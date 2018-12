            < En medio de incertidumbre aterriza hoy JR

PRESENCIA

1.- En todos los tiempos el inicio de un nuevo gobierno en nuestro país, es de esperanza. No importa cómo nos hubiera ido con los anteriores, renovamos votos y buena vibra en torno del recién estrenado Jefe de la Nación, que responde al nombre de Andrés Manuel López Obrador. Ese es el sentir generalizado entre los mexicanos, incluyendo a las figuras políticas de partidos diferentes al que nos gobernará, porque si se hunde el barco nos afectamos todos.

En ese contexto, el Gobernador Francisco García Cabeza de Vaca, quien atestiguó en el Palacio Legislativo de San Lázaro el acto de protesta del Lic. López Obrador, hoy Presidente de los mexicanos, externó su deseo de fortalecer la coordinación del Gobierno de Tamaulipas con el Gobierno Federal en aras de trabajar por el bien del país y del estado. Esto luego de felicitarlo y desearle éxito en esta nueva encomienda.

El mensaje enviado vía twitter dice así: “En Tamaulipas queremos lo mejor para México y fortaleceremos la coordinación para asegurar el progreso y desarrollo de nuestro país y estado”.

2.- Por otra parte, a partir de este lunes 3 de diciembre veremos el reacomodo del sistema político del país, pero también el económico. Ya ve Usted lo que ha ocurrido por la suspensión de las obras del aeropuerto de Texcoco, cuyos bonos para su financiamientos están siendo castigados, de ahí que los trabajos no fueron suspendidos el 30 de noviembre como estaba planeado y hubo necesidad de inyectar más de 1.8 mil millones de dólares en compra de bonos por parte del nuevo gobierno en aras de frenar el desplome.

Pero la bursatilidad política tampoco podemos esperar que esté tranquila. Los priistas en el Congreso de la Unión ya no tendrán la mordaza institucional que implicaba dar a Peña Nieto una salida decorosa, sin abucheos ni acusaciones que tuvieran secuencia legal. Veremos hasta donde son capaces de convertirse en auténtica oposición los Tricolores, aunque no está en duda su capacidad de negociación con otros partidos, diferentes a sus tradicionales aliados, para edificar una plataforma común que será el baluarte de sobrevivencia de la parte opositora a la coalición que entronizó a AMLO.

En ese mismo contexto MORENA debe de reconstruirse, cambiar de discurso ya no están en campaña y tienen que aprender a negociar con el PAN, PRI, Movimiento Ciudadano y el resto de la chiquillada que sumada en un solo bloque pueden convertirse en un dolor de cabeza no sólo en el Congreso, sino que puede derivarse desde la arena legislativa, para aterrizar en los estados cuando se disputen 13 gubernaturas en 2021, para lo que falta 2 años y medio, tiempo suficiente para que se den cuenta de la importancia de reconocer espacios a sus contrarios.

De los 27 estados de la República donde no gobierna MORENA, 11 son del PRI, otros 11 del PAN, 1 de Movimiento Ciudadano y el independiente de Nuevo León. De esos 27 estados sólo uno tendrá elecciones en 2019, pero 13 de ellos sostendrán comicios para cambiar gobernador en 2021; y que tal si para entonces Acción Nacional y los Tricolores hacen un examen profundo de conciencia para reconocer que cada uno por su lado tienen más probabilidades de perder, que si se alían.

El PRI y el PAN tienen más en común de lo que tuvieron el PRD y los albiazules en 2018.

Los 4 estados que ganó Morena son Veracruz, Morelos, Chiapas y Tabasco. Además del gobierno de la Cd. de México. En 17 entidades tienen mayoría en el Congreso y desde ahí intentan aterrizar el contenido de la llamada 4ª transformación.

De ahí la importancia de los comicios que se celebrarán en 2019 en Tamaulipas, en los cuales el PAN defenderá a sangre y fuego la mayoría que hoy tiene en el Congreso, el PRI jugará un papel casi de mero observador y MORENA igual que Acción Nacional operará a todo vapor para alcanzar el mayor número de curules locales.

3.- Por otra parte en las 27 entidades no gobernadas por MORENA esperaban este lunes con expectación, los primeros pasos que darán los super-candidatos, perdón super-coordinadores de delegaciones federales.

Hay incertidumbre porque la característica que hasta ahora ha dado el nuevo gobierno es de bandazos, salta de un lado a otro, cambia de opinión con relativa frecuencia y en esas condiciones, no hay nada seguro.

Los que saben de leyes tienen muy claro que un funcionario nombrado por el Presidente para que lo represente en un estado del país, no puede estar por encima de un gobernador constitucional nombrado por el voto de los ciudadanos.

Y el principal cuestionamiento es en torno al tema del papel que en seguridad, tendrá el coordinador José Ramón Gómez Leal. Aunque la ley es muy clara sobre la titularidad del Ejecutivo Estatal, el nuevo gobierno federal ha dado muestras de que tiene su propia lupa para ver las cosas en las dimensiones que decida, es decir desde su particular óptica y si no cuadra con las leyes, pues a modificarlas y asunto arreglado. Por eso la falta de certidumbre.

En Tampico la Dra. Bertha Salinas, directora ejecutiva de la Mesa Ciudadana de Seguridad de la zona sur expresó su confianza en que el modelo de la junta de coordinación estatal de seguridad persista, y que siga estando en manos del gobernador, dado que las políticas que se han llevado en ese punto de la geografía tamaulipeca, han proporcionado importantes resultados.

La Dra. Salinas expresó: “Necesitamos que el nuevo Gobierno Federal nos aporte recursos, nosotros traemos indicadores que testifican haber alcanzado resultados que eran metas establecidas, pero hay otros puntos que no se han podido cumplir por falta de recurso”. Asimismo señaló que la necesidad del trabajo conjunto de la Federación y el Estado para alcanzar otros niveles de respuesta.

4.- En otro tema totalmente diferente, esta semana el rector Andrés Suárez Fernández tendrá una semana muy movida en la ciudad de México, al acudir a la Cámara de Diputados para presentar los estados financieros de la UAT, mismos que fueron aprobados tanto por el Patronato Universitario, también asistirá a la reunión de la ANUIES (Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior).

El tema importante en la agenda de la ANUIES es establecer el primer contacto con los nuevos representantes de la SEP, sobre todo por el nuevo organigrama. No se ha confirmado si continuará trabajándose con un subsecretario de Educación Superior que ha sido el enlace tradicional con esa dependencia.

Asimismo tendrán que confirmar si el “errorcito” de un recorte de 32 % aplicados a Educación Superior ya quedó corregido. El entonces postulado para Secretario de Hacienda, Carlos Manuel Urzúa, minimizó el problemita y dijo que ya estaba resuelto.

Estas y otras cosas propias de la renovación del Poder Ejecutivo Nacional ocuparán la atención del rector Suárez, siempre en busca de los recursos para la operación de la máxima Casa de Estudios de Tamaulipas.

EN CORTITO:

<<< Por si les quedaba alguna duda sobre la aplicación de las reglas de austeridad, el brindis en comida (que no banquete) de Palacio Nacional se hizo con agua natural, de limón o de jamaica, a su elección. Ni por asomo hubo alguna botella de vino tinto o blanco, mucho menos champagne ni del chileno de oferta. Se sirvió una crema de huitlacoche, ensalada, costillas sazonadas y el postre fueron dulces mexicanos. Amenizado con el vals Sobre las Olas, Huapango, Alejandra, Con México en la Piel, Siete Leguas, Las Alteñitas y Mi ciudad. Ni Belinda, ni Eugenia León fueron esta vez contratadas, Usted recordará que fueron las voces oficiales durante la campaña electoral.

<<< Ahí tiene Usted, que Nicolás Maduro aunque fue mencionado por AMLO durante su mensaje, la verdad es que no asistió a la ceremonia del Congreso pero si al convivio de Palacio Nacional. Algo así que hizo recordar al, “comes y te vas”. Por eso quedaron guardadas las lonas de protesta que estaban listas para la ocasión. No se sabe si fue decisión propia del presidente venezolano para el que no era desconocido el ambiente existente o un exhorto del equipo de López Obrador.

<<< Este domingo hubo necesidad de hacer ruido con la venta del avión presidencial, el cual saldrá este lunes rumbo a San Bernardino, California para mantenimiento y su venta. ¿Por qué la urgencia? “para honrar compromisos de campaña”, así lo expresó el vocero oficial en rueda de prensa. En la que estuvieron el Secretario de Hacienda y el Director de Banobras.

Esto ocurre ante el incumplimiento de parar las obras del aeropuerto de Texcoco el 30 de noviembre. Y es que se tambalea la decisión de no construcción del aeropuerto en cuestión, debido a que, además del costo del 7 % del PIB nacional calculado ante esa decisión, habrá que sumar los efectos del mercado bursátil intensificados en los últimos días.

Por lo pronto entre el día 15 y 20 de diciembre habrá un diagnóstico que podrá precisar el nuevo monto de las pérdidas y ver hasta donde persiste el proyecto de Santa Lucía. La preocupación es de tipo político además de los efectos económicos, la idea es no dejar a la vista compromisos incumplidos del nuevo gobierno por eso la urgencia de subastar el avión presidencial.