DE PRIMERA…. LA DAMA DE LA NOTICIA

POR ARABELA GARCIA….

EN ESTADOS UNIDOS YA APLICAN LA VACUNA A EMPLEADOS DEL AREA DE SALUD.

SE PONE EN MARCHA EN TAMAULIPAS INVIERNO SEGURO 2020 Y BIENVENIDO PAISANO.

EN EL PRI LAS MUJERES ESTAN LISTAS PARA LO QUE VENGA.

A donde vamos a parar con tanto contagio pero sobre todo con tanta irresponsabilidad de parte de la sociedad pero también de las autoridades de gobierno.

Apenas hace unas horas se celebró una fiesta a la cual acudieron más de mil personas que obviamente fueron invitadas y claro con rifas de vehículos y aparatos electrodomésticos, nadie quiso faltar.

Esta fiesta la cual fue amenizada con grupos musicales, la cual se llevó a cabo en la Sindicatura del Dorado, Culiacion, fue disuelta por el Ejército, la Guardia Nacional y la Policía Preventiva de aquel lugar luego que llevaba casi doce horas de haber empezado, estamos hablando de un lapso de dos de la tarde a tres de la mañana del día siguiente.

Esta fiesta presuntamente fue organizada por familiares de JOAQUIN GUZMAN LOERA, alias el Chapo.

Esta reunión fiesta que ya tenía más de doce horas, luego que se disolvió por las autoridades, hubo, música en vivo, baile, comida, bebidas y rifas; Según los testimonios, decenas de regalos de aparatos electrodomésticos portaban una especie de etiqueta con las siglas “JGL”,

Se decomisaron siete vehículos recién salidos de agencia, modelo 2021, los cuales no portaban placas de circulación.

Sinaloa, aún se mantiene en alerta sanitaria y al verificar las imágenes divulgadas en redes sociales, sobre la presencia de más de mil personas en una fiesta, con baile, música, comida y bebidas se actuó para disiparla.

Por otra parte, hace menos de un mes que se celebró una lujosa boda, con la asistencia de 300 invitados a la cual acudió el gobernador de Yucatán, CARLOS JOAQUIN GONZALEZ y el senador LUIS ALEGRE.

La presidenta municipal de Benito Juárez, Quintana Roo, MARA LEZAMA, fue exhibida mientras asistía a esta boda de la hija de un empresario de Cancún.

En esta boda los chismosos dicen que no se respetó ningún protocolo de la salud, los cuales están recomendados ante la contingencia de tantos contagios nuevamente en los últimos días.

En esos días que se llevó a cabo la boda, el mismo gobernador acababa de anunciar en el estado que había un repunte de contagios, lo que podría hacer retroceder al semáforo naranja.

La secretaria de salud indica que en Quintana Roo se ha detectado 15 mil casos positivos de covid-19 y 1987 defunciones.

Lo anterior suena a una falta total de responsabilidad ya que en este evento no solamente se convocan a personas sino acuden autoridades a presenciar el evento y las mismas tampoco actúan a tiempo en el dizque narco posada.

Las que andan en la lista y no es negra son las mujeres del PRI que EDGAR MELHEM, contempla para diversos puestos de elección popular, entre ellas, se encuentra KARINA CISNEROS, VILMA GARCIA, IRMA AZUCENA CASTILLO, LAURA GARZA DORADO, YANIN GARCIA, ERICKA CAVAZOS, LAURA GARZA PAEZ y quizá podría dejar alguna fuera, sin embargo este es el ramillete de mujeres tricolores que usted podría estar viendo en la boleta electoral, y lo mejor es que todas tienen oportunidad en cualquiera de las posiciones alcaldía, diputaciones locales y federales.

Aunque el PRI no está en su mejor momento todas ellas tienen muchas posibilidades son muchos y buenos perfiles no como en otros partidos, que siguen siendo misóginos y no piensan en la equidad de género que a fuercitas tiene que aplicarse y otras que deben ser tomadas en cuenta por trayectoria.

El PAN y MORENA que son los partidos que darán una mayor batalla están muy pobre la caballada para el proyecto de equidad y a pocos días para abrir las cartas son pocas las mujeres que figuran porque no las dejan crecer.

La que ira en la boleta electoral aunque no se sabe si como candidata a la alcaldía o en la reelección como diputada federal es la licenciada ADRIANA LOZANO, quien ya se encuentra envolviendo regalos para algunos niños de un sector de la población de Matamoros.

Aunque Morena es el partido en el poder a nivel federal, eso no representa que AMLITO vaya a hecha la casa por la ventana así que seguramente cada candidato tendrá que sacar de su bolsa, aunque cada partido tiene su presupuesto para estos menesteres.

Dicen los sabiondos de estos temas que ALEJANDRO MAYER, no va, ¡! pero si hay muchas posiciones porque lo descartan! es cierto que el señor quizá no sea tan conocido como la coca cola, pero lo que si tiene es que el empezó apoyando el proyecto de Morena desde el inicio y eso le da derecho de participar y sería muy mal que una vez más dejen fuera a la gente que realmente lucha por los ideales de dicho partido.

MARSELLA HUERTA DE LOPEZ, les dio un bono de 500 pesos a los empleados debido a que no les hizo posada por aquello de la pandemia, claro, que si les quería quitar la mitad del sueldo, 500 pesos no es nada pero a como están las cosas en alimentación no les va a alcanzar ni para tamales ni pavo, quizá un pollito sí.

La directora del DIF no se ha dado cuenta que quien saca la chamba en esta institución es la gente que labora ahí, algunas desde hace muchos años, otros van y vienen cada administración pero lo cierto es que la primera dama viene siendo una figura decorativa como la mayoría, no como todas claro está, ya que esas pocas han demostrado que la administración publica se mueve porque ellas son las que mueven al marido, estos casos son muy especiales pero de que los ha habido es real.

En Estados Unidos, ya empezó la vacunación con el sector salud, luego viene el segundo proceso y asi sucesivamente, las esperanzas son mayores ante la aplicación de esta

El Grupo de Coordinación Estatal para la Construcción de la Paz de Tamaulipas se declaró hoy en sesión permanente, con motivo de la época decembrina, para estar atentos a cualquier situación y seguir brindando seguridad a los tamaulipecos y a quienes visitan o transitan por el estado.

En reunión celebrada esta mañana, encabezada por el Gobernador Francisco García Cabeza de Vaca, a la que asistieron de manera presencial los integrantes del Gabinete de Seguridad de Gobierno del Estado, así como de forma virtual los mandos de la Marina Armada de México, Ejército Mexicano y dependencias federales relacionadas con la seguridad, se revisaron las acciones desplegadas en la entidad en las últimas semanas, para proteger a la ciudadanía y combatir los delitos.

Particularmente se informó de las acciones que se realizan dentro de los programas invierno Seguro 2020 y Bienvenido Paisano en los que participan corporaciones estatales y federales, que tienen como objetivo dar tranquilidad y confianza, sobre todo en carreteras.

En la reunión, la Secretaria de Salud del Gobierno del estado, Gloria Molina, dio cuenta de la situación en que se encuentra Tamaulipas en cuanto a la pandemia del Covid 19 y la necesidad de no bajar la guardia en las medidas de prevención para evitar contagios durante las fiestas de diciembre.

La coordinación entre dependencia y corporaciones estatales con las Fuerzas Armadas y entidades federales de seguridad ha sido clave para lograr que hoy Tamaulipas se ubique en el lugar 25 en cuanto a incidencia delictiva, dentro del ranking nacional.

Esto explica que desde 2018 se presenten decrementos continuos en la cantidad de delitos que afectan la integridad y patrimonio de los tamaulipecos.

El Gobernador García Cabeza de Vaca agradeció a las Fuerzas Armadas su apoyo a las labores que desarrollan las corporaciones estatales.

Sugerencias y comentarios [email protected]