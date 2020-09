[email protected]

EN MORENA TODAVIA NO PARE LA CIGÜEÑA

Rubén Dueñas

Como analistas políticos creemos que en el partido Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA), que apenas tiene cinco años de existir, las cosas han llegado a su climax en cuanto a la renovación de la dirigencia nacional de éste instituto político se refiere, ya que en un año –o más– que tienen de andar de las greñas los cinco o seis aspirantes, es fecha y hora que no han llegado a ningún acuerdo y sigue el desmadre.

En consecuencia en el proceso electoral interno del partido del hoy Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, todo o casi todo, sigue siendo un verdadero desmadre, para mal ejemplo de todos los demás partidos políticos que existen en el país, como en sus mejores tiempos lo llegó a ser el PRD, del que salió por piernas el mandatario nacional.

Sin lugar a dudas en el MORENA las cosas están llegando a los extremos ya que en la puja interna por la dirigencia nacional están presentes el diputado federal morenista Porfirio Muñoz Ledo, con sus 87 años de edad cumplidos el pasado 23 de julio y el politólogo Gibrán Ramírez Reyes, con 31 sobre de sus espaldas, ya que nació el 30 de noviembre de 1989.

Entre los candidatos que nos faltan por nombrar están el diputado federal y coordinador de la bancada en la Cámara Baja, Mario Delgado Carrillo, la ex dirigente interina Yeidckol Polevnsky, la presidenta del Consejo Político del partido, Bertha Luján y Alejandro Rojas Díaz Durán, senador suplente.

Aquí podemos precisar que los últimos tres que mencionamos en el párrafo anterior o los sacaron de la jugada o aventaron la toalla, porque a la chiche nadie le hace gestos, lo que deja en el cuadrilátero a solamente tres de los aspirantes, Porfirio Muñoz Ledo, Mario Delgado y Gibrán Ramírez Reyes.

Vimos con detenimiento el currículum del jóven politólogo, Gibrán Ramírez Reyes, chilango por cierto, al igual que Muñoz Ledo y Delgado Carrillo y nos agrada ver como un jóven de hoy se ha preocupado en serio por su preparación académica, lo que le ha valido el reconocimiento de diferentes organismos, además de participar activamente como columnista y panelista en diversos medios de comunicación nacionales e internacionales.

Muñoz Ledo, por su parte no curte malas baquetas y creemos que hasta ahora lo único que le falta en su carrera política ha sido la banda presidencial; en lo personal lo llegamos a considerar el sucesor de Jesús Reyes Heroles como el ideólogo del Partido Revolucionario Institucional (PRI). Entre otras cosas ha sido, diputado federal, senador, presidente nacional del PRI y PRD, fundador del PARM y miembro del PT, además de titular de la SEP y de la Secretaría del trabajo.

Las diferencias que vemos en lo personal entre Muñoz Ledo y Ramírez Reyes, en primer lugar pondríamos la diferencia de la edad de uno y otro –87 contra 31– 57 años para ser exactos, pero, pero, pero, no que nos parece mucho más importante todavía es que PML ha estado en la política de partidos toda su vida y GRR solo reconoce que se inició en esto al surgir MORENA, o sea hace cinco años.

De los seis candidatos creemos que se fueron, o los fueron, los que se tenían que ir por belicosos y broncudos y no haber logrado ponerse de acuerdo en la elección. De los que quedan uno ya esta muy grande de edad para asumir las riendas del partido, otro apenas empieza en éstas lídes, por lo que creemos que Mario Delgado Carrillo es el punto medio, salvo que el dueño del partido tenga “otros datos”.

Que los tres tengan su gallo para la sucesión presidencial en el 2024, ese es otro tema del que no estamos hablando.

Por cierto al que le dolió en el alma que lo dejaran fuera de la jugada fue a Alejandro Rojas Díaz Durán, suplente del senador Ricardo Monreal, pero creemos que no se debe desbocar y empezar a madrear a su partido, al calificar el proceso interno como “un circo mercantil y propagandístico” que degrada la democracia interna de MORENA. De paso anunció la creación del “ala democratizadora” del partido.

En un acto realizado afuera de la sede nacional del INE, Díaz Duran dijo que en el proceso interno del partido “no hay piso parejo” y remarcó que no existe el más mínimo rigor de una contienda justa, equitativa y democrática y acusó que las instancias electorales se han hecho de “la vista gorda” ante tantas anomalías e ilegalidades en la contienda. Y si le sigue buscando de seguro le va a encontrar las mangas al chaleco, pero ya fuera del partido. Porque así es como se hacen éstas cosas en los partidos políticos y MORENA es uno de ellos.

Dentro de su Plan de Desarrollo Institucional la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT) apoya la inclusión y el desarrollo de competencias académicas y laborales para las personas con diacapacidad, con el propósito de que se incorporen en mejores condiciones al sector productivo.

Por éste motivo se puso en marcha el “Curso de Lengua de Señas Mexicana” en la modalidad en línea en atención a la contingencia sanitaria por el COVID-19, en el que participan estudiantes, docentes y administrativos de diferentes facultades, unidades académicas y dependencias de la máxima casa de estudios en el estado.

El curso es impartido de manera virtual vía zoom y Google Meet, por la Ing. Sol Karina Soto Batalla, a partir del 28 de septiembre hasta el próximo 10 de noviembre, contando con un valor curricular de 60 horas, en horarios de lunes a viernes de las 10:00 horas a las 12:00 horas.

Dicho curso otorgará además a los profesores participantes, puntaje en el Programa de Estímulos al Desempeño del Personal Docente.

Hasta cerrar [email protected] –11:00 de la noche– los grandes diarios de Estados Unidos todavía no habían publicado el resultado del primer debate presidencial que se llevó a cabo ayer martes, entre Donald Trump y Joe Biden. Entre los temas programados estaban obviamente el de la pandemia, Economía, racismo y violencia, además de la integridad de los electores. Solo trascendió que el debate empezó con ataques personales. Donald Trump acusó a Joe Biden de no saber “lo que es la ley y el órden”, a lo que el ex vicepresidente respondió “es el peor presidente de la historia.

El segundo debate esta programado para el 15 de Octubre y el tercero para el 22 del mismo mes. Por cierto también van a tener debate los aspirantes a la vicepresidencia, Kamala Harris y Mike Ponce, sin mencionar la fecha.

