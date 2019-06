La@Red

POR RUBEN DUEÑAS ARIZMENDI

EN LAS ELECCIONES HUBO DE TODO, NO CAMBIO NADA CON MORENA

Con MORENA, que es el primer partido de izquierda que asume el poder en México, ayer domingo en los seis estados en donde hubo elecciones para elegir dos gobernadores, 60 alcaldes y 86 diputados de Mayoría Relativa, durante la jornada electoral hubo de todo, como sucedía con el PRI en el siglo pasado; de paso fué baja la votación.

Según nuestras antenas durante las votaciones hubo robo de ánforas, robo de boletas electorales, instalación tardía de casillas, diferencias entre los representantes de casillas, suspensión de la votación por la lluvia, además de un supuesto atentado que sufrió una mujer la que fue baleada en Ciudad Victoria por personas armadas desde una camioneta roja y un auto Jetta de color verde, como lo difundiéron las redes sociales.

Pero, para nosotros lo más lamentable fue el deceso del presidente del consejo estatal de MORENA, Juan Antonio Leal Doria, siendo candidato a diputado local por la vía plurinominal. El que murió ayer domingo a las 5:00 de la mañana en un hospital de Monterrey, Nuevo León, donde era atendido por padecer cáncer terminal, que le fuera detectado tiempo atrás.

La mala noticia del fallecimiento del presidente del Consejo Estatal de MORENA fue confirmada por el líder estatal del partido, Enrique Torres Mendoza.

De la baja votación diéron fé los gobernadores de Quintana Roo, Carlos Joaquín González y el de Baja California, de Tamaulipas tenemos la idea de que también la participación de la gente con credencial para votar no fue la que se esperaba, pero creemos que aún con eso el PAN va a mantener el Control de Congreso, salvo que haya habido arreglo en contrario, como a veces suele suceder.

Abordado por los periodistas en Reynosa, a donde fue a depositar su voto como cualquier ciudadano, el gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, lamentó el fallecimiento del dirigente del Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA), Juan Antonio Leal Doria.

“Es una pérdida muy lamentable para la política de Tamaulipas, mis condolencias para sus familiares”, remarcó.

En otro contexto el mandatario estatal hizo alusión a la lluvia que pegó duro en el sur del estado y señaló que pese a las condiciones climatológicas se logró la instalación de la mayoría de las casillas en Tampico, Madero y Altamira, por cierto en Madero el toldo de una casilla se desplomó por el peso del agua, cayéndole encima a una mujer de 60 años, la que resultó con una pierna fracturada.

Otro que lamentó el sensible fallecimiento del candidato plurinominal de MORENA, Juan Antonio Leal Doria, fue el candidato del PAN por el Distrito 15, Arturo Soto Alemán; “mi respeto para toda su famllia”, “siempre voy a respetar a quien durante años mantuvo una lucha a favor de la democracia”.

Apuntó que podrá no compartir sus ideales, pero siempre respetará y en éste momento mostró su solidaridad para con los familiares de Juan Antonio Leal Doria.

Por cierto el apoderado legal del CDE del PRI, Alejandro Torres Manzur, presentó ante la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales en Tamaulipas, por la compra de votos a través de delegados, los que acudieron a un hotel para recoger el dinero que entregarían ayer domingo 2 de junio. Habiendo entregado también documentos, videos y testimonios que documentan todo un operativo que se montó el sábado 1 de junio en el Hotel Posada Tampico.

Por cierto como que el presidente Andrés Manuel López Obrador reconsideró su actitud sobre de la carta que le mandó al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en la que le pide que “por favor, recuerde que no me falta valor, que no soy un cobarde ni timorato”, porque estamos seguros que ese recordatorio no fue del agrado del mandatario norteamericano.

Ojala y no llegue tarde la rectificación, ya que en ella López Obrador le dice a Trump que “los mexicanos somos amigos del pueblo estadounidense, a ellos me dirijo desde Paraíso, Tabasco. Busquemos que nada ni nadie separa nuestra bonita y sagrada amistad”, remarcó.

Luego sostuvo que el gobierno de México es amigo del gobierno de Estados Unidos de Norteamérica y agrega que “el Presidente de México quiere seguir siendo amigo del Presidente Donald Trump”. Con lo que quiere sepultar sus bravatas rancheras que le salieron de lo hondo al enterarse del 5 por ciento del arancel que pretende aplicar al mandatario norteamericano a todo los productos mexicanos que vayan a cruzar la frontera de México hacia EEUU.

Aun sin bases para afirmar una cosa así nos atrevemos a pensar que con todo y el mensaje de amor y paz de López Obrador, no le impactó al Presidente de Estados Unidos, prueba de ello es que en lugar de bajarle al diferendo le subió de tono,al decir que México es un abusador de Estados Unidos.

Luego todavía le pide a las autoridades mexicanas que detengan “la invasión” protagonizada por los inmigrantes ilegales a través de la frontera o, de lo contrario las empresas estadounidenses dejarán de operar en el país.

Trump acusa a México de abusar de EEUU; fijó hasta el 10 de junio como plazo para que las autoridades mexicanas detengan el flujo de migrantes o impondrá aranceles progresivos sobre las importaciones para aniquilar la economía nacional, por lo que no esperamos que haya arreglo en “la cumbre” agedada para el miércoles, porque la rectificación –según nosotros– llegó tarde.

En cuanto a los resultados de las elecciones del domingo 2 de junio, lo único que tenemos en firme es lo que auguramos desde semanas atrás,.que el PAN mantendría el control del Congreso del Estado, lo que en lo personal ya demos por hecho toda vez que de los 22 distritos en juego el Acción Nacional ganó en 21, esto conforme al Programa de Resultados Preliminares Electorales (PREP).

Definitivamente la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT) es para nosotros un semillero incansable de nuevos valores, ya que constantemente está entregando a la sociedad nuevas generaciones de profesionales que concluyeron sus estudios, como acaba de ocurrir en la Unidad Académica de Trabajo Social y Ciencias para el Desarrollo Humano (UATSCDH) del Campus Victoria.

La emotiva ceremonia de la graduación a la que asistió con la representación del rector de la UAT, José Andrés Suárez Fernández, la Secretaria de Gestión Escolar, Dra.Teresa de Jesús Guzmán Acuña, acompañada por el director de la UATSCDH, Mtro. César Carranza Aveldaño y la Dra. Guillermina de la Cruz Jiménez Godínes, Secretaria Académica del plantel y nombre de la Generación 2015-2019, se llevó a cabo en el Teatro Juárez de la capital del estado,

En ese marco y en un acto muy emotivo se llevó a cabo la entrega de Cartas de Felicitación a los 44 egresados de la Licenciatura de Trabajo Social; 34 de la Licenciatura de Psicología y 32 de la Licenciatura de Nutrición, los que lograron llegar a la meta gracias a sus esfuerzos y el apoyo de sus padres, felicidades a todos, pero no hay que olvidar que su vida profesional apenas va a empezar.

La Dra. Guzmán Acuña llevó a los graduandos el mensaje de felicitación del rector y señaló que han concluido con éxito una meta en la que se cierra un ciclo en su formación profesional y los exhortó a seguir preparándose porque así lo demanda el mercado laboral. Y vamos por más.

E-mail rubenduenas15@hotmail.com

rubend@prodigy.net.mx