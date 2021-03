EN MÉXICO, LAMENTABLEMENTE, ¿A RÍO REVUELTO?…

Hipódromo Político

Por Carlos G. Cortés García

Alejandro Rojas Díaz Durán busca… lo que sea, lo que le den. El hueso del tamaño que sea, será bueno. ¿Lo logrará?

Leticia Salazar Vázquez no debe de olvidar que está con un pie en la cárcel.

En México, conmemoraremos el Día Internacional de la Mujer con una valla de tres metros de altura alrededor de Palacio Nacional.

190,604 decesos por COVID en México al 7 de marzo.

Mañana inicia vacunación anticovid para adultos mayores en Tamaulipas

Es una suerte de cofradía, quienes sueñan ver descarrilado a Francisco García Cabeza de Vaca, dado que el tamaulipeco, poco a poco, y sin querer queriendo, se ha convertido en una figura de talla nacional, y que es una opción para encabezar a su partido en otras aventuras políticas. Y hay personajes que eso no pueden tolerarlo.

Quienes observamos la política, sabemos que hay quienes se suman a la narrativa de odio y desprecio tratando de lograr “a río revuelto ganancia de pescadores”. Entre ellos, Alejandro Rojas Díaz Durán quien ha llegado al grado de “sugerirse” como gobernador sustituto de Tamaulipas, por aquello de lo que se ofrezca.

¿Pero cómo? ¿Quién es él? ¿A poco es tamaulipeco? ¿En qué municipio y cuándo? ¿O acaso tiene residencia en Tamaulipas? ¿En dónde ha vivido? No, querido lector, en absoluto. Este sujeto de marras le tira a todo e insulta a todos esperando ganar algo en este río revuelto. No logró ser presidente nacional de MORENA y vergonzosamente fue avasallado por Mario Delgado; no logró ser candidato a alcalde en la alcaldía Cuauhtémoc de la Ciudad de México, en donde fue avasallado por Dolores Padierna y René Bejarano. Bueno, ni en la encuesta apareció.

Hace unos días fue a San Luis Potosí a insultar a Ricardo Gallardo, candidato del Partido Verde a la Gubernatura de San Luis Potosí; y no ha sido diferente con los gobernadores de Puebla y Veracruz, sus compañeros de partido, los morenistas Miguel Barbosa Huerta y Cuitláhuac García Jiménez, con quienes se ha enfrentado en redes sociales, claro, a quienes acusa de meter las manos en la elección de junio próximo. O con el emecista gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro. Este sujeto, Rojas Díaz Durán, de política no conoce ni la “o” por lo redondo, pero de saliva y lengua se come un taco.

Y amén a las barbaridades que escupe este sujeto cada que abre la boca, Rojas Díaz Durán, hay algunos tinterillos que buscan, también, sacar raja del desorden político que hay en el país, acusando al mandatario tamaulipeco. Y echándole más leña a la hoguera.

Pero lo que parece, es que la escaramuza va a terminar sin que puedan lesionar el gobierno en Tamaulipas de los vientos del cambio y, ello, en automático, fortalecerá la imagen y la personalidad del gobernador Cabeza de Vaca y pegará en la línea de flotación, del Movimiento de Regeneración Nacional, MORENA.

Y quien saldrá también afectado en su credibilidad política, y en sus aspiraciones por consecuencia, será el Coordinador de los Senadores de MORENA, Ricardo Monreal, padrino político y mentor de Alejandro Rojas Díaz Durán, quien lamentablemente no le ha traído resultados en ninguna de las encomiendas que le ha dado Monreal al perrito pantorrillero, Rojas Díaz Durán, desde el inicio de la administración federal.

Rojas Díaz Durán da pena. En sus movimientos, desde que era miembro del PRI, no ha pasado de perico perro y está empeñado en obtener ventaja de sus cinco minutos de fama. Y aquí lo hemos dicho y reiterado: si le va bien, será candidato a diputado plurinominal por MORENA, lo que yo sigo dudando, dada su mala fama y sus pobres resultados en todo lo que emprende.

Este cobarde personaje sería incapaz de debatir siquiera con Gerardo Fernández Noroña. Su capacidad de verborrea le da para esconderse desde las redes sociales y desde ahí espetar tonterías en contra de quien se le cruce en ese momento en su limitado entendimiento. Rojas Días Durán, insisto, no es nada ni nadie y en el futuro no se le ve ninguna oportunidad de estar en ningún cargo, porque lo que no le queda claro es que en su atropellada narrativa no sólo no le ayuda a Andrés Manuel López Obrador, sino que además le mete zancadillas una y otra y otra vez.

Alejandro Rojas Díaz Durán debe poner a funcionar el cerebro antes de conectar la lengua, porque cómo se le ocurren barbaridades.

1. Dice un conocido refrán que “cuando veas las barbas de tu vecino cortar, echa las tuyas a remojar”. Y pareciera que ello no lo ha asimilado la ex alcaldesa de Matamoros, Leticia Salazar Vázquez, quien, además de no acudir a comparecer ante la Fiscalía Anticorrupción, ahora busca ser nominada la candidata de MORENA para gobernar nuevamente Matamoros, ciudad que por cierto no la quiere al encabezar un gobierno sin resultados, plagado de mentiras y de abusos en el uso de los dineros públicos de ese municipio.

Por ello, Salazar Vázquez debe ponerse a reflexionar sobre sus acciones en la vida política. La ex alcaldesa de Matamoros no está aún librada de algunos “pendientes legales”. Le comento, amigo lector, que este domingo trascendió que existe una orden de aprehensión librada en su contra, por el presunto desvío de recursos durante su paso por la presidencia municipal de Matamoros. Dicho desvío, de acuerdo con informaciones que se escuchan en radio pasillo, podría superar los 200 millones de pesos. ¿What? Si, querido lector, como Usted lo leyó. La acusación contra Leticia Salazar Vázquez es por un desvío brutal de recursos que superaría los 200 millones de pesos. ¿Grave? Gravísimo diría yo.

Pero no crea Usted que esta es la única acusación que pesa sobre la ex alcaldesa de Matamoros. No, de ninguna manera. Salazar Vázquez también enfrenta cargos federales por el secuestro y la ejecución de tres ciudadanos estadounidenses, hecho ocurridos en octubre de 2014, cuando Salazar Vázquez era alcaldesa de la fronteriza ciudad de Matamoros.

Y aún con todo este historial de abusos y corrupción por parte de Leticia Salazar, aspira a ser nuevamente alcaldesa de Matamoros, ahora por MORENA, cuando la sociedad matamorense ya no cree en ella, ya no la quiere como alcaldesa, y, más allá, muchos exigen que se aclaren los pendientes que dejó como alcaldesa y que pague, sea como sea, los abusos que cometió contra el pueblo de Matamoros. Claro que, a muchos les queda claro, que Salazar Vázquez busca el fuero para protegerse del largo brazo de la Ley. ¿Podrá? Me parece que no, Cómo dicen en mi pueblo, sólo son patadas de ahogado.

2. Este lunes se conmemorará en México el Día de la Mujer. Y mientras en otros países se habrá de conmemorar este día con propuestas para fortalecer el papel de la mujer en sus sociedades, en México habrá marchas y protestas por el trato que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador da a las mexicanas.

El primer Día Nacional de la Mujer se celebró en los Estados Unidos el 28 de febrero de 1909, cuando se convocó la huelga de los trabajadores textiles y mujeres del Partido Socialista de los Estados Unidos protestaron también contra las condiciones laborales en Nueva York en 1908.

En México, este 2021, una extensa valla metálica rodea el Palacio Nacional de México, lo que ha creado polémica, en vísperas de las manifestaciones del Día Internacional de la Mujer, día en que se han convocado protestas en contra de la creciente violencia de género y los feminicidios.

Según el presidente Andrés Manuel López Obrador, la valla, de unos 3 metros de altura, fue instalado para evitar provocaciones, infiltraciones y ataques al Palacio Nacional, que sirve de despacho y casa presidencial de México. Grupos feministas y opositores al mandatario mexicano, consideraron que “la valla” es un obstáculo al derecho a la protesta. Y como muestra de descontento, la noche de este sábado un grupo de mujeres convirtió ese «muro de la paz» en lo que ahora ellas llaman un «muro de memoria». Con letras blancas, las manifestantes escribieron el nombre de cientos de mujeres «Víctimas de feminicidio», como se lee en la parte superior de la valla.

«No olvide sus nombres, señor presidente», publicó en Twitter el Colectivo Feminista Las Brujas del Mar. «No hay forma de callar los justos reclamos de las mujeres, por más que lo intenten», añadieron en su cuenta. Por su parte, la abogada feminista Patricia Olamendi, quien trabaja en temas de igualad, publicó una foto de la valla acompañada del mensaje «¿Tanto miedo nos tienen?». Otras voces también expresaron sus críticas a la 4T porque consideran que el gobierno protege mejor los edificios históricos que a las mujeres.

Este domingo, el presidente López Obrador publicó un video en el que respondió a la polémica. «No es por miedo a las mujeres, es por precaución», dijo el mandatario refiriéndose a la instalación. «No estoy en contra del feminismo, estoy en contra de la corrupción, de la manipulación, del autoritarismo», señala López Obrador en el video. «Yo no soy machista, estoy a favor del derecho de las mujeres y estoy a favor de la igualdad». ¿Será? Porque la verdad no parece.

Por lo pronto, a todas las mujeres en su día, ¡muchas felicidades!

3. México, al corte de este domingo siete de marzo, alcanzó un total de 190,604 muertes por Covid-19, de acuerdo con información de la Secretaría de Salud. José Luis Alomía, director general de Epidemiología, detalló que hay 2’128,600 contagios en México. 4. Mañana lunes iniciará la aplicación de la vacuna anticovid a adultos mayores de 60 años. Quienes cuenten con folio o estén interesados, no necesitarán llegar con mucho tiempo de anticipación. El CBTIS 119, en la colonia Revolución Verde,el CBTIS 236, en el fraccionamiento Las Flores; y el Centro Cívico Gubernamental, serán las sedes del programa de vacunación.

De acuerdo con información del Gobierno Federal, “la vacuna está garantizada para todas y todos; la Brigada de Correcaminos conformada por SEDENA, Guardia Nacional, Sector Salud Tamaulipas y Bienestar, trabajaremos todos los días que sean necesarios para que pronto tengan su vacuna”.

