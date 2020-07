CENA DE NEGROS

Marco A. Vázquez

En habitación de lujo…

Tan jodida esta la política de este país que Emilio Lozoya Austin, ex director de PEMEX en el sexenio de Enrique Peña Nieto y pintado por el actual gobierno federal como uno de los más corruptos de todos los corruptos, ahora es el ídolo de los adictos a la Cuarta T quienes lo hacen “el más bueno de todos los malos” nomás porque dicen que va a delatar a otros corruptos.

En todo caso se convertirá en un traidor pero nunca en inocente como para tenerlo en el nicho que le han querido construir los amigos de Andrés Manuel, lo más triste es que todo indica que con la detención de Lozoya lo que buscan son muchos votos para Morena y no justicia para los mexicanos, hacen los de Morena un trabajo para conservar el poder y, duele mucho, ver que el presidente que sufrió en carne propia toda esa clase de abusos se preste para esas artimañas.

En premio a la “traición” de Lozoya ahora lo tendrán en una habitación de lujo y no en la celda que se merece por, según el actual gobierno, haber cometido actos de corrupción aberrantes, que saquearon a la nación, que dañaron y quitaron oportunidades a los más pobres.

Le decía, tan mal andamos que en algunos medios de comunicación empezaron a circular presuntos nombres de “involucrados” en esos actos de corrupción, puros enemigos políticos de Andrés Manuel o de su grupo, son los que se quejan de un mal proceder del gobierno federal y hasta los acusan de regatearles recursos que se podrían utilizar para combatir el coronavirus.

La “investigación” ni siquiera se hace de forma profesional, da la impresión de que no quieren detener a nadie, solo empezar a citarlos para el escandalo y los votos del próximo año, hacer creer a los mexicanos que realmente se persigue la corrupción cuando la realidad es todo lo contrario y se nota al proteger y darle una vida de rey a quien, hasta hoy, parece ser el único al que le han comprobado excesos.

Y si, tanta “filtración de información sobre las carpetas de investigación” también refleja que la Fiscalía General de la República, como en el pasado, se usa con fines políticos a menos que alguien esté abusando de la confianza del Fiscal y violentando la ley para beneficio político.

No, no crea que se defiende a Lozoya ni a ningún otro de los implicados, la realidad nada daría más gusto que les quiten el dinero y se lo regresen a los mexicanos que fueron afectados por sus actos, lo que se critica es que parezca que ese no es el objetivo o por lo menos no el más importante.

Vienen, de seguro, muchos citatorios, muchos nombres se van a filtrar como presuntos beneficiados de la corrupción, sin embargo lo que realmente parece imposible es que existan toda esa serie de videos o grabaciones que dicen tener, si existieran no habrían detenido a Lozoya únicamente ni habrían acudido a usarlo de testigo, sino que estarían en mejores condiciones para presumir un pez gordo de verdad y no ese charalito, pero no quieren.

¿Quién en su sano juicio podrá creer que un político como los expresidentes Peña Nieto y Felipe Calderón recibirían dinero en cheques, transferencias o en mano?, es más, a menos que sean tan torpes ni siquiera uno de los mencionados hasta hoy cometerían semejante torpeza, todo lo reciben en efectivo, a través de terceros o con mensajeros que nunca les ven.

De todo, le insisto, lo preocupante es que al único que han podido acusar de corrupto y al parecer al único al que le tienen pruebas de sus actos en lugar de ponerlo tras las rejas lo tienen en una habitación de lujo disfrazada de cuarto de hospital privado argumentando la tontería de que está desnutrido y tiene problemas en su estomaguito, habrase visto…

EN RIESGO REGRESO A CLASES, SOLICITAN EQUIPAR MAESTROS… Si las cosas continúan como hasta ahora difícilmente se podrá regresar a las aulas en Tamaulipas y por el momento se evalúa iniciar esta actividad de manera presencial o mixta, dijo el Secretario General de la Sección 30, quien agregó que por esta razón le solicitó a la Secretaria de Educación que equipe a los maestros para que, de manera virtual, desde sus casas, o en las aulas, continúen enseñando a los alumnos y desarrollando los planes de estudio del próximo ciclo escolar.

José Rigoberto Guevara Vázquez, dijo que, en reciente reunión de trabajo, se dio a conocer por parte de la Secretaria de Educación de Tamaulipas que están en un periodo de evaluación, “pero si de aquí al día último de Julio, las cosas continúan como hasta ahora, difícilmente se regresara al aula”, así se les informó.

Reconoció la entrega de los equipos de cómputo conquista del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación fortalecida por los gobiernos de las distintas entidades de la república para beneficio de los maestros y ahora más en el marco de esta pandemia de salud ocasionada por el COVID-19.

En base a los datos oficiales que se tienen, las autoridades educativas de Tamaulipas evalúan aplicar las clases y desarrollo del próximo ciclo escolar mixto, es decir unos días en el salón de clases y otros de manera virtual, desde sus casas para proteger a los maestros y los alumnos.

HAY MUCHOS IRRESPONSABLES… El presidente municipal de Nuevo Laredo, Enrique Rivas, lanzó nuevamente un llamado enérgico a la población a mantenerse responsable en su casa para evitar la propagación del virus Covid-19, ya que, a pesar de las medidas establecidas en la Jornada de Sana Distancia, como el cierre temporal de negocios, trabajo a distancia, Doble hoy No circula, restricción de movilidad, entre otras medidas, hay ciudadanos que no son responsables.

Señaló que estamos en un periodo de aumento acelerado, exponencial del número de casos, al grado de que ya hemos rebasado los mil contagios, y aunque el crecimiento es muy acelerado, todavía tenemos la oportunidad de frenar los contagio.

“Nuevamente, quédate en casa, si no tienes a que salir no lo hagas, ya rebasamos los mil contagiados y estamos muy cerca de llegar a los 100 decesos de personas que han perdido la lucha contra el Covid-19, si no creen en el virus no sé qué más tenga que pasar para que crean”, enfatizó.

Rivas Cuéllar dijo que entiende la desesperación de la ciudadanía del encierro voluntario por la cuarentena, sin embargo manifestó que ahorita lo principal es cuidar la salud de las y los neolaredenses.