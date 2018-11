T E C L A Z O S

Por Guadalupe E. González

EN MATAMOROS, AHORA SÍ SE TRABAJA

EN EL PASADO Gobierno Municipal, del corrupto ex alcalde tricolor Jesús “Cuchín” de la Garza Díaz del Guante, “solo saltaban rayos y centellas” por las una y mil patrañas que, con marcado cinismo este junto a su gavilla de ladrones consumaban en agravio de los matamorenses, pero eso ya es parte de la negra historia que han vivido las familias de este puerto, familias que ya no quieren recordar “este trago amargo” que padecieron por obra y gracia, de quienes llegaron al poder político matamorense, para hace dinero y no para servir como debió ser su propósito, pero repito, eso ya está en el pretérito.

SIN EMBARGO, hoy en Matamoros se respira un clima de tranquilidad y armonía y se proyecta un fecundo y creador trabajo social, que lleva como noble ideal, concretar el tan anhelado cambio radical que, desde hace varios lustros, venían demandando las familias de esta fronteriza población y, que bueno que a la alcaldía, por la voluntad popular, llegó el Mtro. MARIO ALBERTO LÓPEZ HERNANDEZ, porque éste, a diario y desde temprana hora, junto a integrantes de su gabinete municipal “anda trabajando a todo galope” y para muestra un botón:

PUES el Jefe edilicio, en su afán de servir, aparte de los ordinarios recorridos, ya gestiona ante el Consejo del Bando de Desarrollo de Americana del Norte un crédito por 810 millones de pesos, los que dijo serán invertidos en la lo que será la tercera planta de agua potable en Matamoros, pero además ese millonario recurso, también servirá para “modernizar las plantas uno y dos, incluyéndose en este mega-proyecto “el saneamiento del relleno sanitario”. Esto habla de la diferencia en el trabajo entre quien hoy es alcalde y. de quien afortunadamente ya se fue.

HOY MATAMOROS, ya está viviendo una nueva etapa de trabajo y servicio, pero esta, “si es en serio y de verdad”, porque “bajo el marco de los hechos”, el Presidente Municipal Mario Alberto López Hernández, está llevando a cabo acciones y estrategias para servir, a quienes creyeron y confiaron en él, para que dirija los destinos de Matamoros en estos próximos tres años de gobierno 2018-2021.

PARA ELLO, López Hernández señaló que, “ante las autoridades federales, ha presentado proyectos del orden de los 4 mil millones de pesos, para obviamente, “fortalecer el programa de la infraestructura Municipal”, cuyo buen propósito confirma lo que todo mundo ya está viendo en Matamoros, un alcalde que, ha llegado para hacer las cosas bien y en favor de la sociedad y, “no para él beneficiarse”, como sucedió en el negro pasado inmediato”, cuyo esquema, repito y reitero, ya nadie quiere recordar, porque dejaron a Matamoros en la vil desgracia social.

POR ESTE MOTIVO “hoy, el nuevo gobierno municipal tiene que trabajar a marcha forzada, para ir cambiando la imagen y el rumbo de la ciudad, a fin de que todo lo que se haga, redunde en favor de las familias matamorenses, cuyo propósito, ha sido reiterado por el alcalde Mario Alberto López Hernández, a quien en sus diarios recorridos por colonias, ejidos y oficinas públicas, la gente los recibe con gusto, porque, él viene hablándole a la sociedad con verdad y con proyectos que son indispensables para que Matamoros, vaya teniendo “el indispensable cambio de 360 grados” que, le hace mucha falta a esta jurisdicción municipal.

OTRO DE LOS esquemas de beneficio que Mario Alberto López Hernández, “tiene en puerta”, para bien de su pueblo, será bajar recursos a fondo perdido para el PIAS, aludiendo haber participado en la reunión el Consejo del Banco de Desarrollo de América del Norte (BDAN), donde expuso los proyectos que aseguró, “ya han sido certificados en Matamoros”, esto en torno a lo del agua potable, saneamiento y residuos, cuya cuestión me parece formidable, porque esto, confirma “la firme idea del alcalde de trabajar a cabalidad, por la gente que votó por él” y a las que, naturalmente, con hechos les viene respondiendo en el mes y días que, lleva en el ejercicio público, como Presidente Municipal.

CON RESPECTO a la tercera planta de agua potable, el edil matamorense, dijo que esta, vendría a solventar las necesidades de la ciudad, para que a las familias no les haga falta el vital líquido en sus hogares, apuntando el Presidente Municipal Mario Alberto López Hernández, que, durante la reunión con el consejo del BDAN, habló de que está por concluir, la segunda etapa del proyecto integral de agua y saneamiento, detalle por el cual reiteró, su interés de seguir trabajando, en la tercera etapa que dijo, incluye, “la nueva planta potabilizadora”, además de la modernización de las plantas uno y dos y repito, lo del saneamiento rellenos sanitario, cuya tarea de gestión, es lo que le hacía falta a Matamoros.

PORQUE en el Gobierno Municipal pasado, por obra y gracia del siempre mal recordado Jesús “Chuchín” de la Garza, “se perdía en tiempo en las tropelías y toda clase de atrocidades” que éste y su gavilla de amantes de lo ajeno, consumaban en agravio de los matamorenses, para ellos, llevarse todo lo que pudieron y convertirse en millonarios, cuya nefasta administración, ha dejado una negra historia de agravios a las familias de esta ciudad.

PARA CONCLUIR, le diré que afortunadamente, hoy Matamoros tiene un gobierno municipal diferente, porque “el capitán del barco”, Mtro. MARIO ALBERTO LÓPEZ HERNÁNDEZ, al igual que su jefe político en el país ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBARDOR, “son parte y esencia de la esperanza de México” “por haber prometido trabajar por su pueblo y eso, es lo que hemos ha venido observando de él, desde el primer día en que asumió a la principal silla del Palacio Municipal de este puerto, limítrofe con la Unión Americana.

Por hoy es todo y hasta el lunes.

