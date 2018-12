EN MATAMOROS EL CABILDO SE VE AMENAZADO POR EL SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO

DE PRIMERA…… LA DAMA DE LA NOTICIA

POR ARABELA GARCÍA

A DOS MESES DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL EL CABILDO SE VE AMENAZADO POR EL SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO, INCLUSO PODRIAN PEDIR SU DESTITUCION.

A punto de tronar el cabildo de Matamoros

Los integrantes de este han sido callados por el Secretario del Ayuntamiento, EFRAIN ENCINIA MARIN, durante sus intervenciones en diferentes reuniones, ordinarias, extraordinarias y previas de cabildo, logrando intimidarlos con ello al no permitirles libertad de expresión durante sus participaciones.

El funcionario municipal y uno de los brazos más importantes de la administración municipal, hace creer al alcalde MARIO ALBERTO LOPEZ HERNANDEZ que las cosas andan bien y que tiene bien controlado al cabildo, sin embargo la situación está bastante tirante con este personaje quien debe ser el centro de conciliación entre ellos y no de conflicto.

Incluso por estrategia, el próximo lunes 24 de diciembre y a temprana, organizaron tres sesiones de cabildo; la primera extraordinaria a las 9. 00 am, la segunda ordinaria a las 9.30 y una tercera a las 10.00 am extraordinaria, seguramente para evitar testigos de lo que pudiera suceder en el caso de que suba el tono de las posturas de cada uno de los regidores de las diversas corrientes políticas y que los medios de comunicación no difundan las desavenencias.

Los casos que se han venido presentando y que mantienen al cabildo a punto de estallar son; en primera instancia cuando el Secretario del Ayuntamiento cayo a la integrante del cabildo de la fracción del Partido Acción Nacional, PERLA ELIZONDO y señalo que el tiempo se le había terminado cuando ella atinadamente al exponía un tema de vital relevancia para el buen manejo de la administración municipal.

Por si no sabían los regidores o los ciudadanos; no existe ley que diga lo contrario sobre el tiempo que un regidor debe exponer puntos de vista, si la función de ellos tiene que ver con el orden de la buena administración, nos referimos a las reuniones de cabildo que se llevan a cabo y que deben ser públicas.

A propósito, ¿quién invento eso de las reuniones previas?; será para guardar el protocolo de las buenas relaciones, en este cabildo salta a la vista que no hay liderazgo y que algo sucederá si no interviene el alcalde.

El otro punto, fue la reunión de cabildo en la cual se enfrasco el regidor del Partido del Trabajo, IVAN PUENTE, cuando el Secretario del Ayuntamiento le gritoneo.

Y la última, fue durante la sesión de trabajo previa a las reuniones contempladas para el 24 de diciembre, donde la regidora del Partido Revolucionario Institucional, KARINA CISNEROS por prudencia mejor abandono el recinto ya que el Secretario del Ayuntamiento, le grito, la callo y le interrumpió durante la reunión previa de trabajo a la extraordinaria agendada para el próximo lunes a las 9.00 a.m.

Posterior lo hizo VILMA GARCIA, ya que EFRAIN ENCINIA MARIN, piensa que las reuniones previas son para ser votadas y ahí mismo levanta un acta considerando los acuerdos como válidos.

Este último evento llama la atención en el sentido de que se están chamaqueando a los regidores, porque deben estar bien informados, leerse bien el Código Municipal y saber cuáles son las obligaciones y responsabilidades como regidores en un cabildo ya que bien pueden meterse en un grave problema legal.

Este punto solo muestra un gran desconocimiento del cuerpo edilicio sobre lo que si deben aprobar y donde aprobar o el Secretario del Ayuntamiento los amedrenta; cuales de las dos hipótesis serán las correctas.

Todo parece indicar que el alcalde bis, EFRAIN ENCINIA MARIN, ningunea al Oficial Mayor dijo, que él lo manda y hace lo que él dice, es decir lo controla.

En cuanto a la contralora municipal, NADIA ETHEL ALVAREZ , está siendo acosada por ENCINIA MARIN, quien seguramente no es afín a sus intereses y la buena mujer incluso tiene temor que la puedan correr, ( aclarando que el acoso tiene que ver con grilla barata)

Las relaciones entre la primer sindico GLORIA EDITH SANCHEZ DELGADO, no son de lo mejor, pero lo cierto es que la mujer no se deja, en el caso del segundo sindico tampoco son mejores; el caso es que el Secretario del Ayuntamiento se está tomando atribuciones que no le corresponden o el alcalde se las está dando.

Lo que sí es más que inminente es el truene del cabildo el cual podría darse más pronto que temprano a menos que ya los ande invadiendo el espíritu navideño y lo dejen para después pero de no ser así, el próximo 24 del mes en curso y durante la próxima sesión de cabildo podía darse algo bastante fuerte, ahí estaremos para contarle los detalles.

Para algunos temas los regidores han estado pensando poner alguna demanda contra el funcionario municipal, sin embargo podrían incluso solicitar la destitución del Secretario del Ayuntamiento.

De acuerdo a la dinámica política, los ayuntamientos no están para el ensayo y el error y si no saben gobernar que se vayan a ocuparse de su área de trabajo donde si sean buenos.

MARIO LOPEZ HERNANDEZ podría traer buenas intenciones pero con un equipo como este difícilmente le van a poder ofrecer un gran cambio a los ciudadanos matamorenses y mucho menos una buena imagen.

La función del Secretario del Ayuntamiento, así como la del tesorero, del Oficial Mayor y Obras Publicas son de vital importancia para el buen manejo el resto son la segunda capa, el desarrollo de la misma y así sucesivamente y la buena imagen no se consigue con 60 millones para prensa sino con una administración que ofrezca hacer la diferencia entre el antes y el ahora.

