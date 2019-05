AGENDA POLÍTICA

Por: Juan Antonio Lerma

En las elecciones, este arroz ya se coció

Adiós al viejo y caciquil sindicalismo del IMSS

Sonia y Liceaga, serán los próximos diputados

Los estudiantes de AMLO no reciben sus becas

De cara a las elecciones del próximo 2 de junio, donde se renovará el Congreso Local, el Partido Acción Nacional (PAN) muestra confianza de obtener el triunfo en las urnas y llevarse 19 de un total de 22 Distritos Locales pese a la guerra sucia que se ha dado no solamente en contra de los candidatos de dicho partido político sino también contra el Gobierno del Estado. Pero los azules no tienen duda, pues mandan una clara señal de que este arroz ya se coció.

Y para muchos, ciertamente puede ser una falta de respeto pensar que este arroz ya se coció, pero los sondeos y las encuestas así lo pronostican. Dan por hecho que el PAN arrasará el próximo domingo 2 de junio, y que MORENA será la segunda fuerza política. Pero- al PRI- ¿dónde lo dejan?.

¿Será posible que el otrora partido tricolor no alcance ni siquiera un Distrito electoral?. La verdad es que sus campañas no han tenido éxito y los candidatos plurinominales hasta hacen “changuitos” para que a sus compañeros les vaya mal, pues de lo contrario se quedarían fuera de las mieles del poder.

Pero regresando con los candidatos panistas, no hay que mentirnos, SONIA MAYORGA LÓPEZ, quien va por el Distrito 17 local Mante- González, y el Doctor, JUAN ENRIQUE LICEAGA PINEDA, quien va por el Distrito 16 local, con cabecera en Xicoténcatl, serán los próximos diputados locales. Serán los sucesores de CLEMENTE GÓMEZ JIMÉNEZ y del Dr. PEDRO LUIS RAMÍREZ PERALES.

SONIA y LICEAGA, tienen el respaldo de quien manda en el Partido Acción Nacional en la entidad, y tienen todo una maquinaria electoral operando detrás de ellos desde hace buen ratito, pero independientemente de eso, lo que hay que destacar de estos dos candidatos, es sin duda su entrega, el compromiso y el trabajo territorial que durante varias semanas han estado realizando para hablarles cara a cara a los ciudadanos y convencerlos de que son la mejor opción a elegir.

Tal vez este escribano no conozca a mucha gente que votará por estos dos candidatos panistas, porque no tuvimos contacto con ellos como en cambio sí lo tuvieron los abanderados azules a la hora de compartir algún alimento, una anécdota, alguna carencia o petición que requiriera respuesta inmediata, pero lo cierto es que en todas las encuestas a las que hemos tenido acceso llevan una considerable ventaja.

Y a los candidatos de MORENA, al saber lo anterior, no les ha quedado de otra, más que tratar de violentar y ensuciar el proceso electoral, alegando la presencia para el día de la elección de un fraude.

Lamentable, porque algunas voces de esa misma organización política han reconocido que sus candidatos brillaron por su ausencia y que no lograron convencer al electorado con propuestas.

Algunos de esos candidatos, como por ejemplo JAVIER VILLARREAL TERÁN enfocaron más su atención en tratar de justificar su arribo a la candidatura de MORENA ante el rechazo de verdaderos militantes de ese partido político. Perdieron tiempo en fabricar ocurrencias y no verdaderas propuestas.

Lo peor, es que se rodeó de personajes que al igual que él, estaban ya muy “tostados” o quemados por su pasado priísta.

Sobran los motivos para dejar en claro la próxima derrota de MORENA y de la mayoría de sus candidatos a las diputaciones locales, pero no viene al caso entrar en detalles. Solo rematamos el comentario para decir que la dirigencia nacional de esta organización o partido político reconoce que su apuesta por jugársela en esta elección con candidatos externos, aunque se haya escuchado mejor PRIMOR que PRIAN- ha sido una verdadera experiencia desagradable, pero lo peor aún- es que el asunto no parará aquí, la perversa alianza no oficializada entre MORENA y el viejo PRI apenas va iniciado y seguramente desde la llamada Cuarta Transformación harán muchas cositas y travesuras juntos.

¿Y saben?, por esos digo- que al menos en Tamaulipas, este arroz ya se coció a favor del PAN.

DEL ARCHIVERO…

Con la presencia de Los Herederos de Nuevo León en la plaza principal de El Mante, la candidata a la diputación local del PAN, por el Distrito 17 Mante- González, SONIA MAYORGA LÓPEZ estará cerrando su campaña política este próximo domingo desde las 6 de la tarde.

Sobra decir que la campaña de SONIA ha sido exitosa, como también lo ha sido el trabajo realizado por la candidata suplente INÉS DUARTES RUIZ y su equipo de campaña en el vecino municipio de González.

Por cierto, quien ya se reincorporó este martes a la campaña política fue la candidata de Movimiento Ciudadano YELILE COBOS, quien también va por el Distrito 17 Mante- González.

Después de sufrir golpe de calor en días pasados, situación que la llevó a permanecer por unas horas internada en una clínica del IMSS de la localidad.

YELILE, seguirá con su campaña y seguramente cerrará su trabajo de proselitismo hasta el último minuto de la hora marcada por la autoridad electoral.

En cambio, es casi seguro que se le dirá adiós al viejo sindicalismo del IMSS en Tamaulipas, pues este martes se presentó lo que llaman el nuevo Sindicato Nacional Democrático de Trabajadores del Seguro Social (SNDTSS) sección 10, lo encabeza el Dr. ARTURO SEGURA SMTIH, oriundo de Xicoténcatl.

Es la primera organización sindical dentro de la Cuarta Transformación que logró su registro en días pasados como sindicato adicional al ya existente en el Seguro Social.

De este nuevo sindicato de trabajadores del seguro social forman parte también: JAVIER ALONSO GARCÍA GUERRERO como Secretario del Interior y Propaganda; JAVIER ÁVALOS CASTELÁN, como Secretario de Conflictos; MARIO ALBERTO JUÁREZ VILLA, como Secretario del Exterior; JORGE ANDRÉS CHÁVEZ ZERTUCHE como Secretario de Trabajo; LILIA GUADALUPE CORTÉS FLORES, como Secretario de Prevención Social; ADRIANA JUANA RODRÍGUEZ GARCÍA Como Secretario Tesorero; CLAIDA YANETTE VEGA SANTOYO como Secretaria de Acción Femenil y Equidad de Género; JESÚS ALONSO MARTINEZ OLGUÍN como Secretario de Acción Política; LUIS ALEJANDRO RUIZ MARTÍNEZ como Secretario de Asunto Técnicos; ANTONIA ORNELAS SALDIVAR como Secretario de Actas y Acuerdos; JORGE ARTURO GONZÁLEZ SCOTT como Secretario de Admisión y Cambios; IRMA DEL CARMEN CERDA RIVERA como Secretario de Capacitación y Adiestramiento; JOSÉ GUILLERMO SÁENZ MANSUR como Secretario de Desarrollo Cultural Integral y Turismo; CARLOS ALBERTO LARA CALVILLO como Secretario de Prensa y Comunicación Social; IVONNE GARCÍA IBARRA como Secretario de Bioética, Protección y Desarrollo Profesional; LUIS REY LEDEZMA BALDERAS como Secretario de Fomento a la Habitación, y MARIO ALBERTO ZÚÑIGA ORTA como Secretario Representante del Régimen IMSS- Bienestar.

Por su parte, el enviado del Comité Ejecutivo Nacional del CEN del SNDTSD, MILTÓN SOSA, en conferencia de prensa efectuada este martes en la capital tamaulipeca y en presencia de los integrantes de este nuevo sindicato del IMSS, manifestó que la presentación es auténtica porque el sindicato en Tamaulipas se encuentra legalmente constituido.

El Doctor SEGURA SMITH por su parte, dejó en claro que indicó que esta agrupación surge de la necesidad de que los trabajadores sean representados dignamente mediante la impartición de una justicia laboral rápida y expedita, defendiendo y protegiendo al puesto laboral que desempeña cualquiera de los trabajadores del institución médica.

¿Y qué pasará con el Dr. PEDRO LUIS RAMÍREZ y su sindicato? Ya veremos.

Finalmente, le comentamos que es muy lamentable que el Gobierno Federal aún no hace entrega en algunas entidades del país de las becas “Benito Juárez” a estudiantes.

Y Mire usted, resulta que la Federación Nacional de Estudiantes Revolucionarios “Rafael Ramírez” (FNERRR) de Tamaulipas, encabezada por FLOR JESÚS MARTÍNEZ, en conferencia de prensa informó sobre la protesta que este jueves 23 de mayo habrán de realizar en las instalaciones de la Secretaría de Gobernación (SEGOB), debido a que el gobierno de ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR no ha entregado las becas “Benito Juárez” y en reiteradas ocasiones se ha buscado respuesta para ingresar en el censo a los estudiantes.

La líder de la FNERRR, mencionó que su organización estudiantil llevó a cabo conferencias de prensa en las 32 capitales del país para dar a conocer lo anterior.

Señaló que en el caso de Tamaulipas cuentan con 750 alumnos en los diferentes municipios, servidores de la nación fueron a censar hasta el COBAT 23 “Dr. Rodolfo Torre Cantú”, ubicado en la Colonia Vamos Tamaulipas, en Cd. Victoria, pero no terminaron, quedaron de regresar al día siguiente, sin embargo ya no volvieron.

“La última vez que estuvimos en la Secretaría de Bienestar Social, nos atendió el Secretario Particular del Delegado JOSÉ RAMÓN GÓMEZ LEAL, nos pedía disculpas, porque inició la veda electoral, y que ya no pueden hacer nada, a lo que nosotros no estamos de acuerdo y no están quedando mal”.

