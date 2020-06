[email protected]

EN ELECCIONES DEL 2021 AMLO “NO TIENE VELA EN EL ENTIERRO”

Rubén Dueñas

Dejando ver su respeto a la institucionalidad y a la investidura presidencial, el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdova Vianello, al referirse a las elecciones del 2021 dijo que el Presidente Andrés Manuel López Obrador “no tiene vela en el entierro”. Precisó, además. que no debería de tenerla porque es el presidente de los mexicanos hasta el 2024.

Categórico Córdova Vianello dijo que es un proceso interno en el que no deber intervenir, dejando ver su confianza incluso en que como buen demócrata aceptará los resultados de las elecciones para no sumar un problema de gobernabilidad a su gobierno.

En entrevista que concedió al periodista Ciro Gómez Leyva, el presidente del Instituto Nacional Electoral dijo que el INE está por encima de los actores políticos, si no, no podría realizar su función de árbitro electoral y advirtió que en el Instituto no están para satisfacer a un gobernante.

Luego de haber declarado el titular del Ejecutivo Federal que será “guardián” de las elecciones del 2021, Córdova Vianello dijo que López Obrador “es un actos político haciendo política”. Como columnistas agregaríamos nosotros que es el fundador de MORENA, partido que lo llevó al poder en alianza con el PT y el PES, razón de más para que no meta sus manos en el proceso.

El consejero presidente del INE afirmó que en una democracia hay árbitros y éstos están por encima de los actores políticos, por lo que confió en que, como buen demócrata, López Obrador aceptará los resultados del próximo año para no sumar un problema de gobernabilidad a su gobierno.

“Yo quiero entender que el Presidente hablaba a sus subordinados, que es lo que está haciendo un enérgico llamado de atención para que no vayan a intervenir en los procesos electorales….por eso, lo que se tiene en una democracia, son los árbitros, los árbitros que están por encima de los actores políticos, precisamente para garantizar que el juego democrático pueda llevarse a cabo.

“El único guardián de las elecciones en México, de acuerdo a lo que dice la Constitución Política, es el INE; quien va a decidir quién va a ganar son las y los electores; quién va a juzgar el trabajo del INE son las y los ciudadanos”, dijo Córdova Vianello.

Comentó que desde hace semanas el INE está planeando el proceso electoral que comienza en septiembre y confió en tener recursos suficientes para realizarlo y no tener que llegar una vez más a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para resolver un diferendo de presupuesto.

Dijo confiar en que la Cámara de Diputados dotará a los órganos electorales de recursos suficientes para hacer una elección, pero como el infierno esta lleno en el camino de confiados y la democracia constitucional no se funda en la mera confianza, pues hay recursos, espero no llegar otra vez a la SCJN.

El diputado federal de MORENA, Porfirio Muñoz Ledo, llamó a defender la autonomía e independencia del INE, con vigilancia ciudadana y de todos los partidos a los perfiles de los cuatro consejeros electorales cuya designación está pendiente. Hay que vigilar que sean independientes,

En el foro el legislador morenista admitió que hay en el país una polarización que es peligrosa y eso podría afectar a todas las elecciones del 2021. Por eso la integración del INE debe ser de personas independientes para que funcionen bien las autoridades electorales.

Por cierto especialistas consultados aseguran que el presidente AMLO no tiene las facultades jurídicas para convertirse en “guardián” de las elecciones intermedias del 2020-2021, puesto que para eso existen los entes reconocidos en la Constitución para garantizar los procesos electorales, entre éstos el INE, el TEPJF y la Fiscalía Electoral.

Esa práctica de detener a la madre, esposa, hermana o novia de un delincuente para obligarlo a que “suelte la sopa” la hemos venido viendo desde que éramos estudiantes, se daba específicamente en la ya desaparecida Policía Juficial Federal, donde incluso amenazaban a los delincuentes con violarlas enfrente de ellos para que el o los cargos que les estaban imputando.

Dentro de nuestra pendejez con el correr de los años llegamos a creer que esa práctica ya había sido abolida por el mismo gobierno, más que nada por la presión de organismos internacionales, pero, pero, pero, resulta que el Mesías nos da la sorpresa con la detención de la madre, hermana, y la prima o novia, del líder del cartel de Santa Rosa de Lima, José Antonio Yépez (a) “El Marro”, lo que recién ocurrió en Celaya, Guanajuato.

Durante los años que vivimos en Estados Unidos, alrededor de ocho o 10, jamás vimos una cosa semejante y vaya que la delincuencia tenía y sigue teniendo un nivel más alto en todos los aspectos. Para nosotros como periodistas es increíble que ésta práctica siga existiendo en México y nadie con poder haga algo porque esto ya no suceda en nuestro país. De ahí la reacción de “El Marro” el que y pintó su raya con el gobierno de López Obrador.

Lo que también nos sorprendió es el radical cambio de actitud que tuvo el Presidente Andrés Manuel López Obrador, el que a la mitad de su gobierno en lugar de aprehender a los delincuentes les pedía a sus madrecitas que hablaran con su hijo descarriado, que le diéran consejos, para que se encaminara por el buen camino y no se sumara a la delincuencia organizada y ahora de pronto mandan detener a la madre, hermana, prima o novia de “El Marro” con el cuento de que son las manejadoras de los recursos de la organización que él liderea. Por favor, porque no vamos a creer que hayan estudiado business administration en Harvard. Es una gachada, eso sí.

Para dar continuidad al Programa de Habilidades y Competencias para el Desarrollo Profesional, la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT) llevó a cabo el Taller “Inteligencia Emocional”, que se ofreció a los alumnos de las diferentes carreras y programas educativos de ésta casa de estudios.

Según nuestras antenas el taller fue impartido por la Maestra María Alejandra Garza, directora académica de la Universidad Carolina, en Saltillo, Coahuila, quién a lo largo de una hora expuso el tema de manera dinámica a los más de 150 usuarios conectados a través de la plataforma de Zoom , You Tube y Moodle UAT.

Durante su exposición dijo que la Inteligencia Emocional es un constructo que nos ayuda a entender de qué manera podemos influír de un modo adaptativo e inteligente, tanto sobre nuestras emociones como en nuestra interpretación de los estados emocionales de los demás.

Destacó que entre sus beneficios mejora el manejo del estrés, el rendimiento neurocognitivo, la atención, concentración, aprendizaje, memoria, toma de decisiones, la salud mental y disminuye la ansiedad y el cansanci, favoreciendo las relaciones con uno mismo y con los demás. Y vamos por más.

E-mail [email protected]

[email protected]