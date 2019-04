T E C L A Z O S

Por Guadalupe E. González

EN MORENA-TAMAULIPAS CONTINÚAN DE LA GREÑA.

SON TAN FUERTES los intereses políticos y económicos que hay de por medio al interior de MORENA, al grado de que la división en este Partido, “no se ha podido evitar”, pese al llamado de la dirigencia nacional, de acabar con la terrible gresca política que, mantiene con dolor de cabeza y marcada preocupación a los candidatos a Diputados Locales, los que, “al no ser abanderados de buen perfil”, temen que por esta aguda confrontación interna, “la gente desconfíe de ellos y los hagan a un lado” y vaya que en esto hay sobrada razón, porque este tipo de grotescos comportamientos “el electorado no lo ve con buenos ojos”.

LA REFERIDA confrontación entre los Morenos se mantiene “al rojo vivo”, problema que obviamente, inició cuando en la lista nacional de “candidatos plurinominales”, apareció en segunda posición el nombre de José Antonio Leal Doria, motivo por el cual “Marco Carlos Cruz delegado estatal “puso el grito en el cielo”, aduciendo que, “él no estuvo de acuerdo” en la nominación de Leal Doria, para la citada posición política, porque simplemente “él, no participó, ni se inscribió para tal proceso”, confirmándose con ello que internamente, Morena “está plagada de corrupción”, porque la designación de “los abanderados plurinominales”, debió ser transparente y democrática y no fue así.

Y SI EN MORENA, se lucían diciendo que, ellos comulgarían en el marco político y democrático”, a través del cual México debía regirse, hoy se confirma a nivel nacional y en especial aquí en Tamaulipas que, “no se cumplieron las promesas que se hicieran en la campaña de AMLO sobre, las tres falacias de “no mentir”, “no robar” y “no traicionar”, porque esto, no fue más que el claro circo, maroma y teatro que el actual Presidente de México Andrés Manuel López Obrador, hizo para convencer a los electores, electores que, “ahora están decepcionados” de haber votado por quien “lejos de ser la esperanza de México”, está resultando peor Presidente que sus antecesores Enrique Peña Nieto y Felipe Calderón Hinojosa.

POR ESTE MOTIVO, la crisis política interna en MORENA, ya empieza a causar estragos al interior del partido, porque la mayor parte de los candidatos a Diputados morenos aquí en Tamaulipas, evidentemente, “no están siendo tomados en cuenta por la gente”, de tal manera que los ciudadanos que creían en Morena y en AMLO, están convencidos “del engaño cruel y criminal” del cual fueron objeto y por esta causa, repito, los electores, se han venido desligando de la creencia de que Morena y López Obrador, de llegar al poder gubernamental, vendrían a cambiar las cosas para bien de las familias, pero desgraciadamente, se están viendo temas tan adversos que no se resuelven, como la galopante inseguridad que día a día, se sigue generado en grado superlativo, como el caso “de la Masacre” suscitada en Minatitlán, Veracruz…

REZA EL ADAGIO que, “más pronto cae un hablador que un cojo” y vaya que en esto, “nunca ha habido la menor duda”, porque fueron tantas las promesas de campaña incumplidas por López Obrador, como la de ir sacando al país del aguda crisis socio-económica y del problema de la inseguridad, y ahora tenemos más millones pobres y más casos de criminalidad, tema que, “sigue bañando en sangre al país”, detalle por el cual la población, con toda certeza, “YA NO DESCANSARÁ SU CONFIANZA EN LOS CANDIDATOS DE MORENA”, porque si AMLO, que es el Presidente de la República, “no ha garantizado de cambio verdadero”, como el mismo lo decía, los candidatos a Diputados Locales, menos podrán hacer algo por el bien del estado y del país. “Eso ni dudarlo”.

TAMBIÉN recordemos que en MORENA, se les dio cabida a “renegados y traidores” del PRI, PAN y hasta del PRD y de otros organismos políticos, los que arribaron al partido de ANDRÉS MANUEL, solo para buscar “el beneficio propio y no el bienestar colectivo”, porque a eso, es a lo que están impuestos esta clase de gandayas, cuya cuestión fue generada de manera evidente por el Senador RICARDO MONREAL ÁVILA y por “el carga maletas” Alejandro Rojas Díaz Durán, porque estos, obtuvieron “ganancias millonarias”, por darle entrada a externos tricolores, azules, amarillos y anaranjados.

Y PRUEBA DE ELLO es que, la designación de JOSÉ ANTONIO LEAL DORIA Presidente del Consejo Político de Morena en Tamaulipas, como pluri nominal en este partido, fue gracias a la recomendación hecha por el “repudiado perredista influyente” del actual Gobierno de la República RENÉ BEJARANO, “el mega trampa señor de las ligas”, al que todo mundo recuerda en los videos. Les digo esto, hay nomás “para que se echen ese trompo a la uña”. Y naturalmente, “hagan sus conclusiones” y se den cuenta de que MORENA ES MAS DE LO MISMO.

Y POR ESTA RAZÓN, finalmente, les diré que las familias de esta entidad, ya se han percatado que, “Morena, ni es la esperanza de México”, ni es la opción política que vendrá a cambiar todo y, lograr el cambio verdadero, el que tanto pregonaron en la campaña de LÓPEZ OBRADOR, porque han demostrado todo lo contario y esto, no lo decimos nosotros, si no los hechos que están a la vista de todo mundo en la geografía nacional. Y por esta razón fundamental, repito, los candidatos de Morena a Diputados locales, ya se están viendo desesperados, porque han empezado a sentir en carne propia, “el trago amargo del rechazo de la gente”, porque en las giras o recorridos de campaña de cada uno de ellos, “no es tan siendo tomados en cuenta” por el contexto ciudadano del estado. Y eso ya se comenta en las redes sociales, porque en las fotografías que los mismos Morenos publican, “se vislumbra esta lamentable situación de abandono hacía los abanderados Morenos en Tamaulipas”.

Por hoy es todo y hasta mañana.

