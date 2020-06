[email protected]

EN LAS ELECCIONES DEL 2021 NADIE VA A METER LAS MANOS: INE

Rubén Dueñas

Pese a que el INE le está quitando al Presidente Andrés Manuel López Obrador su buena intención de convertirse en “guardián” en las elecciones del 2021, para acabar con los fraudes electorales, en buen plan el consejero presidente del Instituto Nacional Electoral, Lorenzo Córdova, a través de la prensa le hace ver al mandatario nacional que de acuerdo con la Constitución éste instituto es el único responsable de organizar las elecciones y los gobernantes están obligados a abstenerse de influir en ellas.

“Vamos a estar pendientes para que no haya fraude electoral. Me voy a convertir en guardián para que se respete la libertad de los ciudadanos para elegir a sus autoridades. Ya se que existe el INE, no me voy a involucrar en eso, estoy obligado a denunciar si hay intentos de fraude, como cualquier ciudadano”, dijo López Obrador, al que cinco años atrás el INE le entregó el registro de MORENA, su partido.

Es muy fácil de entender el porqué del extremo interés del mandatario nacional en el proceso electoral del 2021, en el que estarán en juego 15 gubernaturas, 300 diputaciones federales, la renovación de 30 Congresos Locales, y algunos Ayuntamientos y obviamente no quiere perder el control del Congreso de la Unión, porque sería fatal para la realización de su autonombrada Cuarta Transformación (CT).

Adelantó que sin intervenir en los órganos electorales, INE o TEPJF, denunciará cualquier intento de fraude electoral, pues recordó que una de las primeras reformas que se hicieron cuando llegó al gobierno de la república fue precisamente el de tipificar el fraude como delito grave.

Advirtió que de acuerdo con una de las reformas “el que falsifique actas, que embarace urnas, va a ir a la cárcel sin derecho a fianza y es en serio, dijo, nosotros padecimos mucho por el fraude electoral y el país se estancó y retrocedió por la antidemocracia, porque la democracia es competencia, son contrapesos, cuando hay democracia nadie se siente absoluto”.

Sin embargo el consejero del INE, Ciro Murayama, aclaró que éste organismo electoral es independiente y autónomo de partidos y gobiernos y apuntó que así se mantendrá en el 2021,

Por cierto en su red social Twitter el consejero escribió: “La Constitución señala que las elecciones las realiza un INE autónomo (art. 41), que los gobernantes deben abstenerse de influir en los comicios (art. 134).

“El INE ni es parte de la oposición, ni se alinea con el gobierno, es independiente y autónomo. Así será en el 2021”, remarcó.

En la víspera el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdova, aseguró en video de la misma red social que de forma “irresponsable” hay quienes pretenden señalar a las instituciones electorales como parte de la contienda.

Apuntó que la pandemia es una situación de emergencia que “no debe ser pretexto para vulnerar la democracia, ni para mermar la división de poderes ni debilitar a los organismos constitucionales autónomos. Menos aún, dijo, para confundir a las autoridades electorales con actores o posturas políticas, como irresponsablemente está tratando de hacerse”, acusó días después de que el presidente advirtiera que hay autónomos que debieran desaparecer por onerosos.

Por su parte la dirigencia nacional del PRI le recomendó al gobierno de México que mejor debería de convertirse en guardián de la salud, economía y seguridad, rubros que se tienen muy descuidados y que si son su responsabilidad. Advirtiendo al presidente Andrés Manuel López Obrador que la democracia en México ya tiene guardianes y ellos son los ciudadanos.

Los ciudadanos son los guardianes de la democracia porque son los que participan como funcionarios de casilla, “así le recomendamos al gobierno, volverse el guadián de la salud, la economía y seguridad, rubros que tienen muy descuidados y que si son su responsabilidad, escribió el CEN del PRI en su cuenta de Twitter.

Por su parte el dirigente nacional del PAN, Marko Cortés, advirtió que ya sea de manera individual o en bloque los partidos de oposición le van a ganar el régimen a MORENA y a sus aliados la mayoría en la Cámara de Diputados.

Cortés asegura que López Obrador está en campaña “y es el principal operador electoral de MORENA” para las elecciones intermedias federales y locales del año próximo, cuando se elegirá a 15 gobernadores y 30 Congresos Locales y la renovación de la Cámara de Diputados Federales, Frente a este panorama el líder panista pidió al INE que las conferencias mañaneras ya no sean el escenario para la vocería de ese partido.

Desde el primer día nos pareció muy serio y grave que el presidente de la SCJN, Arturo Saldívar, haya calificado como un Crímen de Estado el homicidio del juez federal Uriel Villegas y su esposa en su casa en Colima. Para nosotros en un hecho semejante siempre hemos supuesto que en parte algo tiene que ver el gobierno.

En ésta caso todo mundo dijo, empezando con con el presidente, la titular de la SEGOB y el mismo titular de la SCJN, que el mismo juez federal renunció a la protección con la que contaba, porque se sentía más cómodo y llamaba menos la atención en la calle,

Pero, pero, pero, el aire, el sol y la lluvia, todo lo descubre y así fue como nos enteramos que en esa área del Consejo de Judicatura Federal entró en vigor la austeridad republicana y debido a ello los jueces tendrían que pagar de su sueldo la gasolina del o los vehículos que traían en uso en sus actividades, además de su alimentación de los agentes, que fue la razón por la que supuestamente varios jueces federales, entre ellos Uriel Villegas, renunciaron a la “protección” ya que su costo representaba de un 10 a un 20% de su salario. Eso nadie lo había dicho, pero ya salió al aire.

Para estar a tono que la etapa que estamos viviendo en México, la UAT en Tampico puso en marcha cursos de apoyo a la reactivación de PYMES, ello en el marco del Programa de Apoyo a la Gerencia para su Desarrollo y Activación, a través de la Secretaría de Investigación y Posgrado (SIP). El curso fue gratuito en línea “Covid-19 implicaciones en el IMSS para las MiPyMES”, dirigido a micros, pequeños y medianos empresarios.

Al contribuir desde la academia e investigación universitaria en la reactivación de negocios, el programa tiene como objetivo que los participantes conozcan y den cumplimiento cabal a las obligaciones que un patrón debe atender ante el IMSS y tenga conocimiento de las facilidades implementadas por el COVID-19.

Las actividades se realizaron de manera coordinada con el Centro de Innovación y Transferencia del Conocimiento (CINOTAM) de la UAT y la representación en el Campus Sur de la Secretaría de Investigación y Posgrado.

El curso fue impartido por la CPC Juliana Rosalinda Guerra González, quién abordó temas relacionados a los antecedentes y el marco legal , las obligaciones ante el IMSS, los decretos, acuerdos y acciones diversas por COVID-19, las facilidades y beneficios en el IMSS para patrones y trabajadores, así como las acciones necesarias a realizarse dentro de la nueva normalidad y la autoevaluación del protocolo de seguridad sanitaria. Y vamos por más.

