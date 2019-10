LA@RED

EN ESTUDIO LA RENUNCIA DE MEDINA MORA, PODRÍA REGRESAR

Ruben Dueñas

Con todo y que el pleno del Senado avaló la renuncia que el 3 de octubre presentó el ministro de la SCJN, Eduardo Medina Mora, la que por cierto primero aceptó el Presidente Andrés Manuel López Obrador, hay señales que nos hacen creer que el respetado jurisconsulto podría retomar el cargo, ya que el mismo mandatario nacional rechazó que exista una investigación en su contra y el PRD está pidiendo no aceptar su dimisión si no la justifica debidamente.

La dirigencia nacional del PRD le está exigiendo al aun ministro que se renuncia sea explicada a todos los mexicanos a través de una reunión con el pleno del Senado de la República, el cuyo marco clarifique las causas de sus renuncia, tal como lo establece el artículo 98 de la Constitución.

Paralelamente a través de un comunicado éste partido político cuestionó al presidente López Obrador la razón “por la que aceptó de inmediato la dimisión sin antes conocer las causas de fondo”. Agregan que el esclarecimiento de la causa es un acto de legalidad y transparencia, así como de respeto al marco jurídico que norma la relación entre los poderes”.

El mandatario nacional por su parte precisó que no hay investigaciones en contra de Medina Mora y precisó que él habló de sabotaje legal, “nuestros adversarios se pusiéron de acuerdo para impedir que se construyera el aeropuerto de Santa Lucía, la información que tengo es que se reuniéron como 16 despachos coordinados para lanzar amparos, ES LO QUE ALCANCE A SABER, PERO NO HAY INFORMACION DE QUE EL MINISTRO MEDINA MORA HAYA APOYADO ESTA ACCION, NO TENGO ESA INFORMACION”, remarcó.

El coordinador parlamentario de MORENA, Ricardo Monreal, dijo que el aún ministro Eduardo Medina Mora, le externó en una comunicación, por medio de un amigo en común, que “no desea acudir al Senado para ampliar los motivos de su renuncia”.

“Ha comentado que él ya agotó su petición, su interés de seguir en la Corte y ha presentado su renuncia con carácter de irrevocable y que desea no participar en el Senado y concluír su parte”, agregó Monreal.

Aunque la renuncia del ministro Medina Mora está en estudio en la Cámara de Senadores, desde ayer el ministro decidió no participar en las sesiones del pleno, por lo que el ministro Fernando Franco será el encargado de presentar los proyectos que alcanzó a elaborar antes de presentar su renuncia.

Era un hecho consumado que el Juez Quinto de Distrito en Materia Administrativa le diera para atrás a la suspensión definitiva que paró en seco el arranque de la remodelación del viejo aeropuerto de Santa Lucía. No podía ser de otra manera porque en México solamente hay un señor que es el que manda y no hay de otra : cabresteas o te ahorcas.

El dirigente nacional del PRD, Angel Avila Romero, asegura que “es muy grave éste antecedente, pues si el Poder Ejecutivo ya tiene el control del Poder Legislativo a través de sus mayorías ficticias en la Cámara de Diputados y el Senado, hoy nos demuestra que está capturando también el Poder Judicial para llevar a cabo sus proyectos faraónicos”, dijo.

“Desde hace semanas la Secretaría de la Defensa Nacional habría presionado al juez por haber aceptado los amparos de los colectivos. Ahora vemos que cedió ante las presiones y favorece los designios del presidente”, sentenció.

Agregó que se desconocen los permisos que debiera emitir la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), en materia del medio ambiente para la construcción del aeropuerto de Santa Lucía y los permisos por parte de Protección Civil sobre infraestructura aeroportuaria, ni se cuenta con una opinión de las instituciones internacionales de aeronáutica civil para saber si puede haber tres aeropuertos funcionando de manera tan cercana.

Ya lo habían dicho investigadores del Tecnológico y la Universidad La Salle de Monterrey y ayer lo confirmó la comisión de Gobernación del Senado, la que consideró que las solicitudes de desaparición de poderes en Tamaulipas, Guanajuato y Veracruz, son improcedentes, ya que no cumplen con los requisitos que marca el artículo 76 constitucional, por lo que el asunto queda archivado y debidamente discutido.

Gracias a la estrategia “del fuchi y el guácala”, en el Centro Regional de Desarrollo Educativo (CREDE) del municipio de Miguel Alemán, Tamaulipas, el personal vivió momentos de pánico luego de que hombres armados se introdujeron a sus instalaciones para ocultarse de los elementos del ejército mexicano, luego de suscitarse un enfrentamiento en el que una persona resultó muerta, los que al final de cuentas lograron huír.

López Obrador anda muy contento porque después de varios meses de estar a la venta el avión presidencial no había salido ningún valiente que le entrara, lo que supuestamente se logró a través de la ONU. En lo personal no hemos olvidado que en un principio hubo varios interesados, cinco o seis, pero, pero, pero, al final de cuentas ninguno de todos ellos le atoró, ya que más de cerca le viéron los peros al avionzote, empezando con los años que tiene de haber sido construido. Por eso nos sorprende la alegría del CT.

Según la empresa encuestadora norteamericana, Campaigns and Elections México (C&E) la alcaldesa de Reynosa, Maki Ortiz Domínguez, ocupa el primer lugar en el Segundo Ranking de Popularidad de Alcaldes, con la aprobación del 64.3% de la población. Le sigue el alcalde de Mexicali Gustavo Sánchez Vázquez con el 59.1 por ciento.

Lo que no nos agradó nada, nadita, es que como Presidenta Municipal de esa pujante ciudad fronteriza, está contemplando obligar a los vendedores ambulantes a pagar impuestos por la venta de sus productos. Está bien que sí, pero, pero, pero, no hay que ser tan desalmados con los más débiles.

Hasta nuestra sala de prensa nos llegó un comunicado donde nos reportan que el director general del Consejo para la Acreditación de la Educación Superior (COPAES), Mtro. Alejandro Miranda Ayala, impartió en la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT) la conferencia “Acreditación e internacionalización de los Programas Educativos; una mirada hacia la calidad y excelencia de la educación superior”.

Miranda Ayala durante su estancia visitó las instalaciones de la UAT en ésta ciudad capital del estado, a donde acudió invitado por el rector José Andrés Suárez Fernández, para participar como expositor en la 8ava Reunión del Colegio de Directores de las 26 facultades, unidades académicas y escuelas que integran la máxima casa de estudios del estado.

En éste marco el Mtro. Miranda Ayala impartió la conferencia ante profesores, directivos y coordinadores académicos de los planteles universitarios en el Auditorio del Centro de Excelencia del Campus Victoria, con enlace por videoconferencia a las sedes de la UAT a nivel estado.

Durante su intervención habló sobre los objetivos del COPAES y de los nuevos retos que enfrentan las instituciones públicas de educación superior para seguir avanzando en los procesos de evaluación y acreditación de sus programas educativos. Y vamos por más.

