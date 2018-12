AGENDA POLÍTICA

Por: Juan Antonio Lerma

En peligro de extinción

Los chapulines de Morena

AMLO y el pleito con la Suprema Corte

Los dedazos en próximas candidaturas

Ciudad Victoria y Matamoros son dos municipios del centro y norte de Tamaulipas donde nacieron y se hicieron algunos de los políticos más importantes dentro del Partido Revolucionario Institucional en las últimas décadas, como los ex gobernadores: MANUEL CAVAZOS LERMA, TOMÁS YARRINGTON RUVALCABA, EUGENIO HERNÁNDEZ FLORES y EGIDIO TORRE CANTÚ, éste último sepultero del tricolor en esta entidad, pues hizo puras tonterías durante su mandato con la finalidad de entregarle el poder político del Estado en la elección de 2016 al partido gobernante el PAN.

En el escenario político mexicano, ciudad Victoria y Matamoros vienen a ser sinónimo del ex gobernante Partido Revolucionario Institucional.

Allí surgieron grupos políticos poderosos, cuyos únicos sobrevivientes hasta ahora que no han sido castigados ni llamados a cuentas por su corrupción han sido MANUEL CAVAZOS LERMA y EGIDIO TORRE CANTÚ, pues en cuanto a TOMÁS YARRINGTON y EUGENIO HERNÁNDEZ FLORES se refiere ya sabe usted en qué situación legal se encuentran actualmente.

Prácticamente en la próxima elección de 2019, donde se habrá de renovar el Congreso Local, el PRI no tiene nada qué ganar.

En la elección federal pasada, casi fue borrado del mapa político estatal, con el agregado de que en 2016 perdió la gubernatura, el Congreso local y la mayoría de las presidencias municipales.

La batalla electoral que viene se dará seguramente entre el PAN y MORENA, esta última organización política que aglutina a ex priistas, a ex perredistas, a ex panistas y a todas aquellas personas que no simpaticen con el PAN en el poder.

En Matamoros llegó como alcalde de la coalición Juntos Haremos Historia MARIO LÓPEZ, pero su triunfo electoral se dio gracias a la mezcolanza de ex priistas que no quisieron que de nueva cuenta gobernara el PAN.

No le fue nada fácil llegar al poder al actual alcalde en la tierra de “Rigo” Tovar, pues enfrentó a grupos de Morena que no lo quisieron como candidato.

Producto de esos intereses políticos contrarios al PAN, hay quienes dan por hecho, que MORENA ganará diputaciones locales en ese puerto.

Victoria, la capital es gobernada por el Dr. XICOTÉNCATL GONZÁLEZ URESTI, quien llegó postulado por el PAN, pero que desde que asumió el poder enfrenta una seria crisis, producto de los intereses de grupos políticos que se identifican con ex gobernantes capitalinos.

En la capital, se dice que la batalla electoral por las diputaciones locales se dará entre PAN, PRI y MORENA.

Sin embargo, en la reciente reunión del Consejo Político Estatal del PRI, convocada por su dirigente actual YAHLEEL ABDALA CARMONA, en donde se aprobaron entre cosas los métodos para elegir candidatos el próximo año, siendo estos; convención en la elección del 50 por ciento de candidatos a los puestos de diputados locales y, por el método de comisión de postulación de candidatos, el otro 50 por ciento que resta, en la designación de las candidaturas bajo el principio de mayoría relativa brillaron por su ausencia verdaderos operadores políticos, que como lo dijimos antes, unos se han ido a servir a intereses de MORENA y otros han sido desterrados de la entidad.

En cambio, otros ex priistas andan como garrapatas con JOSÉ RAMÓN GÓMEZ LEAL “JR” el representante del presidente ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR, a quien tratan de convencer para que los coloquen en alguna chamba federal o bien, alguna candidatura a las diputaciones locales.

El riesgo para que el PRI en Tamaulipas quede en peligro de extinción es latente, de ahí al juego de las alianzas perversas a “escondidas” con los Morenos para que el PAN vaya perdiendo terreno en el territorio, pero más aún, para que deje de ser mayoría absoluta en el Congreso local.

De tal modo, que don RENÉ BEJARANO no se equivoca para nada cuando asegura que en las próximas candidaturas para las diputaciones locales en esta entidad, no necesariamente tendrán que ser los titulares personajes de MORENA sino más bien, que se daría una mezcolanza entre ex priistas, ex perredistas, ex panistas y morenistas; la idea es ganar la mayoría posible e ir avanzando en esta entidad para que la gubernatura finalmente en una próxima elección quede en manos de quienes desde de la Presidencia de la República y del Senado están interesados en sacar al PAN del poder estatal, situación que no comparte el dirigente estatal de este instituto político Don KIKO ELIZONDO, quien asegura que su partido va en aumento, muestra de ello, dijo- se gobierna en 31 de 43 municipios del Estado.

DEL ARCHIVERO…

A propósito, en círculos políticos estatales, ha trascendido que el ex alcalde de Mante y ex diputado local de origen cavacista JAVIER “JAVO” VILLARREAL TERÁN pudiera ser candidato de Morena a la diputación local del XVII Distrito Electoral que comprende los municipios de Mante y González.

Otros grupos mencionan para la candidatura de Morena, al ex alcalde ex priista de González, JUAN RAFAEL “EL CACHO” OSORIO GARZA como titular en dicha candidatura y su suplente sería MARIO ALBERTO OBREGÓN.

Pero también se sabe que tanto “EL CACHO” OSORIO como MARIO OBREGÓN pudieran ocupar finalmente la titularidad de alguna chamba federal en esta entidad.

Por cierto, en González ya trabaja para lograr ser candidato de Morena a la diputación local SALVADOR “CHAVA” ACOSTA ENRÍQUEZ, quien es uno de los hijos del licenciado JOSÉ ÁNGEL ACOSTA ex presidente de la Asociación Ganadera en ese vecino municipio.

Su suplente sería el Dr. REFUGIO ESPRIELLA. Ambos son propuestas del Movimiento Nueva Esperanza que encabeza a nivel nacional RENÉ JUVENAL BEJARANO MARTÍNEZ.

Por el Partido Acción Nacional para la candidatura a la Diputación Local por este XVII Distrito Electoral, la carta más fuerte hasta el momento es la señora CORAL FENTANES MAYORGA.

El PAN no tendría ningún problema para ganar la próxima elección local, pues en González y en el Mante, sus alcaldes GUILLERMO VERLAGE BERRY se mantienen en activo, trabajando y dando resultados.

En el PRI, la caballada está muy flaca, pues nadie quiere “queso”, pero como quiera que sea figura el nombre del ex dirigente campesino y ex diputado local JOEL RODRÍGUEZ FERNANDEZ.

Se hablaba también de JULIO PORTALES, pero el ex candidato del tricolor a la alcaldía de Mante le anda coqueteando mucho a los morenistas.

Decíamos que en el PRI nadie quiere “queso”, muestra de ello también es que aún no se resuelve el relevo de la señora LUPITA ACEVEDO.

La enfermera y regidora en el Ayuntamiento local podría quedarse a cargo del PRI Mante, pues sigue contando con el apoyo, y el aval del ex diputado federal ALEJANDRO GUEVARA COBOS.

RUBEN GARZA MOYA y LUIS GERARDO MONTES VEGA al parecer no se interesaron en dirigir lo que queda del tricolor en este municipio cañero.

Antes de que nos pase y en temas de la socialité, aprovechamos el espacio para enviarle nuestras más sinceras felicitaciones al buen amigo y compañero PABLO HERNÁNDEZ CONTRERAS, director de comunicación social del Ayuntamiento que encabeza JOSÉ MATEO VÁZQUEZ ONTIVEROS.

PABLO HERNÁNDEZ, muy aparte de que ha venido realizando un buen trabajo como vocero del Ayuntamiento del Mante, cumplió este lunes un año más de vida. Ya sabe de nuestros mejores deseos. Salud y éxito en todo (también le deseamos que su máquina del Cruz Azul quede campeón del fútbol mexicano ahora sí).

El apunte final es para destacar que el pleitito entre el presidente ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR y la mayoría de los trabajadores de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en cuanto al polémico tema de reducción de salarios, va tornando grave, pues este lunes respondieron directamente a las críticas del mandatario nacional, asegurando que es falso que los integrantes del Poder Judicial de la Federación ganen 600 mil pesos mensuales.

A través de una cuenta de Twitter, la Suprema Corte publicó el enlace del Manuel de Remuneraciones del PJF para el 2018 en el que se explica cuánto ganan los ministros, jueves, magistrados y Consejeros de la Judicatura Federal.

Resulta que este asunto se ha convertido en todo es escándalo, pues el presidente AMLO sostiene que los ministros ganan hasta 600 mil pesos al mes, y la Suprema Corte dice que no es verdad. ¿Quién tiene la razón?.

Este día en la zona sur de Tamaulipas, trabajadores del Poder Judicial de la Federación también se manifestaron de los señalamientos en su contra por supuestos salarios que superan los 600 mil pesos al mes.

La manifestación se efectuó en la sede de Juzgado XIII de Ciudad Madero, donde en conferencia de prensa la Juez NANCY JUÁREZ SALAS dio a conocer que defenderán las garantías de salarios y la inmovilidad.

Aseguró que no permitirán la intromisión de intereses ajenos a la ley, así como tampoco presiones sociales y económicas. La clase trabajadora, esas personas que se parten día a día la mandarina en gajos y que ganan muchísimo menos que los altos funcionarios y políticos- ¿cuándo tendrán salarios justos?.

