todo, nos leemos mañana.