Por Guadalupe E. González

“EN PICADA” LA POPULARIDAD DE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR”.

AYER aquí publicamos que, SÍ el Presidente electo ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR, “incumple las promesas que con bombo y platillo, hizo en campaña al pueblo mexicano”, éste por obviedad, “perdería la confianza de la sociedad nacional” y para confirmar lo expuesto en este espacio, “el Periódico el Universal”, ayer mismo, en su portada publicó que, tras el desarrollo de una encuesta de agosto a noviembre “AMLO cayó 9 puntos de aprobación”, lo que vislumbra que, “las familias de México, están viendo que el futuro mandatario mexicano, “está reculando en sus promesas” y eso, naturalmente, lo podría conducir “hacia el rechazo y repudio del contexto nacional ciudadano”.

LÓPEZ OBRADOR, de acuerdo a la encuesta del rotativo, en agosto pasado tenía un 64.6 % de aceptación entre la ciudadanía, pero ahora que estamos casi a finales de noviembre, su popularidad “VA EN PICADA” porque descendió a un 55.6 %, lo que confirma que, el próximo Presidente de la República Andrés Manuel López Obrador, “ESTÁ OBLIGADO A CUMPLIR SUS PROMESAS CAMPAÑA”, las que por cierto son muchas y muy delicadas, motivo por el cual creo y considero que, “por este serio dilema, ahora AMLO, se está echando para atrás”, cuya cuestión, evidentemente, “ya viene generando un clima de muy marcada inconformidad entre los más de 30 millones de electores que votaron por él”. Y esto no lo decimos nosotros “lo dice la gente consultada en las Calles”, según el diario.

Y COMO AMLO, se ha auto-denominado como un genuino demócrata, él, se ha encargado de instrumentar “las consultas ciudadanas”, para que el pueblo, por ejemplo: definiera a través del voto ciudadano, “LA APROBACIÓN DEL TREN MAYA” en el sureste de México, así como “LA CONSTRUCCIÓN DE LA REFINERÍA EN SU NATAL TABASCO” y toda una gama de apoyos de amplio valor, que son muy buenos, eso hay que reconocerlo. Pero también vale la pena mencionar que, “a través de la consulta ciudadana, como lo ha hecho “El Universal”, el pueblo mexicano, ya ha empezado a rechazarlo de manera rotunda” y por este motivo, en el termómetro popular, LÓPEZ OBRADOR, ha venido decayendo alarmantemente, porque la gente, ya está empezando a desconfiar de él. Y lo peor es que, “AÚN NO SE SIENTA EN EL TORNO”.

Y SI EL PRESIDENTE Electo, desea mantener su intrínseca línea de político demócrata, tendrá que atorarle, fíjense bien “a consultar al pueblo “si quiere o no que SE BAJEN LOS PRECIOS DE LAS GASOLINAS”, además de que se baje también el elevado monto del “kilowatt-hora” en la energía eléctrica y, se consulte igualmente, lo de la reducción del IVA del 16 al 8 % en la franja fronteriza como él, lo prometió en plena campaña, sin olvidarnos la obvia promesa de disminuir el Impuesto Sobre la Renta ISR al 20%. Esto también merecerá ser consultado a través del voto ciudadano y SI AMLO, NO CONSULTA AL PUEBLO, sobre estos mega-interesantes temas, entonces no podrá cumplir con lo que “voz en cuello dijo en campaña. Y eso lo llevaría a perder la confianza que el pueblo le brindó, por decir a las familias que, “EL Y MORENA SERÍAN LA ESPERANZA DE MEXICO”, pero lamentablemente, la misma gente, está viendo todo lo contrario.

POR LO QUE, desde un punto de vista con equilibrio político, DE NEGARSE LAS CONSULTAS sobre la baja a gasolinas, el IVA, ISR, la luz y otros conceptos más, “eso generaría repudio del pueblo hacia López Obrador, cuyo detalle, “PODRÍA LLEVARLO A TENER QUE DEJAR LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA”, “por no poder cumplir con lo prometido en campaña”, e incluso recordemos que, entre sus promesas, también habló de “AUTO EVALUARSE” en los primeros tres años de Gobierno” y de no cumplir, el pueblo decidiría EN CONSULTA democrática “SI SE VA O SE QUEDA”, repito, él MISMO lo dijo cuando andaba en busca del voto de los mexicanos, cuyas promesas, “ya empezamos a ver, no podrá cumplir”. Porque entiéndase que “HABLAR ES FÁCIL, CUMPLIR ES LO DIFÍCIL”, ¿O NO ?.

HAY QUE hacer hincapié que, el mismo Andrés Manuel, ha venido atendiendo “las opiniones del pueblo”, lo que me parece sensato, cauto y metódico, porque eso habla de su interés democrático, para que, “en el mismo tenor democrático y transparente”, el pueblo cuando vea que AMLO, no responde a las expectativas de progreso y desarrollo, sea el mismo pueblo, “el que tenga que despedirlo”, porque él, incluso, ha reiterado públicamente en los medios y en redes sociales que, “ÉL GOBERNARÁ OBEDECIENDO AL PUEBLO”, como ya lo ha venido haciendo con las consultas que, son proyecto de su propósito de gobierno, para bien de los mexicanos.

AQUÍ LO GRAVE es que, como Presidente electo López Obrador, ya se encuentra prácticamente a la mitad (55%) de su evaluación en popularidad, cuya “picada” es precisamente, porque éste, ya está incorporando a su gobierno, A GENTES A LOS QUE ÉL TILDÓ Y ACUSÓ “COMO INTEGRANTES DE LA MAFIA DEL PODER”. Pero como dije ayer aquí que, “hay que darle al próximo mandatario mexicano “EL PRIVILEGIO DE LA DUDA”, sorbe si realmente desea hacer el bien al país. Y ver también si continúa o no, acerando a más gandayas que, gracias “al compadrazgo, el amiguismo y el cuatachismo político”, han hecho mucho más lana de la que, ya han amasado, gracias al corrupto sistema que tiene a México empobrecido. Y por ello, también hay que recordar que, “si AMLO, ha pregonado que en México, “NO PODEMOS TENER GOBIERNO RICO, CON PUEBLO POBRE”, esto lo habremos de ver también sobre la marcha, en el futuro inmediato.

EN FIN, el tema se antoja mega interesante, de eso no hay la menor duda, porque gentes que conocen de economía, de progreso y desarrollo, e incluso de lo que, “es el sarcasmo político”, presumen que, finalmente, “ANDRÉS MANUEL, va a ser más de lo mismo”, pero también hay que recordar lo que, con mucha razón dijo el Dr. José Manuel Mireles “hay que darle chance que llegue”, para ver que va a hacer AMLO”. Pero si éste como Presidente electo, “ha bajado mucho en sus bonos de popularidad”, es porque ha venido consultando solo lo que conviene para su proyecto de Gobierno, PERO NO HA LANZADO LA CONSULTA, para bajar lo que el pueblo de México, realmente quiere, o no?.

